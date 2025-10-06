A soproniak is magabiztosan vették az akadémistákat

A három éve, Isztambulban Euroligát nyerő nyugatiak mestere, Gáspár Dávid szerint a folytatásban javítaniuk kell a védekezésen.

- Pontatlanul indult a mérkőzés, ami leginkább a gyorsindítások védésében mutatkozott meg. Ezúttal sokkal több pontot kaptunk és ez egészen biztos, hogy nem folytatódhat a jövőben. Stabil alapokon kell, hogy nyugodjon a tranzíció védése. Támadásban jó ritmusban játszott a csapat, látványos és pontgazdag mérkőzés volt, próbáljuk ezt a stílust tartani. Mostantól a következő kihívásra koncentrálunk, várunk szerdán minél több szurkoló a csarnokba. Sok sikert kívánunk a folytatásra a DKKA csapatának.

Gáll Tamás, a fehérváriak szakvezetője szerint túl sok pontot engedélyeznek az ellenfeleknek a mérkőzéseken.

- Nehéz bármit is mondani a harmadik forduló után úgy, hogy rendre 100 pont felett kapunk. A védekezésre ilyenkor azt mondani, hogy megfelelő volt, még megmosolyogtató is lehet. Ez zavar! A játékosaim szeretnének kosárlabdázni, főleg támadó oldalon, de előbb-utóbb el kell jussunk odáig közös munkával, hogy keményebbek legyünk, felszívjuk magunkat a játék alapvető dolgaihoz. Nem azzal van gondom, amennyit dobunk, hanem hogy könnyű dobásokat engedünk az ellenfelünknek. Le a kalappal a Sopron előtt, és sok sikert nekik a folytatásban. Megmutatták ellenünk a fiatal csapatukkal is, hogy mi a profi kosárlabda.

Sinka-Pálinkás Szofi volt a meccs legeredményesebbje, 25/21 pontot szerzett, kilencből hét triplát a hálóba süllyesztett.

- Az első negyedben nem voltunk elég agresszívak, valamint precízek védekezésben, de utána tudtunk javítani. Ennek köszönhetően gyors támadásokat vezettünk, jól céloztunk, ez vezetett ehhez a nagy különbségű győzelemhez. Az utolsó erőpróba jók sikerült az Euroliga előtt, önbizalmat adott. Szurkolóinknak köszönjük a támogatást, bízom benne, hogy szerdán is legalább ennyien leszünk a csarnokunkban.

A fehérváriak centere, Salamon Zsófia hét pontot gyűjtött az összecsapáson.

-Sok sikert kívánok a soproniaknak az Euroligában. Védekezésben nagyon puhák voltunk, nem követtük az utasításokat, sok könnyű kosarat kaptunk. Nem használtuk jól a faultjainkat sem. Az első negyedben még agresszívak voltunk, de utána nem tudom mi történt. Feltétlenül fejlődnünk kell ezen a téren.