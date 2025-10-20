október 20., hétfő

Megérkeztek a tópartra a Guaguas röplabdázói

43 perce

A mávosok birtokba vették a fehérvári arénát

Címkék#MET Arénában#UKF Nitra#röplabda#pálya

A MÁV Előre Foxconn magyar bajnok férfi röplabdázói kedden, 18 órakor fogadják a spanyol élcsapatot, a Guaguas Las Palmast.

Horog László
A mávosok birtokba vették a fehérvári arénát

Hétfőn délután még csend honolt az arénában, kedden este már hangzavar lesz a CEV Bajnokok Ligája férfi röplabda mérkőzésen

Fotó: Horog László / FMH

A koronázóváros másfél éve átadott új ékkövében, a MET Arénában új sportág, a röplabda is bemutatkozik. Kanári-szigetekről érkezik a rivális, a CEV Bajnokok Ligájában szerepelnek Fejérben. A spanyolok hétfőn 14.30-kor szálltak le a Liszt Ferenc Repülőtéren, majd elfoglalták szállásukat a Velencei-tónál, 19 órakor tréningeznek a másnapi meccs helyszínén, a MET Arénában. A fehérváriak előttük, hétfőn, 17 órától gyakorolnak a jégfelületre gondosan, rendkívüli precizitással lehelyezett borításon. A keddi meccsnapon a MÁV röpisei 10-től 11-ig, utánuk pedig a spanyolok edzenek a létesítményben.

A fehérváriak szombaton már edzőmeccset vívtak a multifunkciós csarnokban, a tavalyi, szlovák bajnokság bronzérmese, az UKF Nitra lépett pályára a koronázóvárosban. A felvidékiek egy héttel korábban ötszettes derbin, otthon, simán kikaptak a fehérváriaktól, mindegyik játszmát elvesztették, Fejérben viszont 3-1-re nyertek. A szlovákoknál a hétvégén az alapcsapat lépett pályára, a MET Arénában a mérkőzés derekán a mávosok váltottak, döntően olyan játékosok jutottak szóhoz, akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak a bizonyításra.

A Guaguas elleni, keddi találkozó előtt másfél órával, 16.30-kor nyitják a kapukat, hétfő esti információk szerint 1200 jegy talált eddig gazdára, sok iskolást várnak az összecsapásra. A házigazdák reményei szerint 1500-an szurkolnak majd a fehérváriaknak.

