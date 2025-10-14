október 14., kedd

Helén névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem úszták meg száz alatt ezúttal sem

1 órája

A lányok tűrték a pofonokat, asszisztáltak a gálamérkőzéshez

Címkék#DKKA#kosárcsapat#bajnokság#euroliga

A másfél évvel ezelőtti bajnokhoz, az utóbbi esztendőkben stabil Euroliga-szereplő DVTK-hoz látogatott a DKKA női kosárcsapata, a hazaiak a papírformának megfelelően, magabiztosan nyertek, 116-68-ra.

Horog László
A lányok tűrték a pofonokat, asszisztáltak a gálamérkőzéshez

Gáll Tamás vezetőedző szerint asszisztáltak a miskolciak gálamérkőzéséhez

Fotó: DVTK

A sorsolás gyakorlatilag brutálisnak is nevezhető, a tavalyi bajnokság első négy helyezettje ellen kezdte szereplését a tavalyi szezonban újoncként magabiztosan bennmaradó, a rájátszásra is eséllyel pályázó DKKA női együttese. A hétfői játéknapon Miskolcon léptek pályára a fehérváriak és szenvedtek ismét nagy különbségű vereséget. Az eredményben alighanem szerepet játszott, hogy amerikai hátvédjük, Simmons a második negyedben megsérült, nem tudta folytatni a játékot. Az első tíz percben remekül tartották magukat a látogatók, mindössze három pont volt a különbség, a folytatásban a percek múltával egyre jobban nyílt az olló, kialakult a közel félszáz pontos differencia.

A tabella nem néz ki jól, a koronázóvárosiak zárják a sort, a folytatásban lényegesen könnyebb mérkőzések következnek, a cél egyértelműen a zárkózás a középmezőnyhöz. Minden bizonnyal az elkövetkező két-három forduló árazza majd be a Fejér vármegyei akadémistákat. Az nyilvánvaló, hogy elsősorban a védekezésen kell javítani, az eddigi meccseken a záró negyedekben esett szét az együttes.

Völgyi Péter, a DVTK trénere szerint az elfáradó fehérváriakkal szemben már nem volt nehéz dolguk.

- Az első negyedben azért látszódtak a múlt heti, Fenerbahce elleni, hazai Euroliga-mérkőzés nyomai, mert nem voltunk elég agresszívak védekezésben és egyik kulcsjátékosunk is hiányzott, aki a védekezésünk tengelye és döntően ő akasztja meg az ellenfél betöréseit, támadásait. A második félidőben változtattunk, az ellenfél elfáradt, üres dobásokkal alakítottuk ki a nagy különbséget.

Gáll Tamás, a vendégek szakvezetője szerint gálameccshez asszisztáltak Borsodban.

-Nehéz ilyenkor megszólalni, mert gyakorlatilag gálamérkőzéshez asszisztáltunk a Miskolcnak. Egyrészt gratulálunk és sok sikert kívánunk nekik az Euroliga további küzdelmeiben. Kicsit furán érzem magam, mert gyakorlatilag azokat a dolgokat, amit szakmailag kellene értékelni akár a mérkőzés után, vagy akár instrukciót mondani a játékosoknak a mérkőzés előtt, nagyjából leírhatnám egy A4-es lapra és mindig ugyanazt a dolgot fel tudnám olvasni és eléggé süket fülekre találnának a szavaim. Nyilván a négy vereségben én ugyanolyan hibás vagyok, mint a játékosok, mert az én csapatom, pontosabban fogalmazva: a mi csapatunk. Viszont az, hogy mérkőzésenként eladunk 32-33 labdát, azzal nem pusztán meccsben nem tudunk maradni, gyakorlatilag feladjuk és azt mondjuk, gyertek és adjatok nagy pofonokat. Mi meg tűrjük, valamint hiányolom a küzdőszellemet, védekezésben feltétlenül, mert legalább szabálytalankodni kellene egy ilyen csapat ellen, nem pedig asszisztálni és tapsolni. Egyébként tapsolhattunk volna, mert rendkívül szép dolgokat produkáltak. Szerintem az elmúlt időszakban a DVTK tizenvalahány triplát nem nagyon dobott, ellenünk ez is sikerült, nyilván ez nem csak az ő dicséretük, hanem a mi kritikánk. Mélyen magunkba kell néznünk, a hibákból tanulnunk kell. Nekünk igazából most kezdődik a bajnokság.

A hazaiak erőssége, Toman Petra kiválóan játszott, 24/12 ponttal jelentkezett.

- A támadásunkkal szerintem nem volt különösebb probléma, ez jól látszik a dobott pontok számán. Védekezésben viszont mindenképpen javulnunk kell hazai pályán, mert ez nagyon sok kapott pont, főleg az Euroligára hangolva. Dolgoznunk kell ezen, ha el akarjuk érni a céljainkat.

A fehérváriak centere, Salamon Zsófia jól teljesített, 14/6 pontot jegyzett. csapata második legeredményesebbje volt a remeklő, 29/18 egységet számláló KK Deans mögött.

- Először is szeretnék gratulálni a Miskolcnak, már négy meccs óta rengeteg pontot kapunk, a védekezésünk kapcsán nehéz bármit is mondani a csapat teljesítménye kapcsán - mondta Salamon Zsófia. - Az első negyedben nem volt gond a védekezéssel, sőt, a másodikban sem, de az első félidőben is sok pontot kaptunk, a második félidőben pedig még többet. Szerintem semmi nem működött a védekezésben, a támadásban megálltunk, nem forgattuk a labdát, nem játszottunk semmit. Ezen mindenképpen javítanunk kell, mert fontos mérkőzések várnak ránk, amiket szeretnénk megnyerni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu