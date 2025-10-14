1 órája
A lányok tűrték a pofonokat, asszisztáltak a gálamérkőzéshez
A másfél évvel ezelőtti bajnokhoz, az utóbbi esztendőkben stabil Euroliga-szereplő DVTK-hoz látogatott a DKKA női kosárcsapata, a hazaiak a papírformának megfelelően, magabiztosan nyertek, 116-68-ra.
Gáll Tamás vezetőedző szerint asszisztáltak a miskolciak gálamérkőzéséhez
Fotó: DVTK
A sorsolás gyakorlatilag brutálisnak is nevezhető, a tavalyi bajnokság első négy helyezettje ellen kezdte szereplését a tavalyi szezonban újoncként magabiztosan bennmaradó, a rájátszásra is eséllyel pályázó DKKA női együttese. A hétfői játéknapon Miskolcon léptek pályára a fehérváriak és szenvedtek ismét nagy különbségű vereséget. Az eredményben alighanem szerepet játszott, hogy amerikai hátvédjük, Simmons a második negyedben megsérült, nem tudta folytatni a játékot. Az első tíz percben remekül tartották magukat a látogatók, mindössze három pont volt a különbség, a folytatásban a percek múltával egyre jobban nyílt az olló, kialakult a közel félszáz pontos differencia.
A tabella nem néz ki jól, a koronázóvárosiak zárják a sort, a folytatásban lényegesen könnyebb mérkőzések következnek, a cél egyértelműen a zárkózás a középmezőnyhöz. Minden bizonnyal az elkövetkező két-három forduló árazza majd be a Fejér vármegyei akadémistákat. Az nyilvánvaló, hogy elsősorban a védekezésen kell javítani, az eddigi meccseken a záró negyedekben esett szét az együttes.
Völgyi Péter, a DVTK trénere szerint az elfáradó fehérváriakkal szemben már nem volt nehéz dolguk.
- Az első negyedben azért látszódtak a múlt heti, Fenerbahce elleni, hazai Euroliga-mérkőzés nyomai, mert nem voltunk elég agresszívak védekezésben és egyik kulcsjátékosunk is hiányzott, aki a védekezésünk tengelye és döntően ő akasztja meg az ellenfél betöréseit, támadásait. A második félidőben változtattunk, az ellenfél elfáradt, üres dobásokkal alakítottuk ki a nagy különbséget.
Gáll Tamás, a vendégek szakvezetője szerint gálameccshez asszisztáltak Borsodban.
-Nehéz ilyenkor megszólalni, mert gyakorlatilag gálamérkőzéshez asszisztáltunk a Miskolcnak. Egyrészt gratulálunk és sok sikert kívánunk nekik az Euroliga további küzdelmeiben. Kicsit furán érzem magam, mert gyakorlatilag azokat a dolgokat, amit szakmailag kellene értékelni akár a mérkőzés után, vagy akár instrukciót mondani a játékosoknak a mérkőzés előtt, nagyjából leírhatnám egy A4-es lapra és mindig ugyanazt a dolgot fel tudnám olvasni és eléggé süket fülekre találnának a szavaim. Nyilván a négy vereségben én ugyanolyan hibás vagyok, mint a játékosok, mert az én csapatom, pontosabban fogalmazva: a mi csapatunk. Viszont az, hogy mérkőzésenként eladunk 32-33 labdát, azzal nem pusztán meccsben nem tudunk maradni, gyakorlatilag feladjuk és azt mondjuk, gyertek és adjatok nagy pofonokat. Mi meg tűrjük, valamint hiányolom a küzdőszellemet, védekezésben feltétlenül, mert legalább szabálytalankodni kellene egy ilyen csapat ellen, nem pedig asszisztálni és tapsolni. Egyébként tapsolhattunk volna, mert rendkívül szép dolgokat produkáltak. Szerintem az elmúlt időszakban a DVTK tizenvalahány triplát nem nagyon dobott, ellenünk ez is sikerült, nyilván ez nem csak az ő dicséretük, hanem a mi kritikánk. Mélyen magunkba kell néznünk, a hibákból tanulnunk kell. Nekünk igazából most kezdődik a bajnokság.
A hazaiak erőssége, Toman Petra kiválóan játszott, 24/12 ponttal jelentkezett.
- A támadásunkkal szerintem nem volt különösebb probléma, ez jól látszik a dobott pontok számán. Védekezésben viszont mindenképpen javulnunk kell hazai pályán, mert ez nagyon sok kapott pont, főleg az Euroligára hangolva. Dolgoznunk kell ezen, ha el akarjuk érni a céljainkat.
A fehérváriak centere, Salamon Zsófia jól teljesített, 14/6 pontot jegyzett. csapata második legeredményesebbje volt a remeklő, 29/18 egységet számláló KK Deans mögött.
- Először is szeretnék gratulálni a Miskolcnak, már négy meccs óta rengeteg pontot kapunk, a védekezésünk kapcsán nehéz bármit is mondani a csapat teljesítménye kapcsán - mondta Salamon Zsófia. - Az első negyedben nem volt gond a védekezéssel, sőt, a másodikban sem, de az első félidőben is sok pontot kaptunk, a második félidőben pedig még többet. Szerintem semmi nem működött a védekezésben, a támadásban megálltunk, nem forgattuk a labdát, nem játszottunk semmit. Ezen mindenképpen javítanunk kell, mert fontos mérkőzések várnak ránk, amiket szeretnénk megnyerni.