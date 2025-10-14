A lányok tűrték a pofonokat, asszisztáltak a gálamérkőzéshez

A sorsolás gyakorlatilag brutálisnak is nevezhető, a tavalyi bajnokság első négy helyezettje ellen kezdte szereplését a tavalyi szezonban újoncként magabiztosan bennmaradó, a rájátszásra is eséllyel pályázó DKKA női együttese. A hétfői játéknapon Miskolcon léptek pályára a fehérváriak és szenvedtek ismét nagy különbségű vereséget. Az eredményben alighanem szerepet játszott, hogy amerikai hátvédjük, Simmons a második negyedben megsérült, nem tudta folytatni a játékot. Az első tíz percben remekül tartották magukat a látogatók, mindössze három pont volt a különbség, a folytatásban a percek múltával egyre jobban nyílt az olló, kialakult a közel félszáz pontos differencia.

A tabella nem néz ki jól, a koronázóvárosiak zárják a sort, a folytatásban lényegesen könnyebb mérkőzések következnek, a cél egyértelműen a zárkózás a középmezőnyhöz. Minden bizonnyal az elkövetkező két-három forduló árazza majd be a Fejér vármegyei akadémistákat. Az nyilvánvaló, hogy elsősorban a védekezésen kell javítani, az eddigi meccseken a záró negyedekben esett szét az együttes.

Völgyi Péter, a DVTK trénere szerint az elfáradó fehérváriakkal szemben már nem volt nehéz dolguk.

- Az első negyedben azért látszódtak a múlt heti, Fenerbahce elleni, hazai Euroliga-mérkőzés nyomai, mert nem voltunk elég agresszívak védekezésben és egyik kulcsjátékosunk is hiányzott, aki a védekezésünk tengelye és döntően ő akasztja meg az ellenfél betöréseit, támadásait. A második félidőben változtattunk, az ellenfél elfáradt, üres dobásokkal alakítottuk ki a nagy különbséget.

Gáll Tamás, a vendégek szakvezetője szerint gálameccshez asszisztáltak Borsodban.

-Nehéz ilyenkor megszólalni, mert gyakorlatilag gálamérkőzéshez asszisztáltunk a Miskolcnak. Egyrészt gratulálunk és sok sikert kívánunk nekik az Euroliga további küzdelmeiben. Kicsit furán érzem magam, mert gyakorlatilag azokat a dolgokat, amit szakmailag kellene értékelni akár a mérkőzés után, vagy akár instrukciót mondani a játékosoknak a mérkőzés előtt, nagyjából leírhatnám egy A4-es lapra és mindig ugyanazt a dolgot fel tudnám olvasni és eléggé süket fülekre találnának a szavaim. Nyilván a négy vereségben én ugyanolyan hibás vagyok, mint a játékosok, mert az én csapatom, pontosabban fogalmazva: a mi csapatunk. Viszont az, hogy mérkőzésenként eladunk 32-33 labdát, azzal nem pusztán meccsben nem tudunk maradni, gyakorlatilag feladjuk és azt mondjuk, gyertek és adjatok nagy pofonokat. Mi meg tűrjük, valamint hiányolom a küzdőszellemet, védekezésben feltétlenül, mert legalább szabálytalankodni kellene egy ilyen csapat ellen, nem pedig asszisztálni és tapsolni. Egyébként tapsolhattunk volna, mert rendkívül szép dolgokat produkáltak. Szerintem az elmúlt időszakban a DVTK tizenvalahány triplát nem nagyon dobott, ellenünk ez is sikerült, nyilván ez nem csak az ő dicséretük, hanem a mi kritikánk. Mélyen magunkba kell néznünk, a hibákból tanulnunk kell. Nekünk igazából most kezdődik a bajnokság.