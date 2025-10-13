A hazaiak a nagyszünetben megérezték, lehet keresnivalójuk

Félidőben négy ponttal állt jobban az Alba, azonban a nagyszünet után ritmust váltott az Atomerőmű SE, a tolnaiak jól céloztak, a koronázóvárosiak kevésbé, a vendéglátók 27-17-re nyerték a harmadik etapot. Az utolsó tíz percben arra kellett ügyelniük, hogy a megszerzett közel tízpontos előnyt megőrizzék, ami sikerült is nekik, a paksiak végül 94-87-re nyertek.

Aleksandar Jonchevski, az ASE nyáron kinevezett északmacedón trénere szerint komoly együttest sikerült legyűrniük.

- Kemény mérkőzés volt egy nagyon jó csapat ellen. A félidőben átvészeltük, hogy minden egyes helyzetért meg kell küzdenünk, ha ezt megtesszük, akkor lesz keresnivalónk. A második húsz percben látszott, hogy van önbizalmunk, sokkal jobban játszottunk és le tudtuk zárni a találkozót. Gratulálok a csapatomnak, mindenki profi módon állt a munkához egész héten.

Lluis Riera Martí, a fehérváriak spanyol szakvezetője két, nyertes összecsapás után az első vereséget szenvedte el az Alba kispadján.

- Jól kezdtük a meccset, megfelelő energiával játszottunk. Amikor elkezdtünk dobásokat kihagyni és jöttek a problémáink a védekezésben, a Paks meg tudott lépni, ez főleg a második félidőben nőttek fölénk. A pick and roll védésekben alul maradtunk, nehéz volt ezekre megoldást találni. Jól edzettünk a héten, szerintem mindenki beleadott mindent és ez sokat számít. Koncentrálnunk kell a következő találkozóra, a hétvégén a kaposváriakat fogadjuk Fehérváron.

Tony Hollis Hicks, a paksiak légiósa volt a mezőny legjobbja, 28/12 pontjával kulcsszerepe volt a hazai sikerben. Főleg a nagyszünet után nyújtott rendkívülit.

-Két vereség után éhesek voltunk már a sikerre. Meggyőződésem, jó csapatunk van, jobb, mint amire az első két bajnokiból következtetni lehet, jól is készültünk fel az Alba elleni találkozóra. Talán jobban küzdöttünk, mint a fehérváriak, ez lehetett a két csapat közti különbség. Valamint fontos volt, hogy a dobásaink is ültek.

Tanner Matthew Stuckman, a Fejér vármegyeiek 206 centiméterre nőtt erőcsatára jól teljesített, 17/9 pontjával együttese legeredményesebbjének bizonyult.