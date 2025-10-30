1 órája
A dobogón maradna a Csór
A 10. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
2025. november 1., szombat, 13:30
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Ikarus-Maroshegy (8.)
Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Messzemenő következtetést nem vonunk le a legutóbbi nagy különbségű győzelmünk után, annyival erősebb csapat voltunk, mint a VBK, nagy erőfeszítésekre pedig nem késztettek bennünket. Simán lehoztuk a meccset, ez is volt a célunk, de nem értékeljük túl. Szombaton az Ikarus ellen elsősorban győzelmet várok, nem az a legfontosabb, hogy hogyan tesszük ezt, hanem, hogy elérjük! A két vereségünk nem múlt el nyomtalanul, egyenesbe kell jönnünk, ráadásul foghíjas a keretünk, még mindig nehézségekkel küzdünk, de úgy vélem, egy élcsapatnak hazai pályán minden körülmények között le kell győzni az ellenfelét. Nem a játék minőségét fogom elsősorban a figyelni, hanem az eredményesség a legfontosabb, legyen meg a három pont, mert utána már ráfordulunk az idény hajrájára, és ott már nem szabad pontokat hullajtani.
2025. november 2., vasárnap, 13:30
Sárbogárd SE (2.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (15.)
Lesnyik Gábor a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Sárosdon azt kaptuk, amire számítottunk, kicsi pálya, betömörülő védelem, tisztában voltunk azzal, hogy nagyon nehéz lesz őket feltörni. Ráadásul nagyon nagyvonalúan bántunk a helyzeteinkkel, ezek alapján úgy gondolom az egy nullás győzelmünk reális. Talán azt mondhatom, hogy sárosdi gól nem nagyon volt benne a levegőben, inkább a mi második harmadik gólunk hiányzott, de összességében elégedett vagyok a látottakkal, dacára annak, hogy a kapu előtt határozatlanok voltunk. A Mezőfalva ellen felszabadult játéknak örülnék, egyedül a győzelmet tüzöm ki célul. Még mindig vannak sérültjeink, két-három hiányzóval számolnom kell, építgetjük őket, Bor Dávidot is lassanként hadra fogjuk, hogy az idény hajrájára már teljes értékű harcos legyen belőle.
Lajoskomárom (5.) - Melde KFT. Kápolnásnyék (7.)
Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk az Adonnyal vasárnap, ráadásul nehezek voltak a körülmények is - a pálya, a szurkolók - de megfelelően kezeltük a helyzetet, és jó teljesítmény nyújtottak a játékosok. A Kápolnásnyék csapatával mindig kemény meccseket játszunk, így lesz ez szerintem most is, igyekszünk a lehető legjobb hozzáállással, és a lehető legjobb játékkal kirukkolni, és szeretnénk itthon tartani a három pontot. Van néhány sérültünk, de az elmúlt mérkőzéseken is voltak, de jól tudtuk őket pótolni, meglátjuk, hogy ki lesz az, aki felépül közülük a hétvégi összecsapásra.
Enying (14.) – Móri SE (10.)
Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Sajnos nem úgy jött ki a lépés az elmúlt fordulókban ahogy azt elterveztük. Az Adony elleni hazain a mérkőzés nagy részében jól ment a játék, végül mégis a vendégek mehettek haza a 3 ponttal. Levontuk a tanulságokat, és a Nyék ellen már ezek figyelembe vételével készültünk. Persze az élet ismét keresztülhúzta számításainkat és a hét közben elszenvedett sérülések, betegségek miatt nem tudtunk teljes csapattal elutazni. Bár a végeredmény nem ezt mutatja, a védekezésünkkel mégis elégedettek lehetünk. Sokáig elfogadható szinten tartottuk magunkat, de aztán az idő előre haladtával felőröltek minket. A hétvégén a Mór érkezik, ezért ismét gőzerővel kell készülnünk. Ahhoz, hogy a legjobb formánkat tudjuk hozni, muszáj lesz teljes csapattal kiállnunk - és reményeink szerint ez meg is fog történni. A csapaton belüli hangulat elfogadható, hiszen a játékosok mindig kellőképpen motiváltak a Mór ellen. Amennyiben tudjuk hozni az Adony ellen mutatott játékunkat, tudunk kellőképpen koncentrálni a középpályán, és megbecsüljük a labdát, akkor akár egy jó mérkőzés is kerekedhet.
Martonvásár (4.) – Ercsi Kinizsi (11.)
Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Véleményem szerint a Mór az osztály legjobb csapata, független attól, hogy most hol áll a tabellán, biztos, hogy ki fognak egyenesedni. Az Ikarus és a Kápolnásnyék elleni döntetlenekkel szemben most teljes mértékben reális volt a pontosztozkodás, a maximumot hoztuk ki a mérkőzésből. A srácok nagyon szervezetten, és odaadóan futballoztak, ezúttal defenzívebben játszottunk, mint a korábbi találkozókon, többet birtokolta a labdát a Mór. Egy-egynél nekik volt több lehetőségük, talán közelebb is álltak a győzelemhez, de az egy pontért sokat tettünk, és valamit visszahoztunk az elmúlt mérkőzéseken elhullajtott pontokból. Fájó volt a két hazai döntetlen, mert a helyzetek alapján megnyerhettük volna az Ikarus és a Nyék elleni meccset is, de ezt mind magunknak köszönhettük! A hétvégén kíváncsi leszek arra, hogy milyen hatással volt az Ercsi csapatára az egy hetes pihenő, de az kétségtelen, hogy a nyár folyamán megerősödtek, viszont ők is tudnak nagyon jól játszani, és gyengébben is. Nagyon bízom abban, hogy felnővünk a feladathoz, nehéz mérkőzésre és kiélezett csatára számítunk, amely nagy valószínűséggel szoros eredményt fog hozni. Megpróbáljuk az Ercsi kulcsembereit kikapcsolni! Cziklin Roland az Ikarus ellen meghúzódott, remélem, a hétvégére felépül, Zoboki Álmost betegsége után óvatosan kezdjük visszaépíteni, valamint Patkós Kevin edzésen szerzett lábujjsérülése után talán pályára léphet.
FC Főnix (6.) – Videoton Baráti Kör (13.)
Pavlik József az FC Főnix vezetőedzője: - Nagyon örülök annak, hogy a változtatás jól sült el, de azt el kell ismerni, hogy az utóbbi két mérkőzésen nálunk gyengébb ellenfelekkel játszottunk. Szeretnénk folytatni a jó szereplést a VBK ellen is. A csapat jól reagált a módosításokra, pedig csak minimális változtatásokat kellett tennünk az együttesen belül. Továbbra is az a célunk, hogy minél több pontot gyűjtsünk, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
Csór Truck-Trailer (3.) – Adony VSK (9.)
Vajda Gusztáv a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Nagyon jó mérkőzés játszottunk egy nagyon jó csapat ellen vasárnap, nyugodtan mondhatom a mezőny egyik legerősebb együttese volt az ellenfelünk. Ezen a találkozón pedig különösen jól játszottak, ezért is tartom rendkívül értékesnek a győzelmünket. Természetesen ehhez az kellett, hogy az én csapatom is olyan hozzáállással, és játékkal játszott, amivel meg tudtuk nyerni a meccset. Ami különösen növeli ennek a sikernek a pozitívumát ezen felül, hogy az Ikarus eddig hazai pályán veretlen volt, és az összes ellenfelét legyőzte. Mindent összevetve nem könnyű Maroshegyen nyerni, kiválóan előkészített pályán játszottunk egy élvezetes mérkőzést. Leendő ellenfelünk, az Adony gárdája kellemetlen stílusú csapat, sokat futnak, gyors játékosaik vannak, de hazai pályán mindenképpen szeretnénk begyűjteni a három pontot. Nehéz 90 perc van ránk, nagyon komolyan fogjuk venni, és továbbra is szeretnénk a dobogón maradni. A fehérvári mérkőzés véráldozatokkal is járt, Magyar Patrik lágyéka meghúzódott, de bízom benne, hogy rendben lesz hétvégére, ami viszont biztos, hogy Klein Márkra egy előre tervezett műtét vár, úgy hogy rá nem számíthatok.
Szabadnapos: Sárosd (12.)