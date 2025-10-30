A dobogón maradna a Csór

2025. november 1., szombat, 13:30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Ikarus-Maroshegy (8.)

Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Messzemenő következtetést nem vonunk le a legutóbbi nagy különbségű győzelmünk után, annyival erősebb csapat voltunk, mint a VBK, nagy erőfeszítésekre pedig nem késztettek bennünket. Simán lehoztuk a meccset, ez is volt a célunk, de nem értékeljük túl. Szombaton az Ikarus ellen elsősorban győzelmet várok, nem az a legfontosabb, hogy hogyan tesszük ezt, hanem, hogy elérjük! A két vereségünk nem múlt el nyomtalanul, egyenesbe kell jönnünk, ráadásul foghíjas a keretünk, még mindig nehézségekkel küzdünk, de úgy vélem, egy élcsapatnak hazai pályán minden körülmények között le kell győzni az ellenfelét. Nem a játék minőségét fogom elsősorban a figyelni, hanem az eredményesség a legfontosabb, legyen meg a három pont, mert utána már ráfordulunk az idény hajrájára, és ott már nem szabad pontokat hullajtani.

2025. november 2., vasárnap, 13:30

Sárbogárd SE (2.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (15.)

Lesnyik Gábor a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Sárosdon azt kaptuk, amire számítottunk, kicsi pálya, betömörülő védelem, tisztában voltunk azzal, hogy nagyon nehéz lesz őket feltörni. Ráadásul nagyon nagyvonalúan bántunk a helyzeteinkkel, ezek alapján úgy gondolom az egy nullás győzelmünk reális. Talán azt mondhatom, hogy sárosdi gól nem nagyon volt benne a levegőben, inkább a mi második harmadik gólunk hiányzott, de összességében elégedett vagyok a látottakkal, dacára annak, hogy a kapu előtt határozatlanok voltunk. A Mezőfalva ellen felszabadult játéknak örülnék, egyedül a győzelmet tüzöm ki célul. Még mindig vannak sérültjeink, két-három hiányzóval számolnom kell, építgetjük őket, Bor Dávidot is lassanként hadra fogjuk, hogy az idény hajrájára már teljes értékű harcos legyen belőle.

Lajoskomárom (5.) - Melde KFT. Kápolnásnyék (7.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk az Adonnyal vasárnap, ráadásul nehezek voltak a körülmények is - a pálya, a szurkolók - de megfelelően kezeltük a helyzetet, és jó teljesítmény nyújtottak a játékosok. A Kápolnásnyék csapatával mindig kemény meccseket játszunk, így lesz ez szerintem most is, igyekszünk a lehető legjobb hozzáállással, és a lehető legjobb játékkal kirukkolni, és szeretnénk itthon tartani a három pontot. Van néhány sérültünk, de az elmúlt mérkőzéseken is voltak, de jól tudtuk őket pótolni, meglátjuk, hogy ki lesz az, aki felépül közülük a hétvégi összecsapásra.