A Csór a dobogót ostromolja

Móri SE – Martonvásár 1–1 (1–0)

Mór, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Móri SE: Zámbó – Végvári, Rózsa (Mészáros B.), Loi M. - Szekeres, Kocsis G., Kocsis D., Hajdu M. (Paulik), Tetzl - Varga B. (Lehota R.), Sötét. Vezetőedző: Tar Bálint.

Martonvásár: Kertész – Antal (Gábor Z.), Gábor D. (Zoboki L.), Füzik (Balassa), Hajdu I. - Füzér, Trizna M., Victor (Patkós K.), Juhász B. - Hernádi, Veres. Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Gól: Kocsis G. (9.), ill. Patkós K. (63.).

Jók: Kocsis G., Kocsis D. ill. Füzik, Hernádi.

Napos időben, jól előkészített pályán estek egymásnak a csapatok, és már az első perctől kezdve paprikás volt a hangulat. A 9. percben egy szabadrúgásra készülve Kocsis Gergő észrevette, hogy a vendégek kapusa a sorfalat állítja, ő pedig szemfülesen a másik oldalra tekert, 1-0. Továbbra is inkább mezőnyben folyt a játék, a helyzetek azonban a móriak előtt adódtak, az egyik legnagyobbat Hajdu Milán hagyta ki, amikor ziccerben kilépve a kapusba lőtt. A második játékrészt is nagy tempó jellemezte, már kevesebb lehetőséggel, ám annál több párharccal. A 60. percben Hajdut sodorták el szabályosan, ám az esés közben a vendégek védője kézzel érintette a labdát, ez a legújabb szabályok szerint nem ért büntetőt...A 63. percben jött a hidegzuhany, egy kapu felé csavarodó beadás után, hazai kapus és védője egymásra várt, Patkós Kevin a lecsorgót kapura kanalazta, a nagy tumultus közepette az asszisztens pedig gólt jelzett, 1-1. A maradék játékidőben bár tett erőfeszítést Tar Bálint együttese a győztes találat megszerzése érdekében, maradt a döntetlen.

Tudósított: Móri SE.

Sárosd – Sárbogárd SE 0–1 (0–1)

Sárosd, 150 néző

Vezette: Tamás Attila.

Sárosd: Tibor – Hanzli, Vámosi, Hushegyi, Németh L. (Buza) – Kertész A., Hallósy, Németh P. (Szrnka), Szabó V. - Kónya, Németh B. (Paksi P., Várnai). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Sárbogárd SE: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Horváth A. (Bor) – Szalai Á., Bencze (Kiss B.), Klémán M. (Vagyóczki D.), Horváth Á. (Varga Z.) - Farkas G., Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.