Megye I.

22 perce

A Csór a dobogót ostromolja

Címkék#megyefoci#labda#foci

A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 10. fordulójának rangadóin hazai, illetve vendég sikerek születtek. A Móri SE nem tudta megtartani egygólos vezetését a Martonvásár ellen, míg a Csór Truck-Trailer mindhárom pontot hazavitte Fehérvárról. A Lajoskomárom begyűjtötte a pontokat Adonyban, míg a magára találó FC Főnix hetet vágott a sereghajtó Mezőfalvának.

Káldor András
A Csór a dobogót ostromolja

A kápolnásnyéki Szajkó Levente (fehér) egy góllal járult hozzá csapata fölényes, Enying elleni győzelméhez.

Fotó: Kricskovics Antal

Móri SE – Martonvásár 1–1 (1–0)

Mór, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Móri SE: Zámbó – Végvári, Rózsa (Mészáros B.), Loi M. - Szekeres, Kocsis G., Kocsis D., Hajdu M. (Paulik), Tetzl - Varga B. (Lehota R.), Sötét. Vezetőedző: Tar Bálint.

Martonvásár: Kertész – Antal (Gábor Z.), Gábor D. (Zoboki L.), Füzik (Balassa), Hajdu I. - Füzér, Trizna M., Victor (Patkós K.), Juhász B. - Hernádi, Veres. Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Gól: Kocsis G. (9.), ill. Patkós K. (63.).

Jók: Kocsis G., Kocsis D. ill. Füzik, Hernádi.
Napos időben, jól előkészített pályán estek egymásnak a csapatok, és már az első perctől kezdve paprikás volt a hangulat. A 9. percben egy szabadrúgásra készülve Kocsis Gergő észrevette, hogy a vendégek kapusa a sorfalat állítja, ő pedig szemfülesen a másik oldalra tekert, 1-0. Továbbra is inkább mezőnyben folyt a játék, a helyzetek azonban a móriak előtt adódtak, az egyik legnagyobbat Hajdu Milán hagyta ki, amikor ziccerben kilépve a kapusba lőtt. A második játékrészt is nagy tempó jellemezte, már kevesebb lehetőséggel, ám annál több párharccal. A 60. percben Hajdut sodorták el szabályosan, ám az esés közben a vendégek védője kézzel érintette a labdát, ez a legújabb szabályok szerint nem ért büntetőt...A 63. percben jött a hidegzuhany, egy kapu felé csavarodó beadás után, hazai kapus és védője egymásra várt, Patkós Kevin a lecsorgót kapura kanalazta, a nagy tumultus közepette az asszisztens pedig gólt jelzett, 1-1. A maradék játékidőben bár tett erőfeszítést Tar Bálint együttese a győztes találat megszerzése érdekében, maradt a döntetlen.

Tudósított: Móri SE.

Sárosd – Sárbogárd SE 0–1 (0–1)

Sárosd, 150 néző
Vezette: Tamás Attila.

Sárosd: Tibor – Hanzli, Vámosi, Hushegyi, Németh L. (Buza) – Kertész A., Hallósy, Németh P. (Szrnka), Szabó V. - Kónya, Németh B. (Paksi P., Várnai). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Sárbogárd SE: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Horváth A. (Bor) – Szalai Á., Bencze (Kiss B.), Klémán M. (Vagyóczki D.), Horváth Á. (Varga Z.) - Farkas G., Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.

Gól: Klémán M. (26.).

Jók: Tibor, Hushegyi, ill. Bencze, Klémán M., Farkas G.

A találkozó elején Farkas Gábor került először jó helyzetbe a hazai kapu előtt, de oldalról érkező lövése jócskán fölé ment, majd ezt követően egy szintén erős löketet Tibor József hárított. A Sárosd első helyzete egy kicsiben elvégzett szögletből indult, Vámosi Róberthez került a labda, de lövése elkerülte a vendégek kapuját. Majd Klémán Máté a 26. percben 16 méterről bombázott a bal alsó sarokba, 0-1. A vendéglátók próbáltak kiegyenlíteni, oldalról indított labdát Németh László vágott kapura, de Farkas G. menteni tudott. A félidő végén Paksi Patrik egy a játékvezető által vétlen könyöklésnek ítélt, valójában nagyon súlyos sérülés miatt 8 perc játék után el kellett hagynia a pályát, mivel a szája kettészakadt. A szünet után, a bogárdiak első helyzeténél Bencze János játszotta be magát a 16-osig, de lövése fölé ment. Aztán szintén Bencze középről 35 méteren keresztül vezette a labdát, majd Bor Dávidnak passzolt, akinek oldalról érkező lövését Tibor védte. Utolsó percekben is küzdöttek a hazaiak az egyenlítésért, Hushegyi Csaba távoli lövése ment fölé, majd Buza Balázs kísérlete sem talált kaput.

Tudósított: Németh Réka.

Melde Kft.-Kápolnásnyék – Enying 6–0 (1–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Illés Áron.

Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy (Lagler) – Kharboutli Noor (Kiss M.), Őz (Korponai), Lőrincz M. - Szajkó, Lipóth, Venczel, Domak, Imrefi (Bakonyi) - Kiss Á., Zsigmond L. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Enying: Surányi – Orsós, Mohai, Horváth P., Horváth D. - Mándoky, Halász, Németh Sz. - Németh R., Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Venczel (71., 81., 87.), Zsigmond L. (15., 78.), Szajkó (48.).

Jók: Lőrincz M., Domak, Kiss Á, ill. Surányi.
A Kápolnásnyék VSE az első félidőben még visszafogott teljesítményt nyújtott, a második játékrészben azonban már kijött a két csapat közötti különbség. A 15. percben Zsigmond Levente éles szögből talált a hálóba, 1-0. A második játékrészre azonban teljesen elfáradt a mindössze tíz fővel felálló enyingi csapat, amelyet a nyékiek könyörtelenül kihasználtak. A 48. percben Szajkó Levente fejjel duplázta meg az előnyt, majd a 71. percben Venczel Zsolt higgadtan a kapus mellett a hálóba gurított, 3–0. A 78. percben ismét Zsigmond L. villant, ezúttal a kapust is kicselezve lőtt az üres kapuba, 4-0. A hajrában Venczel Zsolt még kétszer betalált, 6–0. A Kápolnásnyék magabiztosan gyűjtötte be a három pontot.
Tudósított: Höltzl Richárd.

Adony VSK – Lajoskomárom 1–2 (0–2)

Adony, 140 néző

Vezette: Gebei Bálint.

Adony: Andrejev – Bagóczki, Tóth D., Balogh B., Kovács L. – Bartha (Major),
Holentoner, Hamar- Bognár B. (Bihácsi), Hodula(Virág)- Schnierer(Kaló). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Fodor P., Csörgei, Varga F. - Kövecses, Gergye (Makai), Magyaródi, Szulimán (Németh Á.) - Nyikos (Szontagh), Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.

Gól: Kaló (71.), ill. Szulimán (4., 33.).

Jók: Tóth D., Kaló, ill. Szulimán, Csörgei, Kövecses.
A 4. percben Szulimán Roland lépett ki az elalvó hazai védők közül majd magabiztosan lőtt a jobb alsó sarokba, 0-1. Ezután magához ragadta a kezdeményezést az Adony, viszont a vendégek a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztak, így nem tudtak betalálni több ígéretes helyzetből sem. A 33. percben egy távolról kapu elé ívelt szabadrúgás után az elcsúszó Szulimánról pattant az adonyi kapuba a labda, 0-2. A második félidőben meddő hazai fölény jellemezte a találkozót komolyabb
helyzetek nélkül. A 71. percben a Kaló Richárd 18 méterről elvégzett szabadrúgása a mozdulni sem tudó Berta Ádám mellett vágódott a bal kapufa mellett a hálóba, 1-2. A mérkőzés hátralévő részében a hazaiak próbálkoztak az egyenlítéssel, de komolyabb gólhelyzetet sem tudtak kialakítani.

Tudósított: Pálinkás András.

Ikarus-Maroshegy – Csór Truck-Trailer 0–1 (0–0)

Székesfehérvár, 120 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi (Skultéti A.), Kecskés Á., Drexler (Zsöllei), Harangozó (Gimes) - Junior Joaz, Bíró (Nagy B.), Fülöp (Mayer), Bogdány - Szabó B., Kindl. Vezetőedző: Szarka Martin.

Csór Truck-Trailer: Lukács – Finta, Salacz M. (Orosz), Zs. Nagy (Viniczai), Spánitz – Takács G., Ács (Mód), Báles I., Magyar (Kásler Barnabás) - Klein (Báles A.), Horváth H. Vezetőedző: Vajda Gusztáv.

Gól: Horváth H. (76.)
Jók: Bíró, Fülöp, Kovács Z., ill. Lukács, Horváth H., Klein.
Kiválóan előkészített pályán, igazi fociidőben indult a mérkőzés. Ezt az alkalmat meg is ragadták a csapatok, és rendkívül nagy iramú és jó színvonalú első félidőt játszott mindkét együttes, helyzetek adódtak mindkettőjük előtt, a befejezéseknél még nem volt éles egyik gárda sem. A második félidőben sem hagyott alább az iram, Drexler Lóránt lőtt kapufát a 65. percben. A 70.percben Békefi Bálint ziccerét védte Lukács Levente, majd a kontrából sikerült a Csórnak jogos büntetőhöz jutnia, amelyet Kovács Zoltán hárított. Érezhető volt végig, hogy egy gólos mérkőzés lesz. A slusszpoént a 76. percben egy nagyszerűen eltalált lövéssel Horváth Hunor hozta, 0-1. A folytatásban mindent egy lapra tettek fel a hazaiak, de jól zárt a csóri védelem, és továbbra is veszélyes ellentámadásaik voltak. Döntetlen szagú mérkőzésen, a helyzeteit jobban kihasználó vendégek megérdemelten örülhettek a jó iramú, és közönségszórakoztató mérkőzés végén.

Tudósított: Mezővári András.

Videoton Baráti Kör – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–5 (0–1)

Szabadbattyán, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Videoton Baráti Kör: Kiss K. – Kecskés K., Papp M. (Inzsöl), Boros M. (Horváth L.), Timár - Marton, Sasvári (Farkas B.), Szenner, Polacsek - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Márkus Lajos.  

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á.., Reizinger (Pauer), Tar L., Héger - Prantner, Szabó B., Klauz M. (Pekowski), Hajdu Z. – Bozai B., Klauz B. (Nagy B.). Vezetőedző: Dukon Béla.

Gól: Bozai B. (21., 66.), Reizinger (48., 52.), Nagy B. (88.)
Jók: senki, ill. Reizinger, Prantner, Bozai B., Nagy B.
A hazai csapat ezer sebből vérzett ezen a mérkőzésen, amely ugyan az első félidei játékukon nem látszott meg. Védekezésre koncentrálva nehezítették meg a Gárdony dolgát az első félidőben, de a vendégek a 21. percben egy bal oldali akció végén középre belőtt labdát az ötösön belül a hálóba pofozták Bozai Bence révén, 0-1. A második félidőben a VBK hozta  az idén már megszokott „kedves vendéglátó" szerepét. Öt perc alatt tönkretették az első félidei munkájukat két ajándék góllal, amely persze a vendégek érdemeiből semmit nem von le. A gárdonyi csapat könnyen szerzett 3 pontot, teljesen megérdemelten!

Tudósított: Juhász Gábor.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – FC Főnix 0–7 (0–3)

Mezőfalva, 60 néző

Vezette: Szücs László.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Szabó O., Kovács D., Rakonczai, Csicskovics D., Kovács B., Mekota (Hajdu), Kovács K., Csicskovics P. (Tárnok), Kiss G., Rabi. Vezetőedző: Masinka Csaba.

FC Főnix: Demeter – Sarok (Weisengruber), Borbély (Balogh L.), Andróczi (Trampler), Homola - Falus (Neidhardt), Pápai (Berkei), Király B. Jungwirth - Horváth M., Csiba. Vezetőedző: Pavlik József. Edző: Petres Tamás.

Gól: Homola (13., 48., 87.), Csiba (15., 51.), Falus (10.), Balogh L. (53.).
Jók: senki, ill. Homola, Csiba, Király B., Jungwirth, Horváth M.
Az első percekben itt és ott is adódott egy-egy nagy helyzet, ám a kapusok szerencséjére a labda nem került a hálóba. Nem úgy a 10. percben, amikor jobb oldali szöglet után az egyedül maradó Falus Ákos bebólintotta be a játékszert a gólvonal mögé, 0-1. A 13. percben baloldalról jött a beadás a hazaiak kapuja elé, erre Homola Simon érkezett és fejelt a hálóba, 0-2. A 15. percben ismét jobbról süvített egy pontos passz, belül pedig Csiba Zoltán volt, aki ezt belőtte, 0-3. A játékrészben még egy Főnix ziccert jegyezhettünk fel, a 36. percben Jungwirth Máté 16 méterről eleresztett lövését bravúrral hárította Kovács Ádám. A második játékrész másolta az elsőt. A 48. percben a jogosan megítélt büntetőből Homola növelte  a vendégek előnyét, 0-4. Az 51. percben tökéletes kiugratás után lőtt gólt Csiba Zoltán, 0-5. Az 53. percben pazar fehérvári letámadás végén Balogh László révén került hazai hálóba a labda, 0-6. A 60. percben Kovács Ádám védte bravúrral Homola 15 méterről előtt labdáját, majd a 77. percben Csiba lőtt alig mellé. A 87. percben a vendéglátók ismét szabálytalankodtak a 16-oson belül, a megítélt 11-est Homola értékesítette, 0-7. Zárásként újra Kovács Ádám védett nagyot Neidhardt Dávid helyzeténél.

Tudósított: Bán Balázs.

Szabadnapos: Ercsi Kinizsi

A góllövőlista állása:

1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 13 gól

2. Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 8 gól

3. Bozai Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Drexler Lóránt (Ikarus-Maroshegy), Kiss Patrik (Sárbogárd SE), Kocsis Gergő (Móri SE) 7-7 gól.

 

 

