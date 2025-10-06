október 6., hétfő

Három aranyérem Angliából

1 órája

A British Open viadalon szerepeltek a fehérváriak

Címkék#VTSE#Európa Kupa#Phoenix U16#karate

Hét, fehérvár sportoló lépett tatamira Crawley városában, a nyílt brit karate bajnokságon, egyben Európa Kupa viadalon.

Horog László
A British Open viadalon szerepeltek a fehérváriak

A magyar küldöttség az angliai erőpróbán

Forrás: VTSE

Hivatalosan British Open & Cup of Europe volt az esemény neve Crawley-ban, a versenyen immár évek óta, rendszeresen szerepelnek a VTSE versenyzői. A székesfehérvári székhelyű IFK Magyar Kyokushin Szervezetet shihan Bőke Béla vezetőedző és Móczó Milán edző irányítása mellett hét versenyző képviselte Crawleyban, a K2-es csarnokban megrendezett eseményen. Az első helyen zárt Szőke Zalán (VTSE/Phoenix) az U16-os fiú -50 kg-os súlycsoportban, három angol vert a viadalon. Reichert Jázmin (VTSE, U18 lány -58 kg) két angolt és egy lengyelt győzött le, Notheisz Janka (VTSE/Phoenix U18 lány +58 kg) egy angol és egy norvég versenyzőnél bizonyult jobbnak, végül felállhatott a dobogó tetejére.

Második lett Gulyás Gyula (Yamato SE, férfi +80 kg), aki útközben két angolt győzött le, a fináléban egy lengyel karatéka bizonyult jobbnak nála. Bronzéremmel tért haza
Bagó Balázs (VTSE/ Phoenix U16 fiú -60 kg), aki egy belgát megvert, ellenben egy hollandtól kikapott. Szintén harmadik lett Ferenczi Attila (VTSE/Phoenix U18 fiú -68 kg), aki német és portugált riválisánál jobbnak bizonyult, román ellenfele viszont legyőzte.

Kántor Viktória (VTSE, női -60 kg) hosszabbítást követően bírói döntéssel holland ellenfelével szemben alul maradt, a legjobb 8 között végzett. Sensei Kreitl Péter és Senpai Gudmon Gábor bíróként segítették a verseny lebonyolítását. A magyar küldöttség 49 akadémia, illetve klub összesítésében, azaz az overall rangsorban az 5. helyen végzett. 

 

