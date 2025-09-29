Nagyot fordult a világ a Volánnal

A Hydro Fehérvár AV19 vasárnap este Szlovéniában lépett jégre. A Volán kisebb meglepetésre alaposan megszorongatta az éllovas Olimpija Ljubljanát az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 6. fordulójában. A hazaiak végül szétlövést követően diadalmaskodtak, de Kiss Dávidék így is elhoztak egy pontot. A mérkőzést követően a szakember megosztotta gondolatait a klub hivatalos Facebook oldalával.

A Volán Szlovéniai szereplése izgalmakkal teli volt

Forrás: HK Olimpija / Facebook

A Volán mesterének volt oka az elégedettségre

– Az ezt megelőző meccshez képest nagyot fordult a világ velünk, hiszen ezúttal idegenben játszottunk a listavezető ellen, sikerült eljutnunk ellenük a szétlövésekig, ennek már alapból örülhetünk. Jól reagáltunk az Innsbruck elleni találkozóra, sok hibát kijavítottunk. Mi is és a Ljubljana is alaposan felkészült erre a meccsre, egyik védelem sem állt ingatag lábakon. Az emberelőnyöket nem tudtuk kihasználni, ötször voltunk létszámfölényben, de egyiket sem tudtuk gólra váltani. A hosszabbítás alatt is a magunk javára billenthettük volna a meccset, de ez nem jött össze, ennek ellenére nem vagyok elégedetlen, hiszen nagyon mélyről jöttünk fel, mostantól ez a minimum amit elvárunk magunktól, ennél már csak jobban szeretnénk játszani – zárta gondolatait Kiss Dávid.

A Fehérvár AV19 legközelebb október 3-án pénteken a MET Arénában lép jégre, ahol 19.15 órától a Pustertal Wölfe-t fogadja.