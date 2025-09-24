szeptember 24., szerda

Jégkorong

35 perce

Kiss Dávid: Megérdemelten pofoztak el minket

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Graz 99ers#ICEHL#Fehérvár AV19#jégkorong#volán#Kiss Dávid

A Hydro Fehérvár AV19-et kedd este 9-4-re kiütötte a Graz 99ers az osztrák bzisú jégkorongliga (ICEHL) negyedik fordulójában. A mérkőzést követően a Volán vezetőedzője, Kiss Dávid értékelte a látottakat.

Kelemen Kornél

A Hydro Fehérvár AV19 kedd este Grazban lépett jégre az ICEHL-ben, ahol óriási meglepetésre kilencszer is bevették a kapuját, ezzel szemben a Volán csak négyszer volt eredményes. A székesfehérváriak rengeteg hibával játzottak, amit az ellenfél meg is büntetett.

A Volán vezetőedzője szerint a legrosszabb napot fogták ki
A Volán vezetőedzője szerint a legrosszabb napot fogták ki
Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

Így látta a nagy pofont a Volán mestere

A Graz 99ers elleni mérkőzést követően a Fejér vármegyeiek vezetőedzője, Kiss Dávid a klub hivatalos oldalának értékelte a látottakat. 

„Mindenkinek lehet rossz napja, mi most a legrosszabbat fogtuk ki. Az Innsbruck ellen jól kezdtünk, ez ma nem sikerült, sőt rögtön az első cserénkkor gólt kaptunk. 2-0 után bár közelebb tudtunk zárkózni, de a második etap elején megint csere közben talált be a Graz. Ezt egy tízperces rövidzárlat követte, ahol egymás után kaptuk a gólokat. Megérdemelten pofoztak el minket, az ellenfél minden mutatóban felénk kerekedett, de megtaláljuk a válaszokat, hogy ez miért történt így. Egyértelműen minden meccset meg akarunk nyerni, nem fogunk szemet húnyni a keddi meccs fölött, kielemezzük egyénileg is a játékot, megpróbáljuk kijavítani ezeket a hibákat. A szezon elején járunk, senki sem akar beleszaladni egy ekkora pofonba, de remélem ez jól is elsülhet és felébreszt minket" – nyilatkozta a szakember.

Kiss Dávid teljes értékelése az alábbi videóban tekinthető meg.

A Fehérvár AV19 legközelebb vasárnap 18 órától az Olimpija Ljubljana otthonában lép jégre. 

 

