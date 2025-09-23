szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Van ok a boldogságra

48 perce

Óriási örömhír a Volán szurkolóknak

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Graz#Innsbruck#ICEHL#jégkorong#volán#Anze Kuralt

A Hydro Fehérvár AV19 kedd este 18:30 órától a Graz otthonában lép jégre az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL). A Volán a mérkőzés előtt stílusos bejelentést tett.

Feol.hu

Van ok a boldogságra a Volán szurkolók számára, ugyanis szeretett csapatuk a Graz elleni ICEHL meccs előtt osztott meg örömhíreket. 

Anze Kuralt még két évig marad a Volánnál
Fotó: Nagy Norbert
Fotó: Nagy Norbert

Marad a Volánnál a szlovén erősség

A klub a hivatalos Facebook oldalán posztolta, hogy Anze Kuralt nemcsak felépült a súlyosnak tűnő sérüléséből, amelyet az Innsbruck ellen szenvedett el, de már a Graz ellen pályára léphet, emellett azt is bejelentették, hogy a szlovén támadó meghosszabbította szerződését, a 2027-2028-as szezon végéig aláírt a székesfehérváriakhoz. 

Kuralt 2018-ban érkezett a Fejér vármegyei klubhoz, amelynek mezében eddig 437 ICEHL meccset játszott le, ezeken 274 pontot szerzett és a szurkolók egyik legnagyobb kedvencévé vált. 

Graz 99ers–Hydro Fehérvár AV19, kedd 18:30 órától

 

