Óriási örömhír a Volán szurkolóknak

Van ok a boldogságra a Volán szurkolók számára, ugyanis szeretett csapatuk a Graz elleni ICEHL meccs előtt osztott meg örömhíreket.

Anze Kuralt még két évig marad a Volánnál

Fotó: Nagy Norbert

Marad a Volánnál a szlovén erősség

A klub a hivatalos Facebook oldalán posztolta, hogy Anze Kuralt nemcsak felépült a súlyosnak tűnő sérüléséből, amelyet az Innsbruck ellen szenvedett el, de már a Graz ellen pályára léphet, emellett azt is bejelentették, hogy a szlovén támadó meghosszabbította szerződését, a 2027-2028-as szezon végéig aláírt a székesfehérváriakhoz.

Kuralt 2018-ban érkezett a Fejér vármegyei klubhoz, amelynek mezében eddig 437 ICEHL meccset játszott le, ezeken 274 pontot szerzett és a szurkolók egyik legnagyobb kedvencévé vált.

Graz 99ers–Hydro Fehérvár AV19, kedd 18:30 órától