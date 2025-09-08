1 órája
Vojvoda Dávid: egy percig sem fogjuk feladni
Az Alba Fehérvár is készül már a 2025-2026-os NB I-es szezonra. Ennek apropóján a kék-fehérek csapatkapitányával, Vojvoda Dáviddal beszélgettünk.
Az Alba Fehérvár számára borzalmasas sikerült az előző idény, az NB I/A alapszakaszában mindössze a nyolcadik helyen ért célba az akkor még Alejandro Zubillaga vezette együttes, amely ugyan megszorongatta a Falcot, de végül nem jutott a legjobb négy közé. A nyáron alaposan átalakult a Fejér vármegyeiek kerete, a spanyol szakembert honfitársa, Lluis Riera Martí váltotta kispadon. Rengeteg játékos érkezett és távozott, azonban a kapitány, Vojvoda Dávid maradt. Most a veterán játékos nyilatkozott a feol.hu-nak.
Vojvoda Dávid a szurkolóknak is köszönetet mondott
A magyar válogatott játékos többek között a szurkolóknak is megköszönte, hogy az előző idényben nyújtott pocsék teljesítmény ellenére is kitartottak a csapat mellett, illetve kitért a nyári átalakulásokra is és újult erővel vágnak neki az új évadnak.
A teljes interjút az alábbi videóban tekintheti meg.