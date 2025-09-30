Visszatért Fehérvárra a Videoton korábbi támadója

Gólerős támadót igazolt a Kodolányi - Feketehegy SE futsal csapata, ugyanis a Videoton korábbi csatára, Magasföldi József csatlakozott hozzájuk. A vetrán játékos bár már elmúlt 40 esztendős, továbbra is kiváló formának örvend, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a 2024-2025-ös szezonban a Puskás Akadémia II. szerelésében az NB III Észak-Nyugati csoportjának gólkirálya lett 20 találattal. Immár az ötödik idényét tölti a felcsútiak második csapatában.

A Videoton korábbi támadója továbbra is élvezi a játékot

Fotó: Szabó Róbert / FMH-archív

A Videotonban robbant be

Magasföldi József Székesfehérváron látta meg a napvilágot, a Videotonban mutatkozott be az első osztályban. Aki már a 2000-es években követte a piros-kékeket, emlékezhet a csatárra, egyik legjobb teljesítményét, hiszen a 2002-2003-as szezonban az ősi rivális ETO FC Győr ellen duplázott. A feol.hu-nak adott a szezont megelőzően egy nyilatkozatot – amelyet IDE KATTINTVA tekinthet meg –, amiben elárulta továbbra is élvezi a játékot.

Néhány nappal ezelőtt a Kodolányi - Feketehegy SE a Facebook oldalán jelentette be, hogy a támadó csatlakozott a csapathoz. A bejegyzésből kiderül, hogy a gárda célja a fehérvári futsal felélesztése, amelynek keretein belül, minél több a városhoz köthető játékost csábítsanak vissza.