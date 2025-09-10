szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A vb-re való kijutás küszöbén áll Videoton egykori meghatározó játékosa

Címkék#Stopira#világbajnokság#Videoton#világbajnoki selejtező

A 2026-os labdarúgó-világbajnoki selejtezők afrikai zónájában, a Zöld-foki szigetek nemzeti együttese Kamerun legyőzésével hatalmas lépést tett a tornára történő kijutás felé. Így a Videoton egykori játékosa Stopirát is a soraiban tudó szigetországiak akár már a jövő hónapban kijuthatnak az Észak-Amerikában rendezett tornára.

Szabó Zsolt
A vb-re való kijutás küszöbén áll Videoton egykori meghatározó játékosa

A Videotonban 265 mérkőzésen pályára lépő Stopirát is a soraiban tudó Zöld-foki szigeteki válogatott történelmet írhat a jövő hónapban Líbia legyőzésével.

Fotó: vidi.hu

A Zöld-foki szigetek a  2026-os labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozat során az eddig lejátszott mérkőzése nyolc csoportmérkőzése közül hatot megnyert, és csupán egyszer kaptak ki, és egy döntetlent játszottak. Ezzel magabiztosan vezetik az D csoportot. A Videoton színeiben 265 mérkőzésen pályára lépő, és 22 találatot szerző egykori játékosát,a magyar állampolgársággal is rendelkező Stopirát is a soraiban tudó nemzeti együttes a tegnapi nap során legyőzték a csoportban közvetlen riválisnak számító második helyet elfoglaló Kamerunt hazai pályán, 1-0-ra. 

Videoton
A Videotonban 265 mérkőzésen pályára lépő Stopirát is a soraiban tudó Zöld-foki szigeteki válogatott történelmet írhat a jövő hónapban Líbia legyőzésével. 
Fotó: vidi.hu

 

Egyetlen győzelemre van a 2026-os vb-re való kijutástól a Videoton egykori játékosa

 Ezzel a sikerrel hatalmas lépést tettek meg a jövő évi, Kanada-Egyesült Államok-Mexico közös rendezésű világbajnokságra történő kijutás érdekében. Amennyiben október 8-án legyőzik Líbiát, történetük során először juthatnak ki Stopiráék a vb-re.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu