A vb-re való kijutás küszöbén áll Videoton egykori meghatározó játékosa

A Zöld-foki szigetek a 2026-os labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozat során az eddig lejátszott mérkőzése nyolc csoportmérkőzése közül hatot megnyert, és csupán egyszer kaptak ki, és egy döntetlent játszottak. Ezzel magabiztosan vezetik az D csoportot. A Videoton színeiben 265 mérkőzésen pályára lépő, és 22 találatot szerző egykori játékosát,a magyar állampolgársággal is rendelkező Stopirát is a soraiban tudó nemzeti együttes a tegnapi nap során legyőzték a csoportban közvetlen riválisnak számító második helyet elfoglaló Kamerunt hazai pályán, 1-0-ra.

Fotó: vidi.hu

Egyetlen győzelemre van a 2026-os vb-re való kijutástól a Videoton egykori játékosa

Ezzel a sikerrel hatalmas lépést tettek meg a jövő évi, Kanada-Egyesült Államok-Mexico közös rendezésű világbajnokságra történő kijutás érdekében. Amennyiben október 8-án legyőzik Líbiát, történetük során először juthatnak ki Stopiráék a vb-re.