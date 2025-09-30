Ismét meg kellett műteni Kalmár Zsoltot

Június 26-án a Videoton (akkori nevén Fehérvár FC) hivatalosan is bejelentette, 12 játékos távozik a csapattól, köztük a magyar válogatott Kalmár Zsolt is, aki az NB III-as Gyirmót FC Győrbe igazolt, azonban pályára még nem lépett a csapatában, pedig a júniusi hírek szerint felépült sérüléséből. Azonban új csapatába továbbra sem mutatkozott be.

Továbbra is sérüléssel bajlódik a Videoton egykori játékosa.

Fotó: vidi.hu

Újabb műtétet kellett végrehajtani a Videoton korábbi játékosán

"A játékos lába továbbra is fájt, az orvosok ezért egy korrekciós műtét elvégzését javasolták. Napjainkban már a rehabilitációs munkát végzi, hogy legkésőbb a téli alapozáskor teljes intenzitással tudjon bekapcsolódni a csapat felkészülésébe. Bízunk benne, hogy Kalmár Zsolt lába bírja a terhelést, és jövőre a Gyirmót erősségeként tétmérkőzésen is magára öltheti csapatunk 13-as mezét. Hosszútávú megállapodás köti hozzánk, számítunk rá." – Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója.