Labdarúgás

1 órája

Ismét meg kellett műteni Kalmár Zsoltot

A magyar válogatott játékos idén nyáron az NB III-ban szereplő Gyirmótba szerződött. Azonban Kalmár Zsolt bemutatkozására még várni kell, ugyanis ismét meg kellett műteni a Videoton egykori játékosát.

Szabó Zsolt

Június 26-án a Videoton (akkori nevén Fehérvár FC) hivatalosan is bejelentette, 12 játékos távozik a csapattól, köztük a magyar válogatott Kalmár Zsolt is, aki az NB III-as Gyirmót FC Győrbe igazolt, azonban pályára még nem lépett a csapatában, pedig a júniusi hírek szerint felépült sérüléséből. Azonban új csapatába továbbra sem mutatkozott be.

Videoton
Továbbra is sérüléssel bajlódik a Videoton egykori játékosa.
Fotó: vidi.hu

Újabb műtétet kellett végrehajtani a Videoton korábbi játékosán

"A játékos lába továbbra is fájt, az orvosok ezért egy korrekciós műtét elvégzését javasolták. Napjainkban már a rehabilitációs munkát végzi, hogy legkésőbb a téli alapozáskor teljes intenzitással tudjon bekapcsolódni a csapat felkészülésébe. Bízunk benne, hogy Kalmár Zsolt lába bírja a terhelést, és jövőre a Gyirmót erősségeként tétmérkőzésen is magára öltheti csapatunk 13-as mezét. Hosszútávú megállapodás köti hozzánk, számítunk rá." –  Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója. 

 

 

