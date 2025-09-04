szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB II

1 órája

Itt a várva várt bejelentés, visszatér Nikolics Nemanja

Címkék#Nikolics Nemanja#Cser-Palkovics András#Videoton FC

Hivatalos oldalán tett bejelentést Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András arról, hogy visszatér fehérvári futball szolgálatába Nikolics Nemanja. A Videoton legendás játékosa sportszakmai tanácsadóként segíti a munkát.

Szabó Róbert

Már kedden sejtelmesen nyilatkozott lapunknak Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki azt mondta, a napokban fontos bejelentés várható a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban, amely akár az is lehet, hogy egy legendás játékos visszatér a klub szolgálatába. Szeptember 4-én, csütörtökön hivatalos oldalán jelentkezett a város első embere és kiderült, a hír igaz volt, Nikolics Nemanja ismét a fehérvári futball szolgálatába állt.

Videoton
Cser-Palkovics András és Nikolics Nemanja megállapodott, visszatér a Videoton legendája
Forrás: Cser-Palkovics András/Facebook

A Videoton legendája sportszakmai tanácsadó lesz

A polgármester bejelentéséből kiderül, Nikolics Nemanja a tulajdonos önkormányzat Videotont érintő döntéseinek előkészítését, a város labdarúgó utánpótlás-rendszerének fejlesztését, valamint szakmai tapasztalatával a klub értékesítésének és fenntartható jövőképének előkészítésében is fontos, reményeik szerint egyre fontosabb szakmai szerepet vállal.

„Pályán elért sikerei mellett alázata és klubszeretete már eddig is igazi fehérvári legendává emelték, biztosan tudom tehát, hogy immáron a pályán kívülről is ugyanezzel a szenvedéllyel és elkötelezettséggel fogja segíteni munkánkat és városunk csapatát" – fogalmaz a közleményben Cser-Palkovics András. Hozzáteszi, bízik abban, hogy a klasszis támadó a sikeres sportpályafutása után sportvezetőként is megállja majd a helyét és szép eredményeket ér majd el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu