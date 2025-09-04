Itt a várva várt bejelentés, visszatér Nikolics Nemanja

Már kedden sejtelmesen nyilatkozott lapunknak Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki azt mondta, a napokban fontos bejelentés várható a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban, amely akár az is lehet, hogy egy legendás játékos visszatér a klub szolgálatába. Szeptember 4-én, csütörtökön hivatalos oldalán jelentkezett a város első embere és kiderült, a hír igaz volt, Nikolics Nemanja ismét a fehérvári futball szolgálatába állt.

Cser-Palkovics András és Nikolics Nemanja megállapodott, visszatér a Videoton legendája

Forrás: Cser-Palkovics András/Facebook

A Videoton legendája sportszakmai tanácsadó lesz

A polgármester bejelentéséből kiderül, Nikolics Nemanja a tulajdonos önkormányzat Videotont érintő döntéseinek előkészítését, a város labdarúgó utánpótlás-rendszerének fejlesztését, valamint szakmai tapasztalatával a klub értékesítésének és fenntartható jövőképének előkészítésében is fontos, reményeik szerint egyre fontosabb szakmai szerepet vállal.

„Pályán elért sikerei mellett alázata és klubszeretete már eddig is igazi fehérvári legendává emelték, biztosan tudom tehát, hogy immáron a pályán kívülről is ugyanezzel a szenvedéllyel és elkötelezettséggel fogja segíteni munkánkat és városunk csapatát" – fogalmaz a közleményben Cser-Palkovics András. Hozzáteszi, bízik abban, hogy a klasszis támadó a sikeres sportpályafutása után sportvezetőként is megállja majd a helyét és szép eredményeket ér majd el.