1 órája
Itt a várva várt bejelentés, visszatér Nikolics Nemanja
Hivatalos oldalán tett bejelentést Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András arról, hogy visszatér fehérvári futball szolgálatába Nikolics Nemanja. A Videoton legendás játékosa sportszakmai tanácsadóként segíti a munkát.
Már kedden sejtelmesen nyilatkozott lapunknak Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki azt mondta, a napokban fontos bejelentés várható a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban, amely akár az is lehet, hogy egy legendás játékos visszatér a klub szolgálatába. Szeptember 4-én, csütörtökön hivatalos oldalán jelentkezett a város első embere és kiderült, a hír igaz volt, Nikolics Nemanja ismét a fehérvári futball szolgálatába állt.
A Videoton legendája sportszakmai tanácsadó lesz
A polgármester bejelentéséből kiderül, Nikolics Nemanja a tulajdonos önkormányzat Videotont érintő döntéseinek előkészítését, a város labdarúgó utánpótlás-rendszerének fejlesztését, valamint szakmai tapasztalatával a klub értékesítésének és fenntartható jövőképének előkészítésében is fontos, reményeik szerint egyre fontosabb szakmai szerepet vállal.
„Pályán elért sikerei mellett alázata és klubszeretete már eddig is igazi fehérvári legendává emelték, biztosan tudom tehát, hogy immáron a pályán kívülről is ugyanezzel a szenvedéllyel és elkötelezettséggel fogja segíteni munkánkat és városunk csapatát" – fogalmaz a közleményben Cser-Palkovics András. Hozzáteszi, bízik abban, hogy a klasszis támadó a sikeres sportpályafutása után sportvezetőként is megállja majd a helyét és szép eredményeket ér majd el.