Nikolics Nemanja elárulta, mik a hosszútávú tervei a Videotonnál

A Videoton a saját hivatalos oldalán tette közzé, hogy interjút készített Balogh Attila ügyvezetővel, valamint Székesfehérvár új sportszakmai tanácsadójával, Nikolics Nemanjával.

Nikolics Nemanja és Balogh Attila is beszélt a Videoton hosszútávú terveiről

Forrás: vidi.hu

A Videoton legendája a visszavonulásáról is beszélt

Nikolics 2023-ban zárta le aktív pályafutását.

„Nem egyszerű lezárni egy 20 éves korszakot és belépni egy új életszakaszba. Amikor Cipruson futballoztam, három hónappal a szerződésem lejárta előtt közöltem a klubbal, hogy be szeretném majd fejezni a pályafutásomat, amit aztán hivatalosan is bejelentettem, majd felvettem a kapcsolatot az UEFA Executive Master for International Player képzés szervezőivel. Már játékoskoromban szerepelt a terveim között ennek a képzésnek az elvégzése, aminek én az ötödik évfolyamát végeztem el, ezáltal is igyekeztem magam felkészíteni a sportvezetői karrierre. Motivációs levelet és önéletrajzot írtam, interjúkon vettem részt, ahol felvázoltam a motivációmat, majd felvettek a képzésre. Örülök és büszke vagyok rá, hogy két év alatt sikeresen levizsgáztam és megszereztem a felsőfokú mesterdiplomámat. " – árulta el a vidi.hu-nak a legendás labdarúgó.

Balogh Attila és Nemanja Nikolics két héttel ezelőtt kezdte meg a közös munkát. Az ügyvezető elárulta, hogyan is kezdődött az egész.

„Niko készített egy prezentációt, amit bemutatott az Önkormányzatnak a Városházán, illetve nekünk, a klubnak is. Ez kapcsolódik az ő diplomamunka-témájához, ami, ahogy ő is említette, az utánpótlásképzés, a játékosfejlesztés és -integráció témakörét fedi lesz. Örömmel fogadtuk a kinevezését, nagyon pozitívnak tartom, hogy egy ilyen reputációjú és hírnevű játékos az aktív pályafutása után segíteni szeretné a klubot és ebbe fekteti az energiáit. Ahogy Niko is említette, nem biztos, hogy már minden részlettel tisztában van, de ez jó lehetőség neki, hogy feltérképezze a folyamatokat, nekünk pedig nagy segítség az ő lendülete és a játékoskorából hozott tapasztalata azon a téren, hogy hogyan kell a játékosokhoz szólni és hogy lehet zökkenőmentes az integráció a felnőtt fociba" – árulta el a szakember.