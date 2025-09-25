3 órája
Nikolics Nemanja elárulta, mik a hosszútávú tervei a Videotonnál
Balogh Attila és Nikolics Nemanja néhány héttel ezelőtt kezdték meg a közös munkát. A két szakember most nyilatkozott a Videotonnál végzett feladatokról és a következő időszak céljairól is beszélt.
A Videoton a saját hivatalos oldalán tette közzé, hogy interjút készített Balogh Attila ügyvezetővel, valamint Székesfehérvár új sportszakmai tanácsadójával, Nikolics Nemanjával.
A Videoton legendája a visszavonulásáról is beszélt
Nikolics 2023-ban zárta le aktív pályafutását.
„Nem egyszerű lezárni egy 20 éves korszakot és belépni egy új életszakaszba. Amikor Cipruson futballoztam, három hónappal a szerződésem lejárta előtt közöltem a klubbal, hogy be szeretném majd fejezni a pályafutásomat, amit aztán hivatalosan is bejelentettem, majd felvettem a kapcsolatot az UEFA Executive Master for International Player képzés szervezőivel. Már játékoskoromban szerepelt a terveim között ennek a képzésnek az elvégzése, aminek én az ötödik évfolyamát végeztem el, ezáltal is igyekeztem magam felkészíteni a sportvezetői karrierre. Motivációs levelet és önéletrajzot írtam, interjúkon vettem részt, ahol felvázoltam a motivációmat, majd felvettek a képzésre. Örülök és büszke vagyok rá, hogy két év alatt sikeresen levizsgáztam és megszereztem a felsőfokú mesterdiplomámat. " – árulta el a vidi.hu-nak a legendás labdarúgó.
Balogh Attila és Nemanja Nikolics két héttel ezelőtt kezdte meg a közös munkát. Az ügyvezető elárulta, hogyan is kezdődött az egész.
„Niko készített egy prezentációt, amit bemutatott az Önkormányzatnak a Városházán, illetve nekünk, a klubnak is. Ez kapcsolódik az ő diplomamunka-témájához, ami, ahogy ő is említette, az utánpótlásképzés, a játékosfejlesztés és -integráció témakörét fedi lesz. Örömmel fogadtuk a kinevezését, nagyon pozitívnak tartom, hogy egy ilyen reputációjú és hírnevű játékos az aktív pályafutása után segíteni szeretné a klubot és ebbe fekteti az energiáit. Ahogy Niko is említette, nem biztos, hogy már minden részlettel tisztában van, de ez jó lehetőség neki, hogy feltérképezze a folyamatokat, nekünk pedig nagy segítség az ő lendülete és a játékoskorából hozott tapasztalata azon a téren, hogy hogyan kell a játékosokhoz szólni és hogy lehet zökkenőmentes az integráció a felnőtt fociba" – árulta el a szakember.
Ezt követően a korábbi támadó elárulta, hogy karrierje befejezése után szándékosan adott kevés interjút, nem akart reflektorfénybe kerülni, inkább az önfejlesztésre fordította szabadidejét.
Amikor a polgármesterrel beszélgettünk és a hosszútávú céljaimról volt szó, elmondtam, hogy sportigazgató szeretnék majd lenni.
– tette hozzá Nikolics. Elárulta, hogy olyan klubmodell felvázolásán dolgozott, ami hosszútávon is előnyös a Vidinek.
„Nagyon sokféle modell van a mai fociban, de szerintem ami kiemelten fontos, hogy hogy lehet hosszútávon, piaci alapon fenntartható egy klub. A több mint kétórás prezentációm is arról szólt, hogy mit képviselek, mi a hitvallásom, milyen irányba vinném a Vidit hosszútávon. A legfontosabb kérdés, hogy nem akadémiaként hogy tudjuk megtartani a legtehetségesebb játékosainkat, hogy ebből a klub később profitálhasson. A közös munka elkezdése után már kétszer egyeztettünk Attilával is, ezeken az egyeztetéseken Simek Péter utánpótlás sportigazgató is részt vett. Pozitív dolgokat tapasztaltam a megbeszélések után és örömmel hallottam, hogy a klubvezetés és az utánpótlás-vezetés között sokat javult a kommunikáció az elmúlt időszakban. Az a célunk, hogy mindannyian egy irányba húzzunk. Természetesen mindennek van gazdasági oldala is, ezért fontos, hogy az ügyvezető és az utánpótlás sportigazgató is elmondja a meglátásait" – jegyezte meg Nikolics.
Balogh Attila hozzátette, hogy a mostani egy átmeneti év, hiszen az önkormányzat új tulajdonost keres, ennek a szezonnak az a legfőbb célja, hogy a klub megtalálja a hosszútávú gazdasági irányt.
A teljes interjú a vidi.hu-n olvasható.