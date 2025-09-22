szeptember 22., hétfő

Móric névnap

24°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

50 perce

„Lesznek még mélypontok" a Videoton kulcsembere szerint

Címkék#Boér Gábor#Videoton#Spandler Csaba#NB II#Zsótér Donát

Vasárnap este a Vidi szurkolók elégedetten hagyhatták el a Sóstói Stadiont, hiszen kedvenceik 5-0-ra kiütötték a Tiszakécskét. A találkozót követően a Videotonban szereplő Spandler Csaba és Zsótér Donát is nyilatkozott lapunknak, előbbi megnyugtatta a drukkereket, utóbbi elárulta, lesznek még mélypontok.

Feol.hu
„Lesznek még mélypontok" a Videoton kulcsembere szerint

Spandler Csaba beavatott minket az öltözői bulik rejtelmeibe is

Fotó: Szabó Zsolt

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton 5-0-ra legyőzte a Tiszakécskét az NB II-ben. A meccs utáni sajtótájékoztatón Boér Gábor is megosztotta gondolatait, valamint a háttérben hallatszódott, a székesfehérvári játékosok nagy bulit csaptak az öltözőben. Nem sokkal később a Fejér vármegyeiek csapatkapitánya, Spandler Csaba, valamint a Vidihez visszatérő Zsótér Donát is nyilatkozott a feol.hu-nak.

A Videotonhoz visszatérő Zsótér Donát elárulta, lesznek még mélypontok
A Videotonhoz  visszatérő Zsótér Donát elárulta, lesznek még mélypontok
Fotó: Szabó Zsolt

Földön kell maradnia a Videotonnak

Spandler Csaba elárulta, hogy nagyon örülnek a győzelemnek, de nem szabad sokáig foglalkozniuk ezzel, hiszen nincs megállás, jön a következő forduló. Egy belépőt követően úgy tűnt, hogy a védő megsérülhetett, azonban megnyugtatta a szurkolókat, ráléptek a lábára, ami miatt az kicsit bedagadt, de nincsen komoly baja, nem kell sérülés miatt kimaradnia. Ezt követően Zsótér Donát is mikrofon elé állt, aki elárulta, hogy elsősorban Nemanja Nikolicsnak köszönhető a visszatérése, a legendás támadó nagyszerű tervet vázolt fel neki. Örül a győzelemnek, azonban tisztába van vele, hogy lesznek még mélypontok, de ezeken egytől-egyig át kell lendülniük.

A teljes interjúk az alábbi videóban tekinthetők meg. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu