„Lesznek még mélypontok" a Videoton kulcsembere szerint

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton 5-0-ra legyőzte a Tiszakécskét az NB II-ben. A meccs utáni sajtótájékoztatón Boér Gábor is megosztotta gondolatait, valamint a háttérben hallatszódott, a székesfehérvári játékosok nagy bulit csaptak az öltözőben. Nem sokkal később a Fejér vármegyeiek csapatkapitánya, Spandler Csaba, valamint a Vidihez visszatérő Zsótér Donát is nyilatkozott a feol.hu-nak.

A Videotonhoz visszatérő Zsótér Donát elárulta, lesznek még mélypontok

Fotó: Szabó Zsolt

Földön kell maradnia a Videotonnak

Spandler Csaba elárulta, hogy nagyon örülnek a győzelemnek, de nem szabad sokáig foglalkozniuk ezzel, hiszen nincs megállás, jön a következő forduló. Egy belépőt követően úgy tűnt, hogy a védő megsérülhetett, azonban megnyugtatta a szurkolókat, ráléptek a lábára, ami miatt az kicsit bedagadt, de nincsen komoly baja, nem kell sérülés miatt kimaradnia. Ezt követően Zsótér Donát is mikrofon elé állt, aki elárulta, hogy elsősorban Nemanja Nikolicsnak köszönhető a visszatérése, a legendás támadó nagyszerű tervet vázolt fel neki. Örül a győzelemnek, azonban tisztába van vele, hogy lesznek még mélypontok, de ezeken egytől-egyig át kell lendülniük.

A teljes interjúk az alábbi videóban tekinthetők meg.