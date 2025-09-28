szeptember 28., vasárnap

NB II

1 órája

Fiatal titán mentette meg a Videotont

Vasárnap délután Baranya vármegyében volt jelenése Boér Gábor legénységének. A Videoton a Kozármisleny vendégeként játszott 1-1-es döntetlent az NB II-ben.

Két javuló formában lévő csapat csapott össze Baranya vármegyében az NB II nyolcadik fordulójában. A Videoton és a Kozármisleny is megnyerte az előző két mérkőzését, ettől függetlenül a hazaiak a kiesőzónából kezdték meg a meccset. 

A Videoton fiatal játékosa, Nagy Dániel ismét beköszönt
A Videoton fiatal játékosa, Nagy Dániel ismét beköszönt
Fotó: Nagy Norbert

Az első félidőt egyik fél sem kezdte túl aktívan, kisebb-nagyobb helyzetek voltak, de egyik kapu sem forgott nagy veszélyben. Az első említésre méltó támadásra a 17. percig kellett várni, igaz ekkor szépségdíjas jelenetnek lehettünk szemtanúi. A Kozármisleny egy lágy íveléssel jutott a tizenhatoson belülre, ahol Jelena Richárd fejelt kapura, amit Nagy Gergely egy óriási bravúrral hárított. Ez a lehetőség felbátorította a vendéglátókat, akik aktívabbak lettek a kapu előtt, de gólt nem tudtak szerezni.

Pontot mentett a Videoton

A második félidőt a Videoton kezdte jobban, a szünetben Boér Gábor felrázta a csapatot, ennek ellenére sem sikerült megszerezni a vezetést, sőt az 58. percben az a Kocsis Dominik használt ki egy lehetőséget, akire a Videoton néhány héttel ezelőtt nem tartott igényt, 1-0. A bekapott gól után mé magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a fehérvári alakulat, csak idő kérdése volt, hogy mikor jön az egyenlítés. A73. percben Lékai Soma borzalmasan jött ki a kapujából, Nagy Dániel csapott le a labdára, aki elbotlott egy bevetődő védőben, de rögtön felpattant és bevette az üresen tátongó ketrecet, 1-1. A fiatal játékos a Tiszakécske ellen góllal és gólpaszal debütált a Vidiben, ezúttal is remek döntés volt a játékba küldése. Ezt követően mindkét csapat eldönthette volna a meccset, a 83. percben Babinszky Bencét ugratták ki, amire Nagy Gergely jól reagált és blokkolta a labda útját. Egy perccel később Varga Roland lódult meg, egy gyors ellentámadás végén nem sikerült a hálóba találni, Lékainak mondhattak köszönetet a társai. A ráadásban a hazaik mindent megtettek, hogy betuszkoljanak egy újabb gólt, de az eredmény már nem változott, továbbra sincs meg a Vidi első idegenbeli győzelme.

Labdarúgás, NB II, 8. forduló
Kozármisleny–Videoton 1–1 (0–0)
Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, Mohos Milán)
Kozármisleny: Lékai – Bíró, Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D. – Babinszky (Pesti, 86.), Bakó, Máté Cs. – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Videoton: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 88.), Murka, Spandler, Virágh M.  – Kovács B. (Kálnoki-Kis, 64.), Kocsis G. (Bedi, 88.), Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Simut, 57.), Zsótér (Dékei, 57.). Vezetőedző: Boér Gábor
Gól: Kocsis D. (58.) illetve Nagy D. (73.)

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
