NB II

2 órája

Röpködtek a százezrek, jön a szektorbezárás, lecsapott az MLSZ a Videotonra

Címkék#Sóstói stadion#MLSZ Fegyelmi Bizottság#Videoton FC Fehérvár

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága ismét ülésezett és döntést hozott. A Videoton FC Fehérvár több ügyben is pénzbüntetést kapott, valamint szektorbezárással is sújtották.

Feol.hu

Már korábban is be kellett arról számolnunk, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága pénzbüntetéssel sújtotta a Videoton FC Fehérvár. Nincs ez most sem másképp, ráadásul, mivel nem ez volt az első alkalom, most már szektorbezárást is kapott a székesfehérvári klub. Az ok egyszerű: a szurkolók által bekiabált megbotránkoztató és obszcén kifejezések, valamint konkrét személy szidalmazása ért büntetést, míg a szektorbezárást rasszista kifejezések miatt rendelték el.

Videoton
A szurkolók miatt büntette az MLSZ a Videoton FC Fehérvárt
Fotó: Kelemen Kornél

A Videoton nem úszta meg, százezreket fizethet a klub

Az MLSZ hivatalos értesítőjéből kiderül, hogy a Fegyelmi Szabályzat bizonyos pontjainak megszegése miat egyszer 200.000 Ft, egyszer pedig 600.000 Ft büntetést szab ki a székesfehérváriakra. Azt is írja a dokumentum, hogy a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül a klubnak egy prevenciós tervet kell benyújtania.

A pénzbüntetés mellett az MLSZ FEB arra is kötelezi a Videoton FC Fehérvárt, hogy a soron következő hazai NB II-es bajnokin nem nyithatja meg a Sóstói Stadion D4 szektorát.

A Videoton FC Fehérvár legközelebb szeptember 13-án, szombaton 19 órától lép pályára a MOL Magyar Kupa keretein belül a Sóstói Stadionban a szintén NB II-es Szentlőrinc ellen, majd szeptember 21-én, vasárnap 17 órától a Tiszakécskét fogadja immár a bajnokságban. A szektorbezárást az utóbbi összecsapáson kell majd megtennie az együttesnek.

 

