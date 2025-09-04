A korábbi Videoton kapus kitenné Dibusz Dénest a válogatott kezdőjéből

A korábbi kitűnő válogatott kapus, Petry Zsolt jelenleg a Konferencialiga főtáblájára jutó török Samsunspor kapusedzője. Petry az MTK-ban nevelkedett, 1987-ben onnan igazolt a Videotonba, ahol három évig szerepelt, Székesfehérváron nagy bizalmat kapott, majd 1990-ben a Budapest Honvédhoz szerződött. 2004-es visszavonulását követően kapusedzőnek állt, a magyar válogatott mellett a Hoffenheim és a Hertha BSC stábjában is helyet foglalt.

Petry Zsolt a válogatottban Dibusz Dénes helyett a korábbi Videoton kapust kezdetné

Forrás: Nemzeti Sport

A korábbi Videoton kapus Tóth Balázst favorizálná

Petry Zsolttal az M1 készített egy mélyebb interjút, amiben kitért a válogatott kapuskérdésére, valamint a Törökországban légióskodó kerettagokról. Az 58 esztendős szakember az Írország elleni világbajnoki selejtezőn a Ferencváros kapuvédője, Dibusz Dénes helyett, a korábban a Videoton ketrecét is védő Tóth Balázst kezdetné.

„Úgy érzem, az írek ellen Tóth Balázs lenne a legjobb választás, hiszen a Championshipben hétről hétre olyan játékosok ellen játszik, amilyenek az írek keretét is nagyrészt adják, ismeri a stílust, a közeget, úgyhogy jól beleilleszkedne az ellenük pályára küldendő kezdő tizenegybe" – emelte ki a korábbi 38-szoros válogatott játékos.

Törökországban két korábbi Fejér vármegyében megforduló játékos is futballozik, a Puskás Akadémiánál nevelkedő Sallai Roland, valamint a Videotonnál három évet eltöltő Mocsi Attila. A Galatasaray mostanában jobbhátvédként szereplő labdarúgóról elárulta, nehéz helyzetben van, mégis rendre bizonyít.

„Hosszú éveken át játszott abban a pozícióban, amelyben a válogatottban számítanak rá, szerintem az átállás nagyon könnyen fog menni, az sokkal nehezebb volt, hogy jobbhátvédként be tudjon illeszkedni a Galatasarayba, de elfogadták ezen a poszton is, ami játékosként a nagyságát bizonyítja.”

Mocsi Attilát is szép szavakkal éltette.

„Amikor a Rizespor ellen játszottunk, mindig meggyőzött arról, hogy ott a helye a válogatott keretben, igaz ez a fejjátékára, a labdakihozatalokra, az egy az egy elleni párharcokra és a tizenhatoson belüli védekezésre is" – nyilatkozta Petry Zsolt az M1-nek.