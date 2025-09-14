A Videotonnak kedvezett a sorsolás, a Csákvárnak kevésbé

Szombaton öt Fejér vármegyei csapat is érdekelt volt a Magyar Kupa 3. fordulójában, – a mérkőzések részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg – a Móri SE, az Iváncsa KSE és a Puskás Akadémia búcsúzott a sorozattól, míg a Videoton és az Aqvital FC Csákvár kiharcolta a továbbjutást.

A Videoton NB III-as ellenféllel csap össze

Forrás: nemzetisport.hu

A Videotonnak alsóbb osztályú ellenfél jutott

Székesfehérváron örühetnek, hiszen kedvenceik elkerülték a legnagyobbakat, Boér Gáborék az NB III-as Majosi SE otthonában vívhatják ki a legjobb 16 közé jutást.

Az Aqvital FC Csákvárnak bár valamelyest nehezebb dolga lesz, de az élvonalbeli csapatokat sikerült elkerülnie. Tóth Balázs legénysége is idegenben lép gyepre, ők a Karcagi SC otthonában küzdhetnek meg a következő körbe jutásért. A mérkőzéseket október 29-én rendezik.

A Magyar Kupa 4. fordulójának párosításai:

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)