szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Kupa

1 órája

A Videotonnak kedvezett a sorsolás, a Csákvárnak kevésbé

Címkék#Aqvital FC Csákvár#videoton#Magyar Kupa

Az Újpest kiesésével véget ért a Magyar Kupa 3. fordulója, ezt követően az M4 Sporton ki is sorsolták a következő kört. A Videoton esélyesként lép pályára, míg az Aqvital FC Csákvárra nehéz feladat vár.

Kelemen Kornél

Szombaton öt Fejér vármegyei csapat is érdekelt volt a Magyar Kupa 3. fordulójában, – a mérkőzések részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg – a Móri SE, az Iváncsa KSE és a Puskás Akadémia búcsúzott a sorozattól, míg a Videoton és az Aqvital FC Csákvár kiharcolta a továbbjutást. 

A Videoton NB III-as ellenféllel csap össze
A Videoton NB III-as ellenféllel csap össze
Forrás: nemzetisport.hu

A Videotonnak alsóbb osztályú ellenfél jutott

Székesfehérváron örühetnek, hiszen kedvenceik elkerülték a legnagyobbakat, Boér Gáborék az NB III-as Majosi SE otthonában vívhatják ki a legjobb 16 közé jutást.

Az Aqvital FC Csákvárnak bár valamelyest nehezebb dolga lesz, de az élvonalbeli csapatokat sikerült elkerülnie. Tóth Balázs legénysége is idegenben lép gyepre, ők a Karcagi SC otthonában küzdhetnek meg a következő körbe jutásért. A mérkőzéseket október 29-én rendezik.

A Magyar Kupa 4. fordulójának párosításai:

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu