Tiszteletbeli polgári címet kapott „mindenki Lajosa" – videóval

Ki ne emlékezne arra, amikor 2018-ban a teljes Groupama Aréna felrobbant Loic Nego óriási bombagólja után, amit a Chelsea-nek lőtt még a Videoton FC Fehérvár színében az Európa-liga csoportkörében. Vagy éppen arra, amikor az Izland elleni Eb-selejtező hajrájában berúgta az egyenlítő gólt még 2020-ban. A válogatott futballista Magyarország mellett Székesfehérvárért is sokat tett, 2015 és 2023 között erősítette a piros-kéket, tagja volt a 2017-2018-as bajnokcsapatnak is, most pedig tiszteletbeli polgári címet kapott.

Loic Nego 2015 és 2023 között volt a Videoton futballistája

Fotó: Nagy Norbert

Loic Nego, a Videoton korábbi játékosa Székesfehérvár tiszteletbeli polgára lett

A magyar válogatott futballista augusztus 20-án nem tudott eljönni Székesfehérvárra, hogy át vegye a tiszteletbeli polgári címet, azonban szeptember 2-án „haza látogatott" és átvette a díszoklevelet Cser-Palkovics Andrástól.

– Nagyon örültem, sose gondoltam, hogy ez a pillanat valaha el fog érkezni. Büszke vagyok, hogy Székesfehérvár közössége megtisztelt ezzel – mondta a címml kapcsolatban Loic Nego.

A jelenleg a francia élvonalban szereplő Le Havre-ban futballozó játékos felidézte a legfontosabb székesfehérvári emlékeit is lapunknak.

– Három dolog van, ami örökre a szívemben marad

a 2018-as bajnoki cím, az Európa-liga csoportkör, valamint az RBD, amely végig ott állt mögöttünk

– idézte fel a legszebb pillanatokat a játékos. Hozzátette, tisztában van a csapat jelenlegi helyzetével, nyomon követi a mérkőzéseket, ha a TV közvetíti, akkor meg is nézi azokat. Arra a kérdésre, hogy visszatér-e valamikor Magyarországra határozottan válaszolt.