Emlékezetes pillanatok: Loic Nego nem volt kispályás a Videotonban

Loic Nego Székesfehérvár tiszteletbeli polgára lett. Most hoztunk egy galériát, amiben a Videoton legenda legjobb pillanatait idézzük fel.

Szabó Róbert

Megannyi szép pillanat, megannyi fantasztikus győzelem. Loic Nego 2015 és 2023 között számtalan felejthetetlen emléket szerzett a Videoton család tagjainak, bombagólt lőtt a Chelsea-nek, a magyar válogatottban pedig szintén letette a névjegyét, ami miatt mindenki megszerette. Ezt hálálta meg most Székesfehérvár, amely tiszteletbeli polgári címet adott a jelenleg Franciaországban futballozó játékosnak, amit szeptember 2-án, kedden Cser-Palkovics András adott át a Városházán. 

VIdeoton
Számtalan szép pillanatot okozott a Videoton szurkolóknak Loic Nego (fehérben)
Fotó: Kricskovics Antal

A Videotonban is okozott szép pillanatokat

Loic Nego legszebb pillanataiból válogattunk, amit az alábbi galériában tekinthetnek meg.

Loic Nego, a Videoton legenda legszebb pillanatai

Fotók: Nagy Norbert

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
