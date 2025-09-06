Emlékezetes pillanatok: Loic Nego nem volt kispályás a Videotonban (képgalériával, videóval)

Megannyi szép pillanat, megannyi fantasztikus győzelem. Loic Nego 2015 és 2023 között számtalan felejthetetlen emléket szerzett a Videoton család tagjainak, bombagólt lőtt a Chelsea-nek, a magyar válogatottban pedig szintén letette a névjegyét, ami miatt mindenki megszerette. Ezt hálálta meg most Székesfehérvár, amely tiszteletbeli polgári címet adott a jelenleg Franciaországban futballozó játékosnak, amit szeptember 2-án, kedden Cser-Palkovics András adott át a Városházán.

Számtalan szép pillanatot okozott a Videoton szurkolóknak Loic Nego (fehérben)

Fotó: Kricskovics Antal

A Videotonban is okozott szép pillanatokat

Loic Nego legszebb pillanataiból válogattunk, amit az alábbi galériában tekinthetnek meg.