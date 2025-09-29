szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Képeken a Kozármisleny-Videoton legjobb pillanatai (galéria)

Címkék#videoton#Kozármisleny-Videoton#labdarúgás

Döntetlennel távoztak Baranyából Boér Gáborék. A Videoton 1-1-es döntetlent ért el a Kozármisleny otthonában. A találkozóról látványos fényképek készültek

Szabó Zsolt
Képeken a Kozármisleny-Videoton legjobb pillanatai (galéria)

A Videoton annak reményében érkezett meg Kozármislenybe, hogy március 2-a után ismét nyerjen idegenbe. Az első félidő elején különösebben veszélyes helyzetet nem alakított ki egyik együttes sem, Az első említésre méltó támadásra a 17. percig kellett várni. A mislenyiek Jelena Richárd fejelt kapura, amit Nagy Gergely egy óriási bravúrral hárított.  Az izgalmak a második félidőre maradtak. Az 58. percben az a Kocsis Dominik szerezte meg a vezetést, akit néhány hete még elutasítottak a fehérváriak,1-0. Szerencsére az egyenlítés is összejött, A 73. percben Lékai Soma borzalmasan jött ki a kapujából, Nagy Dániel csapott le a labdára, aki elbotlott egy bevetődő védőben, de felpattant és bejuttatta a labdát a hálóba, 1-1.

Videoton
Döntetlennel zárt a Kozármisleny ellen a Videoton.
Fotó: Tóth Ella / Videoton FC

A Kozármisleny-Videoton legjobb pillanatai 

Képeken a Kozármisleny-Videoton legjobb pillanatai

Fotók: vidi.hu

További képek IDE KATTINTVA érhetőek el.

 

