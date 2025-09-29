1 órája
Képeken a Kozármisleny-Videoton legjobb pillanatai (galéria)
Döntetlennel távoztak Baranyából Boér Gáborék. A Videoton 1-1-es döntetlent ért el a Kozármisleny otthonában. A találkozóról látványos fényképek készültek
A Videoton annak reményében érkezett meg Kozármislenybe, hogy március 2-a után ismét nyerjen idegenbe. Az első félidő elején különösebben veszélyes helyzetet nem alakított ki egyik együttes sem, Az első említésre méltó támadásra a 17. percig kellett várni. A mislenyiek Jelena Richárd fejelt kapura, amit Nagy Gergely egy óriási bravúrral hárított. Az izgalmak a második félidőre maradtak. Az 58. percben az a Kocsis Dominik szerezte meg a vezetést, akit néhány hete még elutasítottak a fehérváriak,1-0. Szerencsére az egyenlítés is összejött, A 73. percben Lékai Soma borzalmasan jött ki a kapujából, Nagy Dániel csapott le a labdára, aki elbotlott egy bevetődő védőben, de felpattant és bejuttatta a labdát a hálóba, 1-1.
A Kozármisleny-Videoton legjobb pillanatai
Képeken a Kozármisleny-Videoton legjobb pillanataiFotók: vidi.hu
