A Videoton megint ugyanabba a hibába esett

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton 1-1-es döntetlent játszott a Kozármisleny otthonában. Így a fszékesfehérváriak nyolc forduló után továbbra is nyeretlenek idegenben.

Forrás: Magyar Nemzet

A Videoton edzője nem volt elégedett

A lefújást követően először a vendégek vezetőedzője, Boér Gábor értékelte csapata teljesítményét.

„Mindenek előtt őszinte részvétemet szeretném kifejezni a kozármislenyi klubnak és a családnak Feleki Attila tulajdonos közelmúltbeli halála miatt. A mérkőzésen megint ugyanabba a hibába estünk, hogy nem tudtunk olyan tempóban és mentális állapotban kezdeni, mint hazai pályán, pedig nagyon sokat foglalkozunk ezzel, hogy hogyan kell erre a szituációra reagálnunk. Ellenünk mindenkinek nagy presztízs játszani, mindenki kettőzött erővel lép pályára, de ezt tudtuk és aki a Videoton-mezt felveszi, ezzel tisztában kell lennie. A csapat hátrányban jól reagált, mentálisan sokat jelentett, hogy fel tudtunk állni, tudtunk újítani és az egyenlítés után is volt lehetőségünk. Ennek ellenére sem a játékkal, sem az eredménnyel nem vagyok elégedett, illetve azzal sem, hogy eddig a csereként beállók mindig tudtak hozzátenni a játékhoz, ez ma nem sikerült a megfelelő minőségben. Gratulálok a Mislenynek a játékhoz és az egy ponthoz" – zárta gondolatait a szakember.

Boér Gábort követően a Kozármisleny vezetőedzője, Pinezits Máté is megosztotta gondolatait.

“Úgy láttam, hogy a játék összes elemében óriási különbség volt a javunkra, amiért nagyon büszke vagyok a csapatomra. Viszont ezért csak egy pontot kaptunk ma, azt a figyelmetlenséget, ami ennek az oka, ki kell majd javítanunk. Igazából az volt a kérdés, hogy hány góllal nyerünk, de egy hiba miatt most nem tudunk annyira örülni. Köszönjük a szurkolóink buzdítását, amiből óriási erőt meríthettünk, de a fehérvári szurkolók is hozzájárultak a jó hangulathoz. Minél több ilyen hangulatú meccsre lenne szükség a másodosztályban” – áll a vidi.hu-n.