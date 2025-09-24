Új szerepkörben folytatja a Vidi korábbi közönségkedvence a pályafutását

Géresi Krisztián 22 évesen, 2015. november 28-án mutatkozott be a Videoton felnőtt csapatában egy MTK elleni bajnokin. Hamar felhívta magára a figyelmet a fiatal játékos azzal a nagy teherbírású, fáradhatatlan játékstílusával, amely a támadásokat nagyban elősegítette a székesfehérváriak számára.

Géresi Krisztián lőtte a Videoton utolsó gólját a régi Sóstói Stadionban.

Fotó: vidi.hu

A Vidi színeiben 63 mérkőzésen 9 találatot szerzett. Ezek között a legemlékezetesebb gólokat a 2016-os Európa-liga selejtezőiben szerezte, az első körben a moldáv Zaria Balti ellen, majd a következő párharcban a szerb Csukaricski ellen is betalált. Valamint ő lőtte a régi Sóstói Stadion utolsó gólját is.

Hiába szavazott neki bizalmat a Videoton, gerince hátráltatta Géresi Krisztiánt

Sajnos azonban hiába volt álomszerű berobbanása a fiatal támadó-középpályásnak. Karrierjét nagyban hátráltatta az a genetikai eredetű gerincrendellenessége, amely miatt sokszor fájdalmakkal lépett pályára. 2017 végén emiatt megműtötték, és a rehabilitációja közel két éven keresztül tartott. Hiába szavazott neki a klub bizalmat azzal, hogy még sérült állapotában szerződést hosszabbítottak vele, a hosszú kihagyásnak köszönhetően már nem tudta azt a teljesítményt nyújtani a pályán mint korábban, így a 2020-2021-es idényre a Puskás Akadémiához adták kölcsönbe. Azonban itt sem találta meg régi önmagát. Ezt követően játszott még a Vasasban, Szegeden, és Nyíregyházán is, végül 2025 nyarán bejelentette, szögre akasztja a futballcipőt.

Jelenleg a Puskás Akadémián egyéni edzőként dolgozik Géresi Krisztián a puskasakademia.hu nemrégiben interjút készített az új szerepköre kapcsán.

„Egy négyfős, egyéni képzésért felelős csoport tagja vagyok Kanta Szabolccsal, Sallai Tiborral és Fóris Róberttel együtt. Rotációs rendszerben dolgozunk, mindenki ott segít, ahol éppen szükség van rá, vagy ahol éppen tud. Én most leginkább az U17-es és az U14-es korosztállyal vagyok együtt, de idővel szeretném majd megismerni mindegyik csapatot. Kedden és csütörtökön egyéni edzéseket végzünk, ez fix program, ilyenkor az U17-es támadókkal dolgozom együtt, de besegítek az U14-es és az U13-as csapat egyéni fejlesztésébe is. A mi pozíciónk egyfajta támogatói, mentori szerep is egyben. Mindig rendelkezésre kell állnunk, ha valamelyik játékos ki szeretne menni gyakorolni, vagy éppen tanácsot kérne valamilyen témában." – mondta el a Puskás Akadémia hivatalos oldalának Géresi Krisztián.