Cser-Palkovics András: Loic Nego az aranygeneráció meghatározó játékosa volt – videóval

Ki ne emlékezne arra, amikor 2018-ban a teljes Groupama Aréna felrobbant Loic Nego óriási bombagólja után, amit a Chelsea-nek lőtt még a Videoton FC Fehérvár színében az Európa-liga csoportkörében. Vagy éppen arra, amikor az Izland elleni Eb-selejtező hajrájában berúgta az egyenlítő gólt még 2020-ban. A válogatott futballista Magyarország mellett Székesfehérvárért is sokat tett, 2015 és 2023 között erősítette a piros-kéket, tagja volt a 2017-2018-as bajnokcsapatnak is, most pedig tiszteletbeli polgári címet kapott. Az esemény után Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével beszélgettünk.

A Videoton korábbi labdarúgója, Loic Nego és Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András

Fotó: Nagy Norbert

A Videoton aranygenerációjának tagja volt

A kitüntető címről már augusztus 20-án beszámolt Székesfehérvár Önkormányzata, azonban az átadásra csak szeptember 2-án, kedden került sor. Cser-Palkovics András elárulta fontos, hogy köszönetet mondjanak azért, ha valaki sokat tesz a helyi közösségért.

– Úgy éreztük fontos, hogy erőt tudjunk meríteni azokból az évekből, amelyeknek meghatározó játékosa volt Loic Nego. Ráadásul ő akkor vállalta a honosítást, letette nálunk a magyar állampolgársági esküt és azóta is a nemzeti csapatunk legfontosabb alappillére, mindez attól függetlenül, hogy egy topligában, a francia bajnokságban futballozik – kezdte gondolatait Cser-Palkovics András. Hozzátette, most is azért sikerült ez az átadó, mert Nego itthon van a válogatottnál, amellyel két rendkívül fontos tétmérkőzésre készül. Hozzátette, köszöni a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a labdarúgó ellátogahasson Székesfehérvárra.

Cser-Palkovics András úgy vélekedett, bár mindig is pengés játékos volt Loic Nego, emellett ott volt az alázat, az akarat és az óriási munkabírás, így példa lehet bármelyik fiatal labdarúgó számára. Emellett arról is beszélt, bajnoki címekben, kupagyőzelmekben vállalt szerepet a Videotonban, óriási gólt lőtt a Chelsea-nek, vagy éppen Izlandnak a válogatottban, így megannyi szép emléket okozott.

Meg kell állnunk egy pillanatra és köszönetet kell mondani azoknak, akik a város meghatározó közösségéért, a Videoton családért tettek. Nego szerintem egy ilyen játékos

– fogalmazott a polgármester, aki elárulta, a tiszteletbeli polgári címmel azt szerették volna üzenni Loic Negónak és a családjának, hogy mindig haza várják őket Székesfehérvárra.