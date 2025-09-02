NB I
1 órája
Sejtelmesen nyilatkozott a polgármester: bejelentés várható a Videotonnál? – videóval
Hamarosan fontos információt jelenthetnek be Székesfehérváron. Cser-Palkovics András lapunknak elárulta, a napokban érdemes lesz követni a Videotonnal kapcsolatos híreket.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere átadta Nego Loic-nek a város tiszteletbeli polgára címet szeptember 2-án. Az esemény után lapunknak nyilatkozott, amelynek végén sejtelmes információt közölt a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban.
Bejelentés érkezhet a Videotonnal kapcsolatban
A polgármester az interjú zárásaként lapunknak elmondta, tervben van, hogy korábbi Videoton legendákat visszacsábítanak a klubhoz.
Hátha néhány nap múlva lesznek ezzel kapcsolatban bejelentések
– hagyta nyitva a kérdést Cser-Palkovics András.
