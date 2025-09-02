szeptember 2., kedd

NB I

2 órája

Sejtelmesen nyilatkozott a polgármester: bejelentés várható a Videotonnál? – videóval

Címkék#Nego Loic#Videoton FC Fehérvár#Cser-Palkovics András

Hamarosan fontos információt jelenthetnek be Székesfehérváron. Cser-Palkovics András lapunknak elárulta, a napokban érdemes lesz követni a Videotonnal kapcsolatos híreket.

Szabó Róbert

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere átadta Nego Loic-nek a város tiszteletbeli polgára címet szeptember 2-án. Az esemény után lapunknak nyilatkozott, amelynek végén sejtelmes információt közölt a Videoton FC Fehérvárral kapcsolatban.

Videoton
Hamarosan bejelentés érkezhet a Videotonnal kapcsolatban, árulta el Cser-Palkovics András 
Fotó: Nagy Norbert

Bejelentés érkezhet a Videotonnal kapcsolatban

A polgármester az interjú zárásaként lapunknak elmondta, tervben van, hogy korábbi Videoton legendákat visszacsábítanak a klubhoz.

Hátha néhány nap múlva lesznek ezzel kapcsolatban bejelentések

– hagyta nyitva a kérdést Cser-Palkovics András.

 

 

