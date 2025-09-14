Waltner Róbert állítja, elküldték melegebb éghajlatra – Boér Gábor cáfolta ezt (videóval)

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton továbbjutott a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé, az eredmény csalóka, nem volt könnyű dolga a székesfehérváriaknak. Varga Roland korai góljának köszönhetően hamar a Vidinél volt az előny, azonban a Szentlőrinc SE is veszélyesen játszott. A Fejér vármegyeiek végül 3-0-ra nyertek, de feszültségből ezt követően sem volt hiány.

Waltner Róbert szerint a Videoton vezetőedzője odaszólt nekik

A Videoton mestere állítólag obszcén kifejezéseket használt

A lefújást követően mindkét mester értékelte a látottakat, azonban nem csak a pályán zajló események jöttek szóba. A Szentlőrinc vezetőedzője, Waltner Róbert azt állítja, hogy a Videotont irányító Boér Gábor a harmadik gól után obszcén kifejezésekkel illette a vendég kispadot. Az értékelőkről készült videóban megtekintheti a Baranya vármegyeiek mesterének vádjait.

Boér Gábor nem hagyta szó nélkül a vádakat

Waltner Róbert nyilatkozatával kapcsolatban a feol.hu megkereste a fehérvári klubot. Boér Gábor vezetőedző elmondta, nincs valóságalapja a Waltner Róbert által említetteknek, ennek okán nem szeretne foglalkozni az üggyel, amit lezártnak tekint. Azért sem érti az ellenfél vezetőedzője által felhozott vádakat, mert valóban nem történt semmi olyan a mérkőzésen, ami a kelleténél nagyobb feszültséget indokolta volna, így véleménye szerint inkább korábbi sérelmek állhatnak a valótlan állítások mögött. Azóta telefonon beszélt az ellenfél szakmai vezetőjével, akivel tisztázták a történteket, Tóth László is megerősítette, hogy a témát lezártnak tekinti.

