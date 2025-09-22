3 órája
Boér Gábor már az új tulajdonosnak üzent – videóval
Fontos győzelem a Sóstói Stadionban. Vasárnap este a Videoton 5-0-ra kiütötte a Tiszakécskét, a mérkőzés után mindkét vezetőedző értékelte a látottakat, sőt Boér Gábor már a leendő tulajdonosnak is üzent.
Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton kiütötte a Tiszakécskét az NB II hetedik fordulójában. A nagy arányú győzelem után mindkét vezetőedző értékelte a látottakat.
Örömünnep a Videotonnál
A Tiszakécske mestere, Pintér Csaba csalódott volt a találkozó után, kiemelte, ekkora különbség nem volt a két csapat között. Boér Gábor érthető módon jóval boldogabb volt, sőt ez az egész csapatra elmondható volt, hiszen a sajtótájékoztatóra beszűrődött, hogy hatalmas buli van a Vidi öltözőjében. A Fejér vármegyeiek vezetőedzője, már a Videoton leendő tulajdonosának is üzent.
„Azért is kell gyűjtenünk a győzelmeket, hogy majd az új tulajdonos elgondolkozzon azon, hogy Boér Gábor is lehet itt a vezetőedző" – mondta mosolyogva a szakember.
A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetők meg.