Boér Gábor már az új tulajdonosnak üzent – videóval

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton kiütötte a Tiszakécskét az NB II hetedik fordulójában. A nagy arányú győzelem után mindkét vezetőedző értékelte a látottakat.

A Videoton vezetőedzője, Boér Gábor elmondása szerint kijöttek a játékosok valódi kvalitásai

Fotó: Szabó Zsolt

Örömünnep a Videotonnál

A Tiszakécske mestere, Pintér Csaba csalódott volt a találkozó után, kiemelte, ekkora különbség nem volt a két csapat között. Boér Gábor érthető módon jóval boldogabb volt, sőt ez az egész csapatra elmondható volt, hiszen a sajtótájékoztatóra beszűrődött, hogy hatalmas buli van a Vidi öltözőjében. A Fejér vármegyeiek vezetőedzője, már a Videoton leendő tulajdonosának is üzent.

„Azért is kell gyűjtenünk a győzelmeket, hogy majd az új tulajdonos elgondolkozzon azon, hogy Boér Gábor is lehet itt a vezetőedző" – mondta mosolyogva a szakember.

A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetők meg.