Labdarúgás

3 órája

Boér Gábor már az új tulajdonosnak üzent – videóval

Fontos győzelem a Sóstói Stadionban. Vasárnap este a Videoton 5-0-ra kiütötte a Tiszakécskét, a mérkőzés után mindkét vezetőedző értékelte a látottakat, sőt Boér Gábor már a leendő tulajdonosnak is üzent.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, a Videoton kiütötte a Tiszakécskét az NB II hetedik fordulójában. A nagy arányú győzelem után mindkét vezetőedző értékelte a látottakat.

A Videoton vezetőedzője, Boér Gábor elmondása szerint kijöttek a játékosok valódi kvalitásai
Fotó: Szabó Zsolt
Fotó: Szabó Zsolt

Örömünnep a Videotonnál

A Tiszakécske mestere, Pintér Csaba csalódott volt a találkozó után, kiemelte, ekkora különbség nem volt a két csapat között. Boér Gábor érthető módon jóval boldogabb volt, sőt ez az egész csapatra elmondható volt, hiszen a sajtótájékoztatóra beszűrődött, hogy hatalmas buli van a Vidi öltözőjében. A Fejér vármegyeiek vezetőedzője, már a Videoton leendő tulajdonosának is üzent. 

„Azért is kell gyűjtenünk a győzelmeket, hogy majd az új tulajdonos elgondolkozzon azon, hogy Boér Gábor is lehet itt a vezetőedző" – mondta mosolyogva a szakember. 

A teljes értékelések az alábbi videóban tekinthetők meg.

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
