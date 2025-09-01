szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Boér Gábor: Egy ilyen meccset minimum null nullra le kell hozni

Újabb vereség, újabb értékelés. A Videoton FC Fehérvár 1-0-ás vereséget szenvedett el Karcagon, amelyet követően Boér Gábor értékelte csapata teljesítményét.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk a Videoton FC Fehérvár 1-0-ra kikapott az újonc Karcag otthonában az NB II 6. fordulójában. A fehérváriak jó előjelekkel készülhettek a meccsre, hiszen a Békéscsaba ellen megszerezte első győzelmét. A kezdősípszó előtt Nagy Gergely megsérült, így Kemenes Botondnak kellett beugrania, akinek volt nagy védése is, azonban a gólnál ő sem tehetett semmit.

Fotó: Tóth Ella / Videoton FC

Újabb szomorú értékelés a Videotonnál

A lefújást követően a Fejér vármegyeiek vezetőedzője, Boér Gábor értékelte a látottakat.

„Gratulálok a hazai csapatnak, ma is bizonyították, amit az előző fordulókban is, hogy nem véletlenül állnak ott a tabellán, ahol, tiszteletet érdemlő eredménysorral rendelkeznek. A mai meccsen bizonyos szakaszokban föléjük tudtunk kerekedni, megvoltak a lehetőségeink, ha az első gólt mi szerezzük, máshogy alakulhatott volna a mérkőzés, de a futballban nincs ha. Nagyon impotensek voltunk a kapu előterében, akár játékkal, akár mélységi indítással jutottunk el veszélyes szituációig, nem megfelelő minőséggel zártuk le ezeket. Egy ilyen meccset minimum 0-0-ra le kell hozni és nem szabad rögzített szituáció után gólt kapni egy ilyen kiélezett összecsapáson, ahol a döntetlen talán reálisabb lett volna.” – idézi a szakember szavait a Vidi.hu.

A karcagi vezetőedző, Varga Attila elégedett volt csapata teljesítményével.

„Nagyon boldog vagyok az eredmény és a mutatott játék miatt is. Az első 20 percben technikailag a Videoton alatt voltunk, nem tudtuk megtartani a labdákat, ami okozhatott volna gondot, de megúsztuk azt az időszakot. Utána beleakklimatizálódtunk a meccsbe, egyénileg és csapatszinten is nagyon jó teljesítményeink voltak. Nagyon bízom ebben a csapatban és minden játékosban. Tudjuk, hogy kiscsapat vagyunk és nekünk sokkal többet kell beletennünk, de a felkészültség, az akarat és a csapatszellem jelentheti a különbséget az ilyen mérkőzéseken a javunkra" – nyilatkozta a szakember.

 

