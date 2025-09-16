Ismét megrendezték a Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozót

Immár nyolcadszor találkoztak az öregfiúk, a szereplők immár régi ismerősökként köszöntik egymást. Ahogy egy évvel ezelőtt, ismét Vajtán csaptak össze a hazai és a határon túli, amatőr együttesek, megint nyolc gárda nevezett a tornára. Az Őze Tibor által vezetett Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület által rendezett eseményen ezúttal három határon túli magyar csapat, a Topolya, a Nádszeg-Csallóköz, az Eszék mellett öt belföldi csapat lépett pályára. A nyíregyházi Hed-Land Nyíregyháza, a Debreceni Agráregyetem gárdája, a DASE, valamint a Szeged és a Tiszaföldvár mellett a Videoton veteránjai mérkőztek egymással.

Balról a játékvezetők főnöke, Nagy Károly, Schneider Béla, Tiber László, Térmeg György, Szabó József, Csank János, Őze Tibor, Balogh Lajos és Csongrádi Ferenc

Forrás: Horog László / FMH

Az idei esemény vezérmotívuma a Videoton csapatának 1984-1985-ös szereplése volt az UEFA Kupában, a negyven évvel ezelőtti csapat kapitánya, Csongrádi Ferenc, valamint a nemzetközi sorozat gólkirálya, Szabó József volt a díszvendég, de velük tartott a Videoton öregfiúk csapatának edzője, a kétszeres válogatott támadó, Tiber László is. Az ünnepélyes megnyitó után vajtai futballpálya melletti főépület társalgójában levetítették a Nemzeti Sport stábja által készített „Visszatérés Madridba” című filmet, amely a fehérváriak menetelését dolgozta fel, különös tekintettel a Real Madrid elleni finálé két mérkőzésére. Akik éppen nem futballoztak szombaton délelőtt és délután, érdeklődve figyelték a négy évtizeddel ezelőtti menetelés legfőbb mozzanatait, kedélyesen beszélgettek Csongrádival és Szabóval.

Amikor a csapatok a nyitómeccs előtt pályára vonultak, Őze Tibor először a korábbi olimpikon atléta, az 1980-as, moszkvai, nyári olimpián sprinterként szereplő Petrika Ibolya munkáját köszönte meg, aki oroszlánrészt vállalt a szervezésben, a sportnap zökkenőmentes lebonyolításában. Őze kiemelte Térmeg György polgármester segítségét, aki egy év elteltével ismét vállalta a házigazda szerepet, valamint a Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatója, Schneider Béla közreműködését. Az FVLSZ ajánlotta fel az emléklapokat, a díjakat, érmeket, serlegeket. Ismét eljött Ózdról - szülővárosában él jelenleg is – Csank János mesteredző, a korábbi szövetségi kapitány egy éve is megtisztelte a számára meglehetősen távoli eseményt. Csak hat éve dolgozik Tarpán, az ukrán határtól mindössze öt kilométerre fekvő településen tevékenykedik az utánpótlás akadémián.