Újra Vajtán találkoztak az öregfiúk, a Videoton ezüstérmes lett

1 órája

Ismét megrendezték a Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozót

Folytatódott az immár 2011 óta zajló küzdelemsorozat, a Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Torna. A Videoton együttese ezúttal ezüstérmes lett.

Horog László

Immár nyolcadszor találkoztak az öregfiúk, a szereplők immár régi ismerősökként köszöntik egymást. Ahogy egy évvel ezelőtt, ismét Vajtán csaptak össze a hazai és a határon túli, amatőr együttesek, megint nyolc gárda nevezett a tornára. Az Őze Tibor által vezetett Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület által rendezett eseményen ezúttal három határon túli magyar csapat, a Topolya, a Nádszeg-Csallóköz, az Eszék mellett öt belföldi csapat lépett pályára. A nyíregyházi Hed-Land Nyíregyháza, a Debreceni Agráregyetem gárdája, a DASE, valamint a Szeged és a Tiszaföldvár mellett a Videoton veteránjai mérkőztek egymással.

Balról a játékvezetők főnöke, Nagy Károly, Schneider Béla, Tiber László, Térmeg György, Szabó József, Csank János, Őze Tibor, Balogh Lajos és Csongrádi Ferenc
Forrás: Horog László / FMH

Az idei esemény vezérmotívuma a Videoton csapatának 1984-1985-ös szereplése volt az UEFA Kupában, a negyven évvel ezelőtti csapat kapitánya, Csongrádi Ferenc, valamint a nemzetközi sorozat gólkirálya, Szabó József volt a díszvendég, de velük tartott a Videoton öregfiúk csapatának edzője, a kétszeres válogatott támadó, Tiber László is. Az ünnepélyes megnyitó után vajtai futballpálya melletti főépület társalgójában levetítették a Nemzeti Sport stábja által készített „Visszatérés Madridba” című filmet, amely a fehérváriak menetelését dolgozta fel, különös tekintettel a Real Madrid elleni finálé két mérkőzésére. Akik éppen nem futballoztak szombaton délelőtt és délután, érdeklődve figyelték a négy évtizeddel ezelőtti menetelés legfőbb mozzanatait, kedélyesen beszélgettek Csongrádival és Szabóval.

Amikor a csapatok a nyitómeccs előtt pályára vonultak, Őze Tibor először a korábbi olimpikon atléta, az 1980-as, moszkvai, nyári olimpián sprinterként szereplő Petrika Ibolya munkáját köszönte meg, aki oroszlánrészt vállalt a szervezésben, a sportnap zökkenőmentes lebonyolításában. Őze kiemelte Térmeg György polgármester segítségét, aki egy év elteltével ismét vállalta a házigazda szerepet, valamint a Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatója, Schneider Béla közreműködését. Az FVLSZ ajánlotta fel az emléklapokat, a díjakat, érmeket, serlegeket. Ismét eljött Ózdról - szülővárosában él jelenleg is – Csank János mesteredző, a korábbi szövetségi kapitány egy éve is megtisztelte a számára meglehetősen távoli eseményt. Csak hat éve dolgozik Tarpán, az ukrán határtól mindössze öt kilométerre fekvő településen tevékenykedik az utánpótlás akadémián.

Ismét nyolc csapat részvételével rendezték Vajtán nemzetközi veterán futballtornát
Fotó: Horog László / FMH

− Nagyon örülök, hogy ismét találkozunk, fontos, hogy megint sokan futballoztok. Körülnéztem, újfent sok ismerős arcot látok, örülök, hogy itt van Csongrádi a Szabó is, utóbbival vannak közös élményeim is a futballpályáról, Egerben védtem, a Dorog színeiben gólt fejelt nekem bajnokin. Nagyon fontos ez a kezdeményezés, bízom abban, hogy mindenki sérülésmentesen megússza – közölte Csank János.

A polgármester, Térmeg György elmondta, büszkeség, hogy a tavalyi év sikere után ismét megrendezhetik a rangos, öregfiúk randevút. „Vajtán szeretik a futballt, ez így volt a múltban és nem lesz másként a későbbiekben sem. Külön köszönet, hogy a Vidi negyven évvel ezelőtti hősei közül ketten elfogadták a meghívást, emelik a rendezvény fényét. Annak idején minden meccset a helyszínen, a Sóstói Stadionban tekintettem meg, életre szóló élményt jelentett.”

Egy életen át kell játszani! Ez volt a vajtai esemény mottója
Fotó: Horog László / FMH

Az első mérkőzésen a DASE 1-0-ra verte a Szegedet, a Videoton pedig 2-0-ra az eszékieket. A fehérváriak aztán 2-1-re legyűrték a szegedieket, Szeged és Eszék csatája 1-1-es döntetlennel ért véget. Az A-csoport küzdelmeit, a DASE és Fejér vármegyeiek meccse zárta, utóbbiak magabiztosan nyertek 3-0-ra. A másik pályán a Topolya 1-1-es döntetlennel nyitott a Nádszeggel szemben, majd a Hed-land 2-0-ra verte a Nádszeget. A Tiszaföldvár szoros derbin, 1-0-ra múlta felül a csallóközieket, a Hed-Land nagyon elporolta, 7-1-re verte a Dunaföldvárt, végül a Topolya 2-0-ra a Nádszeget.

A helyosztók során a Nádszeg együttese 2-0-ra felülmúlta az eszékieket, ezzel előbbiek megszerezték a 7. helyet. Az 5. helyért vívott összecsapáson a Szeged 2-0-ra győzte le a Tiszaföldvárt, a bronzmeccsen a DASE 3-0-s vereséget szenvedett a Topolyától. A döntőben a nyírségi Hed-Land 2-0 arányú győzelmet aratott a Videoton futballistái felett, koronázóvárosiak így a második helyen zárták a küzdelmeket.

A gólkirály Rubóczki Tibor (Hed-Land) lett, legjobb kapus díját ketten is átvehették, Papp János (Hed-Land) és Racskó Pál (Nádszeg), a legjobb mezőnyjátékosnak pedig Varga Istvánt (Topolya) választották.

