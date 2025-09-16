1 órája
Ismét megrendezték a Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Találkozót
Folytatódott az immár 2011 óta zajló küzdelemsorozat, a Kárpát-medencei Veterán Labdarúgó Torna. A Videoton együttese ezúttal ezüstérmes lett.
Immár nyolcadszor találkoztak az öregfiúk, a szereplők immár régi ismerősökként köszöntik egymást. Ahogy egy évvel ezelőtt, ismét Vajtán csaptak össze a hazai és a határon túli, amatőr együttesek, megint nyolc gárda nevezett a tornára. Az Őze Tibor által vezetett Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület által rendezett eseményen ezúttal három határon túli magyar csapat, a Topolya, a Nádszeg-Csallóköz, az Eszék mellett öt belföldi csapat lépett pályára. A nyíregyházi Hed-Land Nyíregyháza, a Debreceni Agráregyetem gárdája, a DASE, valamint a Szeged és a Tiszaföldvár mellett a Videoton veteránjai mérkőztek egymással.
Az idei esemény vezérmotívuma a Videoton csapatának 1984-1985-ös szereplése volt az UEFA Kupában, a negyven évvel ezelőtti csapat kapitánya, Csongrádi Ferenc, valamint a nemzetközi sorozat gólkirálya, Szabó József volt a díszvendég, de velük tartott a Videoton öregfiúk csapatának edzője, a kétszeres válogatott támadó, Tiber László is. Az ünnepélyes megnyitó után vajtai futballpálya melletti főépület társalgójában levetítették a Nemzeti Sport stábja által készített „Visszatérés Madridba” című filmet, amely a fehérváriak menetelését dolgozta fel, különös tekintettel a Real Madrid elleni finálé két mérkőzésére. Akik éppen nem futballoztak szombaton délelőtt és délután, érdeklődve figyelték a négy évtizeddel ezelőtti menetelés legfőbb mozzanatait, kedélyesen beszélgettek Csongrádival és Szabóval.
Amikor a csapatok a nyitómeccs előtt pályára vonultak, Őze Tibor először a korábbi olimpikon atléta, az 1980-as, moszkvai, nyári olimpián sprinterként szereplő Petrika Ibolya munkáját köszönte meg, aki oroszlánrészt vállalt a szervezésben, a sportnap zökkenőmentes lebonyolításában. Őze kiemelte Térmeg György polgármester segítségét, aki egy év elteltével ismét vállalta a házigazda szerepet, valamint a Fejér Vármegyei Labdarúgó Szövetség igazgatója, Schneider Béla közreműködését. Az FVLSZ ajánlotta fel az emléklapokat, a díjakat, érmeket, serlegeket. Ismét eljött Ózdról - szülővárosában él jelenleg is – Csank János mesteredző, a korábbi szövetségi kapitány egy éve is megtisztelte a számára meglehetősen távoli eseményt. Csak hat éve dolgozik Tarpán, az ukrán határtól mindössze öt kilométerre fekvő településen tevékenykedik az utánpótlás akadémián.
− Nagyon örülök, hogy ismét találkozunk, fontos, hogy megint sokan futballoztok. Körülnéztem, újfent sok ismerős arcot látok, örülök, hogy itt van Csongrádi a Szabó is, utóbbival vannak közös élményeim is a futballpályáról, Egerben védtem, a Dorog színeiben gólt fejelt nekem bajnokin. Nagyon fontos ez a kezdeményezés, bízom abban, hogy mindenki sérülésmentesen megússza – közölte Csank János.
A polgármester, Térmeg György elmondta, büszkeség, hogy a tavalyi év sikere után ismét megrendezhetik a rangos, öregfiúk randevút. „Vajtán szeretik a futballt, ez így volt a múltban és nem lesz másként a későbbiekben sem. Külön köszönet, hogy a Vidi negyven évvel ezelőtti hősei közül ketten elfogadták a meghívást, emelik a rendezvény fényét. Annak idején minden meccset a helyszínen, a Sóstói Stadionban tekintettem meg, életre szóló élményt jelentett.”
Az első mérkőzésen a DASE 1-0-ra verte a Szegedet, a Videoton pedig 2-0-ra az eszékieket. A fehérváriak aztán 2-1-re legyűrték a szegedieket, Szeged és Eszék csatája 1-1-es döntetlennel ért véget. Az A-csoport küzdelmeit, a DASE és Fejér vármegyeiek meccse zárta, utóbbiak magabiztosan nyertek 3-0-ra. A másik pályán a Topolya 1-1-es döntetlennel nyitott a Nádszeggel szemben, majd a Hed-land 2-0-ra verte a Nádszeget. A Tiszaföldvár szoros derbin, 1-0-ra múlta felül a csallóközieket, a Hed-Land nagyon elporolta, 7-1-re verte a Dunaföldvárt, végül a Topolya 2-0-ra a Nádszeget.
A helyosztók során a Nádszeg együttese 2-0-ra felülmúlta az eszékieket, ezzel előbbiek megszerezték a 7. helyet. Az 5. helyért vívott összecsapáson a Szeged 2-0-ra győzte le a Tiszaföldvárt, a bronzmeccsen a DASE 3-0-s vereséget szenvedett a Topolyától. A döntőben a nyírségi Hed-Land 2-0 arányú győzelmet aratott a Videoton futballistái felett, koronázóvárosiak így a második helyen zárták a küzdelmeket.
A gólkirály Rubóczki Tibor (Hed-Land) lett, legjobb kapus díját ketten is átvehették, Papp János (Hed-Land) és Racskó Pál (Nádszeg), a legjobb mezőnyjátékosnak pedig Varga Istvánt (Topolya) választották.