Nem aprózta a Bogárd és az Ikarus
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 4. fordulójában a listavezető Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő továbbra is pontveszteség nélkül áll az élen, a Martonvásár Sárosdon is nyerni tudott. Az Ercsi Kinizsi első győzelmének örülhetett Mezőfalván, míg az Ikarus-Maroshegy megálljt parancsolt az eddig veretlen kápolnásnyéki gárdának. Az Enying csapata pedig ezúttal Sárbogárdon szaladt bele a késbe.
Hiába küzdött a kápolnásnyéki Csörge Ciprián (fehér), csapata nagy vereségbe szaladt bele Fehérváron
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Csór Truck-Trailer 4–2 (0–1)
Agárd, 100 néző
Vezette: Kupi Zoltán.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á., Tar L., Pauer (Szabó B.), Prantner - Balogh B., Klauz M., Bozai, Pekowski - Klauz B. (Czabai), Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.
Csór Truck-Trailer: Janky – Báles Zs. (Orosz), Zs. Nagy (Kásler Barnabás), Spánitz, Takács G. - Viniczai, Katona (Sasvári), Magyar P., Mód - Klein (Ács), Horváth H. (Báles I.). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Gól: Czabai (76, 82.), Balogh Á. (46.), Tar L. (63.), ill. Klein (9.), Orosz (66.).
Jók: Balogh Á, Czabai, Tar L., Balogh B., ill. Orosz
Két helyen is változott az összeállítás a korábbihoz képest kisebb sérülés miatt, újabb fiatalok kerültek a kezdőbe Klauz Máté és Tar László jóvoltából. A 9. percben Klein Márk kapott egy jó labdát a jobb oldalon, lefutotta emberét, a keresztezés is késett, így elrobogott a jobb oldalon, és 7 méterről a kapus lába között juttatta a hálóba a labdát, 0-1. A hazaik az első félidőben próbálkoztak, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A 46. percben a szögletzászlótól Balogh Ádámhoz gurították a labdát, aki a 16-os jobb sarkától bődületes bombát küldött a kapu jobb felső sarkába, 1-1. Támadásban maradt a Gárdony, a 63. percben a baloldalon visszagurították a labdát az érkező Tarnak, aki 16 méterről kapásból kilőtte a jobb felső sarkot, 2-1. Nem sokáig vezetett a hazai gárda, mert egy félpályánál elveszített labdát levitt a csóriak szélsője az alapvonalig, beadását Orosz Márkó rúgta az ötösről a kapuba, 2-2. Ezután Janky Barnabás Balogh Ádám szabadrúgását még bravúrral tolta ki, de két fejesnél már tehetetlen volt. Előbb a 76. percben a cserember Czabai Ádám Balogh Ádám szögletét, majd Klauz Máté baloldali beadást fejelte remek mozdulattal a kapu jobb oldalába, 4-2. A hazai csapat nagyot küzdött, és megérdemelten húzta be a győzelmet a jól focizó Csór ellen.
Tudósított: Balogh Balázs.
Sárosd – Martonvásár 0–2 (0–0)
Sárosd, 150 néző
Vezette: Székely Benedek János.
Sárosd: Tibor – Várnai (Szabó V.), Ódor, Hanzli, Hushegyi - Németh L. (Buza), Fodor M., Kertész (Németh B.), Hallósy - Németh P. (Szrnka), Menyhárt (Kónya). Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Martonvásár: Farkas Cs. – Antal (Halász Z.), Cziklin, Füzér (Gál B.), Zoboki L. (Dudás) - Trizna, Juhász B., Hernádi, Veres - Füzik (Balassa), Patkós K. (Victor). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Gól: Zoboki L. (78., 79.).
Kiállítva: Fodor M. (38.), Ódor (85.), ill. Halász Z. (85.).
Jók: Tibor, Németh L., ill. Farkas Cs., Cziklin, Zoboki L.
Az első helyzet a hazaiak dolgozták ki, a 2. percben, Ódor Marcell fejelt a kapu fölé. Majd előbb Patkós Kevin oldalról érkező gyenge lövését Tibor József védte, és Zoboki Levente szabadrúgását is könnyedén hárította. Ezt követően Kertész Attila szabadrúgására érkezett remekül Farkas Csaba. A 39. percben Székely Benedek János játékvezető mérkőzést befolyásoló ítéletet hozott egy kétes szituációban, ahol Fodor Máté megkapta a második sárga lapját, és piros lappal el kellett hagynia a játékteret. A második félidőben a vendégek indítottak jobban, egy kapu előtti éles helyzetet Tibor bravúrral védett. Aztán újfent Tibor percei következtek, Zoboki szabadrúgását, és Cziklin Roland 16-osról ellőtt labdáját is bravúrral védte. A vendéglátókat nem befolyásolta az emberhátrány, remekül tartották a lépést fölényben lévő ellenfelükkel. Akár előnybe is kerülhettek volna, amikor Németh László erős lövése kipattant a kapusról, de Kertész 6 méterről fölé bombázott. A vezetést azonban a 78. percben Marton szerezte meg, egy oldalról érkező labdát kapott Zoboki, és a bal alsóba lőtt, 0-1. Közvetlenül a gól után, szinte hasonló szituációból jött a második vendég találat, ugyancsak Zoboki révén, 0-2. A 85. percben két piros lapot osztott ki a játékvezető, aki először rossz játékost állított ki a vendégcsapatból, de módosította ítéletét, ezek után Ódor, illetve a vendégek közül Halász Zoltán számára fejeződött be idő előtt a mérkőzés. A hosszabbításban Victor Michel emelte a kapura a labdát a 16-oson belülről, de ezt Tibor hárítani tudta.
Tudósított: Németh Réka.
Sárbogárd – Enying 9–0 (5–0)
Sárbogárd, 100 néző
Vezette: Jónás Péter.
Sárbogárd: Nyári (Brúzsa) – Tölgyesi, Fehér, Horváth A. (Kiss B.), Szalai Á. (Vagyóczki P.) - Bencze, Klémán M., Horváth Á., Rodenbücher (Vagyóczki D.) - Farkas G. (Varga Z.), Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Enying: Surányi – Mohai, Kollár, Lakatos, Paluska K. - Pfeifer, Halász G. (Mándoky), Németh Sz., Horváth P. - Kovács L. (Kizlinger), Király Zs.. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Gól: Bencze (13., 29., 83.), Klémán M. (56., 78.), Kiss P. (23.), Fehér (27.), Rodenbücher (28.). Horváth Á. (85.).
Jók: az egész csapat, ill. senki
A hazaiak azonnal támadásba lendültek, a játék szinte az enyingi térfélen folyt, és sorra jöttek a gólok is. A 13. percben Szalai Ádám kiváló beadását Bencze János fejjel értékesítette, 1-0. A 23. percben egy enyingi labdakihozatalt fülelt le Rodenbücher Tibor, majd tálalt Kiss Patrik elé, aki nem hibázott, 2-0. A 27. percben Klémán Máté szögletéből Fehér Mihály fejelt a hálóba, 3-0. A 28. percben egy szép támadást Kiss Patrik beadása után Rodenbücher zárt góllal, 4-0. A 29. percben Klémán Máté beadását Bencze János váltotta gólra, 5-0. A szünet után a hazaiak folytatták a gólgyártást, az 56. percben beköszönt a kiválóan játszó Klémán M. is, 6-0, Sőt a 78. percben duplázott, Bencze beadását fejjel továbbította a kapuba, 7-0. A 83. percben Bencze Klémán M. beadását fejjel csúsztatta a hálóba, 8-0. A 85. percben Horváth Ádám Bencze beadásából fejjel csúsztatott a gólvonal mögé, 9-0.
Tudósított: Lengyel István
Ikarus-Maroshegy – Melde Kft.-Kápolnásnyék 6–1 (3–0)
Székesfehérvár, 80 néző
Vezette: Wittner József.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kindl, Kókány (Mayer M.) - Drexler (Szabó B.), Nagy B., Harangozó (Skultéti A.), Bíró (Csuti) - Bogdány, Gimes (Fülöp). Vezetőedző: Szarka Martin.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán, Kharboutli Noor (Szöllősi), Őz (Imrefi), Nagy E. (Lagler) - Szajkó, Varga József, Csörge, Lipóth - Gáspár, Zsigmond. Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Gól: Kindl (16., 61.), Harangozó (10.), Drexler (23.), Kókány (64.), Skultéti A. (77.), ill. Zsigmond (53.).
Jók: az egész csapat, ill. Zsigmond.
Galéria a képre kattintva
Ikarus-Maroshegy-Kápolnásnyék Vármegye I.Fotók: Kricskovics Antal / FMH
A 10. percben Bíró Patrik jó helyről indította Gimes Leventét, beadására Harangozó Márton mintaszerűen érkezett, és talált a hálóba, 1-0. A 16. percben Kókány Péter szögletére Kindl Zalán érkezett jó ütemben, növelve csapata előnyé, 2-0. Majd a 23. percben Kecskés Ádám indította Drexler Lórántot, aki védőjét lehagyva higgadtan helyezett a kapus mellett a hálóba, 3-0. Eddig a hazai csapat akarata érvényesült, a harmadik gól után érkeztek a nyéki lehetőségek, de mindig egy utolsó láb, vagy két-három esetben a kapufa volt a vendéglátókkal. Az 53. percben Zsigmond Levente lépett ki jó ütemben, és szépen fejezte be az akciót, 3-1. Érződött a lelkesedés a vendégeken, de jó ütemben rúgta rá a 61. percben következő gólt Kindl, 4-1. A 64.percben Kókány szépen fordult be, és szép gólt helyezett a hosszú felső sarokba, 5-1. A 77. percben Skultéti András Fülöp Gábor beadását követően 2 méterről az üres kapuba passzolt, 6-1.
Tudósított: Mezővári András.
KK Grain Kft.-Mezőfalva – Ercsi Kinizsi 1–5 (0–3)
Mezőfalva, 70 néző
Vezette: Gebei Bálint.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó O. (Hajdu R.), Kovács D., Rakonczai - Sági (Csicskovics D.), Kovács B., Rabi, Mekota - Csicskovics P. (Lengyel), Kiss G. (Kisari). Vezetőedző: Masinka Csaba.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Bánszki (Békes), Szili, Schnierer J., Kun B. (Gál B.) – Hompót D., Lak (Terejánszki), Bodnáruk - Kuti (György), Lőrincz D., Buzás (Réthy). Vezetőedző: Hargitai László.
Gól: Csicskovics P. (73.), ill. Bodnáruk (21., 36.), Szili (30.), Kun B. (62.), György (81.).
Jók: Kovács Á., ill. Bodnaruk, Schnierer J., Hompót D., Lőrincz D.
Zuhogó esőben a körülményekhez sokkal jobban alkalmazkodott a vendégcsapat és folyamatosan támadott. Az első ziccernél Kovács Ádám még tudott hárítani, ám később szemre is tetszetős akciók végén háromszor is mattolta őt a látogató... A 21. percben az elcsúszó mezőfalvi védő mellől Bodnáruk Dmitro talált be, 0-1. Majd a 30. percben kipasszolt összjáték végén Szili Szabolcs vette be a kaput, 0-2. A 36. percben újabb remek akció zárásaként ismét Bodnáruk szerzett gólt, 0-3. A házigazdának momentuma sem volt az első játékrészben... Viszont a bírói sípszó előtt Kovács Ádámnak újabb bravúrt kellett bemutatnia Lőrincz Dávid helyzeténél. A 62. percben Kun Bálint 18 méteres nagy lövésével növelte előnyét a Kinizsi, 0-4. Ez követően alakult ki az első hazai helyzet, Csicskovics Dávid lövését Kovács Norman nagy bravúrral védte. A 73. percben gyors és tetszetős összjáték után egy testvér támadás végén Csicskovics Dávid passzát Csicskovics Péter vágta a hálóba, 1-4. Sőt, nem sokkal később jöhetett volna a következő hazai gól, ám ajtó-ablak helyzetben Rabi Marcell kapu fölé vágta a labda. Lényegében az ellentámadásból, a 81. percben György Kristóf fordulásból ellőtt labdája talált utat a hálóba, 1-5.
Tudósított: Bán Balázs.
FC Főnix – Lajoskomárom 4–2 (1–1)
Székesfehérvár, 100 néző
Vezette: Cseh Roland.
FC Főnix: Demeter – Sarok, Trampler, Borbély (Magyari), Berkei (Balogh L.) - Galovics (Neidhardt), Jungwirth (Andróczi), Pápai, Király B. - Horváth M., Csiba. Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Lajoskomárom: Berta – Szontagh, Juhász M. (Csörgei), Fodor P., Pécseli – Simon Gy. (Makai), Gergye (Szulimán), Magyaródi, Kövecses - Nyikos, Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.
Gól: Pápai (66., 73.), Horváth M. (3.), Csiba (61.), ill. Nyikos (5.), Gergye (56.).
Jók: Csiba (a mezőny legjobbja), Pápai, Magyari, Balogh L., ill.Nyikos, Kövecses, Fodor P.
Székesfehérváron a nagy délelőtti esőzések miatt a műfüves pályán megrendezett (köszönet az FMLSZ- nek és a Lajoskomáromnak a pályák megóvásáért) mérkőzésen a hazai csapat már a 3. percben Horváth Marcell révén vezetést szerzett, 1-0. Sokáig nem tartott az előny, mert az 5. percben Nyikos Martin 17 méteres lövése talált utat a hálóba,1-1. A 18. percben egy vendég kapufa jelezte, hogy tart a mérkőzés, mert egyébként a mezőnyben zajlott a játék a kapuk nem forogtak veszélyben. Aztán az 56. percben Gergye Krisztián vette be a hazai kaput, 1-2. A 61. percben Csiba Zoltán 21 méteres lövése kötött ki a kapu bal alsó sarkában, 2-2. A 66. percben Magyari Péter beadását Balogh László készítette vissza, és az érkező Pápai lőtt a kapuba, 3-2. A 73. percben Andróczi Krisztofer juttatta középre a labdát, a lecsorgóra ismét Pápai csapott le és vágta a labdát a hálóba, 4-2. A második félidő hajrájában több lehetőséget dolgozott ki a vendéglátó csapat, de a kapu már érintetlen maradt. Megérdemelt Főnix győzelem született.
Tudósított: Pavlik József.
Szabadnapos: Adony VSK (3.).
A Videoton Baráti Kör – Móri SE mérkőzésre a Móri SE MOL Magyar Kupa kötelezettsége miatt 2025. október 29-én, szerdán 18:30-kor kerül sor.
A góllövőlista állása:
1. Balogh Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 5-5 gól
2. Pápai Kristóf (FC Főnix) 4 gól
3. Balogh László (FC Főnix), Bencze János (Sárbogárd), Hamar Erik (Adony VSK), Kocsis Gergő (Móri SE), Varga József (Melde Kft.-Kápolnásnyék) Zoboki Levente (Matonvásár), Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer), Zsigmond Levente (Melde KFT.-Kápolnásnyék) 3-3 gól.