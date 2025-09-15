Nem aprózta a Bogárd és az Ikarus

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Csór Truck-Trailer 4–2 (0–1)

Agárd, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á., Tar L., Pauer (Szabó B.), Prantner - Balogh B., Klauz M., Bozai, Pekowski - Klauz B. (Czabai), Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.

Csór Truck-Trailer: Janky – Báles Zs. (Orosz), Zs. Nagy (Kásler Barnabás), Spánitz, Takács G. - Viniczai, Katona (Sasvári), Magyar P., Mód - Klein (Ács), Horváth H. (Báles I.). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.

Gól: Czabai (76, 82.), Balogh Á. (46.), Tar L. (63.), ill. Klein (9.), Orosz (66.).

Jók: Balogh Á, Czabai, Tar L., Balogh B., ill. Orosz

Két helyen is változott az összeállítás a korábbihoz képest kisebb sérülés miatt, újabb fiatalok kerültek a kezdőbe Klauz Máté és Tar László jóvoltából. A 9. percben Klein Márk kapott egy jó labdát a jobb oldalon, lefutotta emberét, a keresztezés is késett, így elrobogott a jobb oldalon, és 7 méterről a kapus lába között juttatta a hálóba a labdát, 0-1. A hazaik az első félidőben próbálkoztak, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A 46. percben a szögletzászlótól Balogh Ádámhoz gurították a labdát, aki a 16-os jobb sarkától bődületes bombát küldött a kapu jobb felső sarkába, 1-1. Támadásban maradt a Gárdony, a 63. percben a baloldalon visszagurították a labdát az érkező Tarnak, aki 16 méterről kapásból kilőtte a jobb felső sarkot, 2-1. Nem sokáig vezetett a hazai gárda, mert egy félpályánál elveszített labdát levitt a csóriak szélsője az alapvonalig, beadását Orosz Márkó rúgta az ötösről a kapuba, 2-2. Ezután Janky Barnabás Balogh Ádám szabadrúgását még bravúrral tolta ki, de két fejesnél már tehetetlen volt. Előbb a 76. percben a cserember Czabai Ádám Balogh Ádám szögletét, majd Klauz Máté baloldali beadást fejelte remek mozdulattal a kapu jobb oldalába, 4-2. A hazai csapat nagyot küzdött, és megérdemelten húzta be a győzelmet a jól focizó Csór ellen.

Tudósított: Balogh Balázs.

Sárosd – Martonvásár 0–2 (0–0)

Sárosd, 150 néző

Vezette: Székely Benedek János.

Sárosd: Tibor – Várnai (Szabó V.), Ódor, Hanzli, Hushegyi - Németh L. (Buza), Fodor M., Kertész (Németh B.), Hallósy - Németh P. (Szrnka), Menyhárt (Kónya). Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Martonvásár: Farkas Cs. – Antal (Halász Z.), Cziklin, Füzér (Gál B.), Zoboki L. (Dudás) - Trizna, Juhász B., Hernádi, Veres - Füzik (Balassa), Patkós K. (Victor). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Gól: Zoboki L. (78., 79.).

Kiállítva: Fodor M. (38.), Ódor (85.), ill. Halász Z. (85.).

Jók: Tibor, Németh L., ill. Farkas Cs., Cziklin, Zoboki L.