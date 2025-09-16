szeptember 16., kedd

Vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 2. forduló

27 perce

Hetet vágott a Csernye és a Polgárdi

Címkék#Vármegyei II#Vármegyei labdarúgó bajnokság#vármegyei labdarúgás

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 2. fordulójában Északon, nyolc gólos meccsen nyert a Pátka, a címvédő Bakonycsernye kiütötte a tavaly még I. osztályú Bodajkot, a Szár pedig Válról tért haza győztesen. Délen hét találatig meg sem állt a Polgárdi, a Beloiannisz már az első félidőben eldöntötte a fontosabb kérdéseket a Baracs SE ellen, míg fordulatos meccsen múlta felül a Nagykarácsony a Sárszentmihályt.

Káldor András
A Beloiannisz csapata (fehér-fekete) sima győzelemmel zárta a Baracs elleni rangadót

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT

Pátka (1.) – Velence (9.) 5–3 (3–1)
Vezette: Szücs László.
Pátka: Dobosi – Barócsi, Bélik, Horváth T. (Veih), Szabó B. (Kántor) - Fülöp, Brettschneider (Takács Z.), Seper, Kovács L. (Almási) – Simon K. (Bodó), Menyhárt. Vezetőedző: Balogh Benedek.
Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Juhász L. (Tóth P.), Silhány F. (Buzora) - Bernáth, Takács M., Budai, Szaller (Kiss D.) - Szél, Prill. Vezetőedző: Serhók György.
Gól: Horváth T. (2., 15.), Simon K. (28., 73.), Almási (78.), ill. Prill (24., 48., 85.).

Fehérvárcsurgó (8.) – Etyek (6.) 1–2 (0–1)
Vezette: Domak Ádám.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Schieder (Kovács P.), Nagy B., Bíró (Csány), Bitter - Kozma, Baksa (Lascsik), Gosztonyi, Csapcsár - Horváth M. (Varga L.), Tóth S. Csapatvezető: Fogarasi Ferenc Tibor.
Etyek: Órai – Miklósi, Zorkóczy (Polgár), Horváth D., Ráczkevy-Eötvös – Szalai I. (Klátyik), Haynes-Varga, Faragó, Fodor Sz. (Nagy N.) - Millner, Glück. Vezteőedző: Simon Péter.
Gól: Baksa (54.), ill. Millner (8., 54.).

Puskás Akadémia III. (2.) – Pusztavám-Jüllich (7.) 3–1 (2–1)
Vezette: Erni Edmond Attila.
Puskás Akadémia III.: Zelena – Szabó D., Rózsás, Hárer (Szilágyi), Kovács J. - Tóth G. (Vörös), Komáromi, Kiss Cs. (Óvári), Szabó G. (Tóth Zs.) - Hajnal (Zelizi), Punk.
Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Fürész (Rózsa), Czéh K. (Csordás), Molnár A. - Gergő, Magosi, Kis, Deme - Vadkerti, Czéh M. Csapatvezető: Kis Viktor.
Gól: Tóth G. (22., 64.), Kiss Cs. (17.), ill. Molnár A. (4.).

Bakonycsernye (5.) – Bodajk SE (11.) 7–0 (2–0)
Vezette: Klujber Kristóf.
Bakonycsernye: Varga M. – Bus, Hamar, Varga J. (Kovács J.), Boros B. - Keller, Osgyán, Schweighardt (Csányi), Dreska (Molnár T.) - Molnár D. (Strommer), Lattenstein (Rozembaum). Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Bodajk SE: Mihalik – Tóth B., Kajdi, Weiland (Turi K.), Gyarmati - Kaufmann (Polgár), Fojtyik, Meister, Rigó G. (Valasek) - Hinora, Turi D. (Fejes). Vezetőedző: Rigó Gábor.
Gól: Bus (29., 39., 80.), Varga J. (59.), Boros B. (85.), Strommer (88.), Csányi (90.).

Mór II. (3.) – Mányi TK (10.) 3–0 (2–0)
Vezette: Illés Áron.
Mór II.: Huszár – Paulik, Király K. (Heim), Loi, Dreska (Kovács T.) - Czachesz, Grell, Vachtler (Petruska), Németh D. (Koller) - Hajdu, Galovszky (Szabó K.). Edző: Loi László Krisztián.
Mány: Szabó Zs. – Huszárovics, Vass, Juhász B., Schmidt (Zselló) - Nagy M. (Czifra), Juhász L., Radovics M. (Pintye), Radovics D. (Csata) - Vindics, Somogyi (Palkovics). Vezetőedző: Pintér Zoltán.
Gól: Hajdu (12., 85.), Vass (1., öngól).

Vál (12.) – Szár (4.) 0–1 (0–1)
Vezette: Szabados Gábor.
Vál: Marton – Németh N., Nagy M. (Mayer), Körmendi, Kiss D. (Sinkó D.) - Homoki, Molnár B., Ángyás, Nádpor - Horváth Zs., Lakatos (Molnár P.). Edző: Magyar Balázs.
Szár: Gyulai – Sátori K., Fenyvesi Sz., Váradi (Svétecz), Farkas B. - Tóth Bertalan, Sátori M. (Tóth Barnabás), Juhász A. (Lakatos), Boros Z. (Szabó B., Tész) - Nyitrai, Iváncsik. Edző: Mezei Ferenc.
Gól: Tóth Bertalan (36.).

A góllövőlista állása:
1. Bus Adrián (Bakonycsernye), Prill Tamás (Velence), Simon Kevin (Pátka), Tóth Gábor (PAFC III.) 3-3 gól
2. Fülöp Alex, Horváth Tibor (mindkettő Pátka), Hajdu Milán (Mór II.), Millner Márk (Etyek), Takács Márió (Velence) 2-2 gól 

DÉLI CSOPORT

Beloiannisz (2.) – Baracs SE (9.) 5–1 (4–0)
Vezette: Domak Ádám.
Beloiannisz: Rácz – Lepsényi (Schrick), Nebucz, Lakakisz, Szántó - Várkonyi, Juhász M., Balla P. (Tunyogi), Rizojanisz (Hosszú) - Kovács A. (Hodula V.), Tóth N. (Bedőcs). Vezetőedző: Ruzsás László.
Baracs SE: Vaszócsik – Hepp (Huber), Áldott (Bartók), Wolf, Katona (Fejes) – Takács Titusz, Kápolnási, Damásdi, Fülöp - Kiss N. (Suplicz), Palkó. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Gól: Tóth N. (21., 74.), Lakakisz (5.), Kovács A. (10.), Balla P. (18.), ill. Huber (77.).
Kiállítva: Palkó (4.).

Beloiannisz-Baracs Vármegyei II-es labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Kricskovics Antal / FMH

Lajoskomárom II. (7.) – LMSK (6.) 2–0 (1–0)
Vezette: Rózsa Ádám.
Lajoskomárom II.: Benedeczky – Rottmann, Hambalgó, Tóth N. (Szili), Labossa - Vas (Fejérpataky), Lakk, Esze Z., Szakáts - Bögyös, Berta.
LMSK: Árkus – Kiss R. (Horosz), Sütő (Peresztegi-Nagy), Pap (Mészár), Vajda - Tóth V., Horváth P., Virág (Iliás), Szente - Potesz, Teichel. Vezetőedző: Nagy Bálint.
Gól: Berta (34.), Esze (77.).

Nagykarácsony (5.) – Sárszentmihály-Masterplast (11.) 5–3 (2–2)
Vezette: Rózsa József.
Nagykarácsony: Miklós – Csucsai, Kovács D., Gertner, Gógán - Baranyai, Dobrovitz, Balogh D., Jákli - Zsilovics (Szabó M.), Kü.
Sárszentmihály-Masterplast: Zsidó – Horváth F., Vajda (Tombor), Klémán P., Túri (Gál A.) - Török, Lánczos, Kocsis M. (Dombi), Tornyai T. - Jasinka, Mezei. Csapatvezető: Horváth Ferenc.
Gól: Balogh D. (53., 57.), Jákli (20.), Kü (38.), Szabó M. (88.), ill. Túri (10., 36.), Klémán P. (78.).

Előszállás (4.) – Seregélyes-Sárosd II. (10.) 2–0 (1–0)
Vezette: Kovács Benjamin Dominik.
Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Kercza), Nyári - Béres, Garbacz (Horváth G.), Szalai Sz. (Horváth K.), Puskás - Németh L., Gulyás.
Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Fábián (Uhrin), Szarka (Susa), Miklós, Szloboda – Juhász L. (Mayer), Puszta, Németh D., Kovács K. (Balázs) - Zsilovics, Kálmán. Vezetőedző: Bolla János Zoltán.
Gól: Szabó M. (22.), Gulyás (73.).

Polgárdi (1.) – Aba Sárvíz (8.) 7–1 (3–1)
Vezette: Béd Ákos.
Polgárdi: Németh A. – Molnár G. (Fi L.), Hajcsár (Fi K.), Komlós, Szabó M. (Takács Tibor) - Horgos (Pécsi), Horváth Z., Nánai (Csanádi), Baranyai - Devcsity, Csizmadia. Csapatvezető: Salacz János.
Aba Sárvíz: Sereg – Simon M. (Sipos), Huszti, Glócz Z., Varga Zs. (Kuczi Zsolt) - Réti G. (Kovács B.), Kuczi Zsombor, Réti R., Zsifkovics - Glócz H. (Piszker), Kulcsár.
Gól Baranyai (2.), Csizmadia (28.), Devcsity (44.), Komlós (51.), Fi L. (56.), Pécsi (60.), Csanádi (80.), ill. Réti R. (16.).
Kiállítva: Kulcsár (59.).

Kisláng (12.) – Nagyvenyim (3.) 1–3 (0–3)
Vezette: Cérna János.
Kisláng: Ányos – Takács M. (László), Jánosi B., Nagy M. (Burkus), Árki - Szántai (Vigházi), Molnár A., Erdei B., Lévai (Izing) – Dudar K., Willerding Zs. (Tury-Nagy). Csapatvezető: Szabó György.
Nagyvenyim: Pék – Princz, Balogh D. (Tábi), Slett, Mohácsi - Palkovics, Rácz K. (Kovács M.), Cislo, Rácz A. (Káveczki) - Sipeki, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás.
Gól: Erdei B. (70.), ill. Princz (4., 24.), Balogh D. (28.).

Szabadnapos: Pákozd (13.).

A góllövőlista állása:
1. Balogh Dániel (Nagykarácsony), Tóth Norbert (Beloiannisz) 4-4 gól
2. Lakakisz Nikolaosz (Beloiannisz), Princz Gábor (Nagyvenyim), Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 3-3 gól.

