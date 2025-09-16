Hetet vágott a Csernye és a Polgárdi

ÉSZAKI CSOPORT

Pátka (1.) – Velence (9.) 5–3 (3–1)

Vezette: Szücs László.

Pátka: Dobosi – Barócsi, Bélik, Horváth T. (Veih), Szabó B. (Kántor) - Fülöp, Brettschneider (Takács Z.), Seper, Kovács L. (Almási) – Simon K. (Bodó), Menyhárt. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Juhász L. (Tóth P.), Silhány F. (Buzora) - Bernáth, Takács M., Budai, Szaller (Kiss D.) - Szél, Prill. Vezetőedző: Serhók György.

Gól: Horváth T. (2., 15.), Simon K. (28., 73.), Almási (78.), ill. Prill (24., 48., 85.).

Fehérvárcsurgó (8.) – Etyek (6.) 1–2 (0–1)

Vezette: Domak Ádám.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Schieder (Kovács P.), Nagy B., Bíró (Csány), Bitter - Kozma, Baksa (Lascsik), Gosztonyi, Csapcsár - Horváth M. (Varga L.), Tóth S. Csapatvezető: Fogarasi Ferenc Tibor.

Etyek: Órai – Miklósi, Zorkóczy (Polgár), Horváth D., Ráczkevy-Eötvös – Szalai I. (Klátyik), Haynes-Varga, Faragó, Fodor Sz. (Nagy N.) - Millner, Glück. Vezteőedző: Simon Péter.

Gól: Baksa (54.), ill. Millner (8., 54.).

Puskás Akadémia III. (2.) – Pusztavám-Jüllich (7.) 3–1 (2–1)

Vezette: Erni Edmond Attila.

Puskás Akadémia III.: Zelena – Szabó D., Rózsás, Hárer (Szilágyi), Kovács J. - Tóth G. (Vörös), Komáromi, Kiss Cs. (Óvári), Szabó G. (Tóth Zs.) - Hajnal (Zelizi), Punk.

Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Fürész (Rózsa), Czéh K. (Csordás), Molnár A. - Gergő, Magosi, Kis, Deme - Vadkerti, Czéh M. Csapatvezető: Kis Viktor.

Gól: Tóth G. (22., 64.), Kiss Cs. (17.), ill. Molnár A. (4.).

Bakonycsernye (5.) – Bodajk SE (11.) 7–0 (2–0)

Vezette: Klujber Kristóf.

Bakonycsernye: Varga M. – Bus, Hamar, Varga J. (Kovács J.), Boros B. - Keller, Osgyán, Schweighardt (Csányi), Dreska (Molnár T.) - Molnár D. (Strommer), Lattenstein (Rozembaum). Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Bodajk SE: Mihalik – Tóth B., Kajdi, Weiland (Turi K.), Gyarmati - Kaufmann (Polgár), Fojtyik, Meister, Rigó G. (Valasek) - Hinora, Turi D. (Fejes). Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Bus (29., 39., 80.), Varga J. (59.), Boros B. (85.), Strommer (88.), Csányi (90.).

Mór II. (3.) – Mányi TK (10.) 3–0 (2–0)

Vezette: Illés Áron.

Mór II.: Huszár – Paulik, Király K. (Heim), Loi, Dreska (Kovács T.) - Czachesz, Grell, Vachtler (Petruska), Németh D. (Koller) - Hajdu, Galovszky (Szabó K.). Edző: Loi László Krisztián.

Mány: Szabó Zs. – Huszárovics, Vass, Juhász B., Schmidt (Zselló) - Nagy M. (Czifra), Juhász L., Radovics M. (Pintye), Radovics D. (Csata) - Vindics, Somogyi (Palkovics). Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Gól: Hajdu (12., 85.), Vass (1., öngól).