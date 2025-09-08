A Martonvásár újabb nagyvadat ejtett

Ercsi Kinizsi – Sárosd 1–2 (0–2)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Ercsi Kinizsi: Hompót L. (Kovács N.) – Gál Benedek, Schnierer B., Kun, Hompót D. - Lak (Terejánszki), Rebők, Kuti, Lőrincz - Békes, Buzás. Vezetőedző: hargitai László.

Sárosd: Tibor – Várnai, Ódor, Hanzli, Hushegyi - Németh L., Fodor M., Kertész, Paksi P. (Menyhárt) - Hallósy, Németh P. Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Gól: Békes (68.), ill. Kertész (13.), Hallósy (36.).

Jók: senki ill.Hallósy, Kertész, Hushegyi.

A 13. percben Kertész Attila remek lövéssel megszerezte a vezetést a Sárosdnak, 0-1. A 36. percben Hallósy Gergő fejelt a hosszúba egy szabadrúgás után, 0-2. A 37. percben Lak Imre mellé lőtt egy 11-est. A 43. percben Hompót Lóránt komoly sérülést szenvedett, a mentő kórházba szállította. A 68. perben Békes Kornél elé ütötte a vendégek kapusa Buzás Gergő beadását, aki okosan kilőtte a rövid alsót. 1-2. Ezúttal nem a szerencsén múlt a hazaiak pontszerzése, jobb volt az ellenfél.

Tudósított: Flórián Gábor.

Móri SE – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3–1 (1–1)

Mór, 150 néző

Vezette: Cseh Roland.

Móri SE: Rigó Á. – Végvári (Galovszky), Rózsa (Mészáros B.), Loi, Szekeres (Szabó K.) - Tetzl, Kocsis D., Hajdu M. (Paulik), Sötét - Varga B., Lehota R. (Király K.). Vezetőedző: Tar Bálint.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó O., Kovács D., Rakonczai - Csicskovics D., Kovács B., Rabi, Mekota - Csicskovics P., Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.

Gól: Szekeres (43.), Varga B. (55.), Hajdu M. (60.), ill. Csicskovics P. (35.).

Jók: Varga B., Király K., ill. Kovács Á.

Móri nyomással kezdődött a találkozó, ám a vendéglátók utolsó passzai rendre pontatlanok voltak. A 35. percben jött a hidegzuhany, egy előrevágott labdára Csicskovics Péter indult el a leshatáron, lövése pedig a rövid felsőben kötött ki, 0-1. Próbált váltani Tar Bálint legénysége, a 43. percben egy beadásra Szekeres Marcell érkezett a legjobb ütemben a hosszú oldalon, közeli fejese utat is talált a hálóba, 1-1. A szünet után még hatásosabb lett a móri gárda, sorra dolgozta ki a helyzetet, ennek eredményeként az 55. percben egy-két csel után Varga Balázs lőtt látványos gólt a hosszú felső sarokba, 2-1. A 60. percben egy hosszúnak tűnt labdát ért be Király Kadosa, majd okos visszakészítése után Hajdu Milán lőtte ki a rövid alsót, 3-1. Felejthető első félidő után, megrázta magát a móri csapat, és simán győzte le lelkes ellenfelét. A jövő szombaton pedig jöhet az ősz meccse, a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában Mórra látogat a 14-szeres magyar bajnok Budapest Honvéd.

Tudósított: Móri SE