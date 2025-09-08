1 órája
A Martonvásár újabb nagyvadat ejtett
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában a Martonvásár az FC Főnix után a Sárbogárd skalpját is megszerezte, az első idei hazai bajnokiján a Móri SE győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupameccsre, míg a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő gárdája nagy küzdelem után vitte haza a pontokat Lajoskomáromból, és így már egyedül áll pontveszteség nélkül, az Adony legénysége pedig nem kegyelmezett az Ikarus-Maroshegy csapatának.
Az 55. percig állta a sarat Móron a Mezőfalva (piros) legénysége
Fotó: Szabó Zsolt - FMH
Ercsi Kinizsi – Sárosd 1–2 (0–2)
Ercsi, 100 néző
Vezette: Domak Ádám.
Ercsi Kinizsi: Hompót L. (Kovács N.) – Gál Benedek, Schnierer B., Kun, Hompót D. - Lak (Terejánszki), Rebők, Kuti, Lőrincz - Békes, Buzás. Vezetőedző: hargitai László.
Sárosd: Tibor – Várnai, Ódor, Hanzli, Hushegyi - Németh L., Fodor M., Kertész, Paksi P. (Menyhárt) - Hallósy, Németh P. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Gól: Békes (68.), ill. Kertész (13.), Hallósy (36.).
Jók: senki ill.Hallósy, Kertész, Hushegyi.
A 13. percben Kertész Attila remek lövéssel megszerezte a vezetést a Sárosdnak, 0-1. A 36. percben Hallósy Gergő fejelt a hosszúba egy szabadrúgás után, 0-2. A 37. percben Lak Imre mellé lőtt egy 11-est. A 43. percben Hompót Lóránt komoly sérülést szenvedett, a mentő kórházba szállította. A 68. perben Békes Kornél elé ütötte a vendégek kapusa Buzás Gergő beadását, aki okosan kilőtte a rövid alsót. 1-2. Ezúttal nem a szerencsén múlt a hazaiak pontszerzése, jobb volt az ellenfél.
Tudósított: Flórián Gábor.
Móri SE – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3–1 (1–1)
Mór, 150 néző
Vezette: Cseh Roland.
Móri SE: Rigó Á. – Végvári (Galovszky), Rózsa (Mészáros B.), Loi, Szekeres (Szabó K.) - Tetzl, Kocsis D., Hajdu M. (Paulik), Sötét - Varga B., Lehota R. (Király K.). Vezetőedző: Tar Bálint.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó O., Kovács D., Rakonczai - Csicskovics D., Kovács B., Rabi, Mekota - Csicskovics P., Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Szekeres (43.), Varga B. (55.), Hajdu M. (60.), ill. Csicskovics P. (35.).
Jók: Varga B., Király K., ill. Kovács Á.
Móri nyomással kezdődött a találkozó, ám a vendéglátók utolsó passzai rendre pontatlanok voltak. A 35. percben jött a hidegzuhany, egy előrevágott labdára Csicskovics Péter indult el a leshatáron, lövése pedig a rövid felsőben kötött ki, 0-1. Próbált váltani Tar Bálint legénysége, a 43. percben egy beadásra Szekeres Marcell érkezett a legjobb ütemben a hosszú oldalon, közeli fejese utat is talált a hálóba, 1-1. A szünet után még hatásosabb lett a móri gárda, sorra dolgozta ki a helyzetet, ennek eredményeként az 55. percben egy-két csel után Varga Balázs lőtt látványos gólt a hosszú felső sarokba, 2-1. A 60. percben egy hosszúnak tűnt labdát ért be Király Kadosa, majd okos visszakészítése után Hajdu Milán lőtte ki a rövid alsót, 3-1. Felejthető első félidő után, megrázta magát a móri csapat, és simán győzte le lelkes ellenfelét. A jövő szombaton pedig jöhet az ősz meccse, a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában Mórra látogat a 14-szeres magyar bajnok Budapest Honvéd.
Tudósított: Móri SE
Martonvásár – Sárbogárd SE 2–0 (1–0)
Martonvásár, 100 néző
Vezette: Szücs László.
Martonvásár: Farkas Cs. – Antal (Dudás), Füzik (Victor), Hajdu I., Füzér (Juhász B.) - Zoboki L. (Gál Benedek), Halász (Patkós K.), Trizna, Hernádi - Veres, Cziklin. Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Sárbogárd: Nyári – Fehér, Tölgyesi (Horváth A.), Rodenbücher (Zvezdovics), Szalai Á. (Vagyóczki D.) - Bencze, Kiss P., Klémán M. (Varga Z.), Horváth Á., Farkas G. - Ferenczy (Vagyóczki P.). Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Gól: Antal (22.), Victor (94.).
Jók: Farkas Cs., Antal, Füzér, Zoboki L., ill. Bencze.
Az elvárásoknak megfelelően a Sárbogárd támadott a mérkőzés elején, bár látható volt, hogy ez kemény dió lesz, hiszen a Marton nagyon taktikusan játszott és csak az adandó alkalomra várt... Ez el is jött a 22. percben, amikor egy szép támadás után Füzér Zoltán adott kiváló labdát a szélről középre, az érkező Antal Zsombor nem hibázott, 1-0. Továbbra is aktívabbak voltak a vendégek, de ordítóan nagy helyzet nem alakult ki. A 40. percben a Sárbogárd közel volt a gólszerzéshez, de Bencze lövésénél a bal kapufa mentette meg a Martont. Néhány perc múlva ismét a kapufa hárított, ezúttal a másik oldalon, Antal lövését hárította a bal felső léc. A félidő vége előtt Farkas Csaba bravúrja kellett, hogy ne landoljon a labda a hazai hálóban. A második játékrészben rákapcsoltak a vendéglátók, a 48. percben Patkós Kevin lövése ment nem sokkal a kapu mellé, aztán az 58. percben Hernádi Ádám 30 méterről elvégzett életerős szabadrúgása vágódott ki a felső lécről. Ahogy telt az idő a játékosok nem kímélték egymást, sok volt a szabálytalanság. A vendégek mindent egy lapra tettek fel, de a Martonvásár nagyon jól védekezett, és életveszélyes kontrákat vezetett. Így történt a 94. percben is, amikor Victor Michel remek labdát kapott a balszélről, és bombázott a kapuba, 0-2. A gól is szép volt, de a bemutatott hátraszaltók is, jogosan járt a taps a nézőktől a lefújás után a hazai csapatnak! A lelkesen és okosan játszó Martonvásár az FC Főnix legyőzése után ismét nagy skalpot gyűjtött be.
Tudósított: Gutyina Attila
Melde Kft.-Kápolnásnyék – Videoton Baráti Kör 4–0 (1–0)
Kápolnásnyék, 300 néző.
Vezette: Erni Edmond Attila.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán, Kharboutli Noor (Lőrincz B.), Őz, Szajkó (Domak) - Varga József, Csörge, Lipóth (Szöllősi), Nagy E. - Imrefi (Gáspár), Zsigmond (Lőrincz M.). Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés, Tóth K., Papp M. (Gerencsér), Timár (Sasvári) - Forró (Farkas B.), Marton, Boros M. (Király D.), Polacsek (Inzsöl) - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Juhász Gábor.
Gól: Varga József (18.), Zsigmond (53.), Gáspár (78.), Lőrincz M. (90.).
Jók: Urbán, Nagy E., Szajkó, Varga József, ill. Forró, Marton
Kiválóan előkészített pályán, sok néző előtt csaptak össze a felek. A Kápolnásnyék a kezdő sípszótól átvette az irányítást, míg a vendégek mélyen, a saját térfelükön húzódtak vissza, és fegyelmezetten védekeztek mind a tizenegyen. A hazai fölény a 18. percben érett góllá, Varga József remek fejesével megszerezte a vezetést a Nyék, 1-0. A Baráti Kör a hátrány ellenére sem változtatott taktikáján, kontrákra rendezkedett be. A második félidőben bátrabbá váltak a vendégek, de ezzel együtt teret engedtek a nyéki kontráknak is. Az 53. percben Zsigmond Levente villanása döntőnek bizonyult, szépen cselezte ki védőjét, majd 16 méterről a rövid sarokba lőtt, 2–0. A hajrában tovább nőtt a különbség, a 78. percben Gáspár Benedek egy lecsorgó labdát pattanásból juttatott a kapuba, majd a lefújás előtt Lőrincz Márton állította be a 4–0-s végeredményt. A Kápolnásnyék teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.
Tudósított: Höltzl Richárd.
Lajoskomárom – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 2–3 (1–1)
Lajoskomárom, 250 néző
Vezette: Illés Áron.
Lajoskomárom: Berta – Szontagh (Juhász M.), Fodor P., Varga F., Simon Gy. - Hajdinger (Makai), Gergye, Magyaródi, Kövecses (Csörgei) - Nyikos (Szulimán), Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Németh R. – Balogh Á., Reizinger, Pauer (Szabó B.), Prantner - Balogh B., Klauz, Héger (Hajdu Z.), Bozai B. - Pekowski, Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.
Gól: Simon Gy. (7.), Varga F. (65.), ill. Balogh Á. (22, 86.), Reizinger (48.).
Kiállítva: Varga F. (89.).
Jók: Gergye, Simon Gy., Magyaródi, ill. Balogh Á., Prantner, Pekowski.
A két középső védőjét (Pécseli Szilárd, Dudar Ervin) sérülés miatt nélkülöző hazai csapat nagy elánnal kezdte a mérkőzést, és a 4. percben Simon György 15 méteres elemi erőjű lövése a bal kapufa belső éléről pattant ki. A 7. percben Nyikos Martin tálalt Simon Gy. elé, aki közelről nem hibázott, 1-0.
A 20. percben egy baloldali vendég akciónál könnyű síppal befújt büntetőhöz jutott a Gárdony, melyet Balogh Ádám értékesített, 1-1. A 30. percben a kapufák számában is egyenlített a vendég együttes, Bozai Bence találta el a felső lécet. A 48. percben hazai labdavesztés után Reizinger Bence léphetett ki, és vette be a kaput, 1-2. Az 59. percben történt a mérkőzést döntően befolyásoló játékvezetői hiba, a kilépő és egyértelmű gólhelyzetbe kerülő Simon Györgyöt hátulról lerántotta Prantner Zoltán, óriási meglepetésre azonban elmaradt a kiállítás... A 65. percben Varga Ferenc baloldalról élesen belőtt szabadrúgását, nem tudta Németh Roland hárítani, 2-2. A megyei szinten ritkán látható, színvonalas küzdelemben Gergye Krisztián, a mezőny egyik legjobbja, 14 méterről leadott lövését a gólvonalról hárította az egyik vendég védő. A 85. percben jobb oldali gárdonyi akciónál Balogh Ádám elé került a labda, lapos lövése pedig utat talált a hálóba, 2-3. A 89. percben második sárga lappal Varga Ferencet kiállította Illés Áron játékvezető, akinek teljesítménye - mellyel döntő szituációkban a hazaiakat sújtotta - ezen a találkozón nem volt méltó, az egyenlő erők küzdelmét hozó rangadóhoz.
Tudósított: Mosberger Mátyás
Enying – FC Főnix 2–8 (0–3)
Enying, 100 néző
Vezette: Kovács Róbert.
Enying: Surányi – Hunyadi (Paluska K.), Mohai, Kollár, Kizlinger - Lakatos, Halász, Németh Sz., Horváth P. - Kovács L. (Horváth D.), Király Zs. (Pfeifer). Vezetőedző: Molnár Ferenc.
FC Főnix: Barsch – Sarok, Borbély, Homola (Neidhardt), Galovics (Balogh L.) - Pápai, Trampler (Magyari), Király B. (Falus), Jungwirth - Horváth M. (Berkei), Csiba. Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Gól: Kollár (68.), Horváth P. (83.), ill. Pápai (15., 32.), Homola (45.), Galovics (50.), Neidhardt (73.), Balogh L. (78.), Horváth M. (87.), Berkei (90.).
Jók: Horváth P., ill. Homola, Galovics, Pápai, Balogh L.
Már az első percektől irányította az FC Főnix a mérkőzést, de a játék jobbára mezőnyben zajlott. Az első helyzet a hazai középpályás, Kovács László előtt adódott, aki egy labdaszerzés után emelt az üres kapura, de Barsch Gábor nagyszerű érzékkel lepkézte ki a labdát. Aztán a 15. percben az első komoly helyzetét gólra váltotta a Főnix, egy oldalról beívelt labda szállt át a hosszúra, ahol a létszám fölényben lévő támadók közül Pápai Kristóf bólintott védhetetlenül a kapuba, 0-1. A 32. percben ismét Pápai kapott egy nagyszerű indítást a támadóharmadban, 16 méteres, felső sarokba tartó lövésébe Surányi Márk csak beleütni tudott, 0-2. Majd a 45. percben Homola Simon egy kapu előtti nagy kavarodást kihasználva pöccintett a hosszúba, 0-3. Az 50. percben Galovics Péter kapott indítást a hazai védők mögé, és 12 méterről lőtt a hosszúba, 0-4. A 68. percben Horváth Patrik oldalról élesen beadott labdájába Paluska Krisztián csúsztatott bele, majd Kollár Péter tessékelte a labdát a kapuba, 1-4. A 73. percbe Neidhardt Dávid egy felszabadítást csípett el, és 15 méterről szép mozdulattal tekert a hosszúba, 1-5. A 78. percben Balogh László lövését védte Surányi, de a labda túlcsordult, a kapus ugyan kiütötte azt a gólvonalról, de az asszisztens intésére a játékvezető találatot ítélt, 1-6. Még ebből az erősen vitatott szituációból is megpróbált felállni az Enying, és a 83. percben Horváth Patrik csodálatos szabadrúgással szépített, kinézte magának a rövid oldalt, és Barsch kapus az éppen előtte lepattanó labdát már nem tudta védeni, 2-6. A 87. percben a túloldalon Balogh L. fejjel középre centerezett labdáját Horváth Marcell helyezte el az enyingi kapuba, 2-7. A 90. percben Balogh L. teljesen tisztán vitte egy az egyben a kapusra a labdát, de nagyon önzetlenül passzolt Berkei Bálint elé, aki beállította a végeredményt, 2-8. A csapatok közötti játéktudás és erőnlétbeli különbség jócskán megmutatkozott, így viszonylag simán hozta a papírformát a vendég gárda.
Tudósított: Mohai Norbert.
Adony – Ikarus-Maroshegy 3–1 (0–0)
Adony, 250 néző
Vezette: Gebei Bálint.
Adony: Andrejev – Tóth D. (Tatár), Balogh B., Mónus, Kovács L. – Kaló (Bartha), Holentoner (Kelemen) - Virág, Hamar, Bognár B. (Fábián) – Schnierer B. (Major). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi (Skultéti A.), Kecskés, Kindl, Kókány - Drexler (Fülöp), Junior Joaz, Rumpler, Nagy B. (Zsöllei) - Gimes (Schmuck A.), Harangozó (Bíró). Vezetőedző: Szarka Martin.
Gól: Hamar (52.), Bartha (61.), Virág (85.), ill. Bíró (81.).
Kiállítva: Junior Joaz (45.), Rumpler (52.).
Jók: Hamar, Balogh B., Bartha, ill. Kókány, Bíró.
Két egyaránt jól rajtoló csapat összecsapása jó mérkőzésnek ígérkezett. Az első játékrészben mezőnyfölényben futballozott a vendégcsapat, amiből két nagy helyzetet is kialakítottak az Ikarus játékosai, az ellentámadásokból azonban a hazaiak előtt is adódott két nagyobb lehetőség. Az első félidő végén Junior Joaz borzolta a hazai nézők kedélyeit, aki egy percen belül kapott két sárga lapjával a kiállítás sorsára jutott. Emberelőnyben inkább az Adony birtokolta a többet a labdát, viszont a vendégek nem adták, könnyen tetszetős támadásokat vezettek. Az 52. percben Hamar Erik ugrott ki, akit kiállítást érően csak buktatni tudott Rumpler Péter, a jogos büntetőt Hamar lőtte magabiztosan a kapuba, 1-0. A 61 percben Bartha Roland egyéni akcióból szépen lőtte ki 17 méterről a jobb alsó sarkot, 2-0. Ez mintha túlságosan is megnyugtatta volna a hazaiakat, mert az Ikarus kilenc emberrel is egyre-másra
vezette a veszélyes támadásait. A 81 percben Kelemen Norbert
rosszul visszapasszolt labdáját lefülelték a vendégek, és Bíró Patrik szép gólt lőtt Andrejev kapujába, 2-1. A folytatásban némileg összekapta magát az Adony, ezt egy kapufával és a mérkőzést eldöntő góllal nyomatékosította. A 85. percben Major Milán futott el a jobb oldalon, beadását Virág Joakim lekezelte és 6 méterről a kapuba helyezett, 3-1. A mérkőzés összképe alapján a vendégcsapat saját magát verte meg a két kiállítással.
Tudósított: Pálinkás András.
Szabadnapos: Csór Truck-Trailer.
A góllövőlista állása:
1. Balogh Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 4-4 gól
2. Balogh László (FC Főnix), Hamar Erik (Adony VSK), Kocsis Gergő (Móri SE), Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer), Varga József (Melde Kft.-Kápolnásnyék) 3-3 gól
3. Bozai Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Szabó Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Virág Joakim (Adony VSK), Zsigmond Levente (Melde Kft.-Kápolnásnyék) 2-2 gól.