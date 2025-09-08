szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos pontokat zsebelt be a Gárdony

1 órája

A Martonvásár újabb nagyvadat ejtett

Címkék#Foci megye I#megye I#megye I-es labdarúgó-bajnokság

A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában a Martonvásár az FC Főnix után a Sárbogárd skalpját is megszerezte, az első idei hazai bajnokiján a Móri SE győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupameccsre, míg a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő gárdája nagy küzdelem után vitte haza a pontokat Lajoskomáromból, és így már egyedül áll pontveszteség nélkül, az Adony legénysége pedig nem kegyelmezett az Ikarus-Maroshegy csapatának.

Káldor András
A Martonvásár újabb nagyvadat ejtett

Az 55. percig állta a sarat Móron a Mezőfalva (piros) legénysége

Fotó: Szabó Zsolt - FMH

Ercsi Kinizsi – Sárosd 1–2 (0–2)
Ercsi, 100 néző
Vezette: Domak Ádám.
Ercsi Kinizsi: Hompót L. (Kovács N.) – Gál Benedek, Schnierer B., Kun, Hompót D. - Lak (Terejánszki), Rebők, Kuti, Lőrincz - Békes, Buzás. Vezetőedző: hargitai László.
Sárosd: Tibor – Várnai, Ódor, Hanzli, Hushegyi - Németh L., Fodor M., Kertész, Paksi P. (Menyhárt) - Hallósy, Németh P. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Gól: Békes (68.), ill. Kertész (13.), Hallósy (36.).
Jók: senki ill.Hallósy, Kertész, Hushegyi.
A 13. percben Kertész Attila remek lövéssel megszerezte a vezetést a Sárosdnak, 0-1. A 36. percben Hallósy Gergő fejelt a hosszúba egy szabadrúgás után, 0-2. A 37. percben Lak Imre mellé lőtt egy 11-est. A 43. percben Hompót Lóránt komoly sérülést szenvedett, a mentő kórházba szállította. A 68. perben Békes Kornél elé ütötte a vendégek kapusa Buzás Gergő beadását, aki okosan kilőtte a rövid alsót. 1-2. Ezúttal nem a szerencsén múlt a hazaiak pontszerzése, jobb volt az ellenfél.
Tudósított: Flórián Gábor.

 

Móri SE – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3–1 (1–1)
Mór, 150 néző
Vezette: Cseh Roland.
Móri SE: Rigó Á. – Végvári (Galovszky), Rózsa (Mészáros B.), Loi, Szekeres (Szabó K.) - Tetzl, Kocsis D., Hajdu M. (Paulik), Sötét - Varga B., Lehota R. (Király K.). Vezetőedző: Tar Bálint.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó O., Kovács D., Rakonczai - Csicskovics D., Kovács B., Rabi, Mekota - Csicskovics P., Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Szekeres (43.), Varga B. (55.), Hajdu M. (60.), ill. Csicskovics P. (35.).
Jók: Varga B., Király K., ill. Kovács Á.
Móri nyomással kezdődött a találkozó, ám a vendéglátók utolsó passzai rendre pontatlanok voltak. A 35. percben jött a hidegzuhany, egy előrevágott labdára Csicskovics Péter indult el a leshatáron, lövése pedig a rövid felsőben kötött ki, 0-1. Próbált váltani Tar Bálint legénysége, a 43. percben egy beadásra Szekeres Marcell érkezett a legjobb ütemben a hosszú oldalon, közeli fejese utat is talált a hálóba, 1-1. A szünet után még hatásosabb lett a móri gárda, sorra dolgozta ki a helyzetet, ennek eredményeként  az 55. percben egy-két csel után Varga Balázs lőtt látványos gólt a hosszú felső sarokba, 2-1. A 60. percben egy hosszúnak tűnt labdát ért be Király Kadosa, majd okos visszakészítése után Hajdu Milán lőtte ki a rövid alsót, 3-1. Felejthető első félidő után, megrázta magát a móri csapat, és simán győzte le lelkes ellenfelét. A jövő szombaton pedig jöhet az ősz meccse, a MOL  Magyar Kupa 3. fordulójában Mórra látogat a 14-szeres magyar bajnok Budapest Honvéd.
Tudósított: Móri SE

Martonvásár – Sárbogárd SE 2–0 (1–0)
Martonvásár, 100 néző
Vezette: Szücs László.
Martonvásár: Farkas Cs. – Antal (Dudás), Füzik (Victor), Hajdu I., Füzér (Juhász B.) - Zoboki L. (Gál Benedek), Halász (Patkós K.), Trizna, Hernádi - Veres, Cziklin. Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Sárbogárd: Nyári – Fehér, Tölgyesi (Horváth A.), Rodenbücher (Zvezdovics), Szalai Á. (Vagyóczki D.) - Bencze, Kiss P., Klémán M. (Varga Z.), Horváth Á., Farkas G. - Ferenczy (Vagyóczki P.). Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Gól: Antal (22.), Victor (94.).
Jók: Farkas Cs., Antal, Füzér, Zoboki L., ill. Bencze. 
Az elvárásoknak megfelelően a Sárbogárd támadott a mérkőzés elején, bár látható volt, hogy ez kemény dió lesz, hiszen a Marton nagyon taktikusan játszott és csak az adandó alkalomra várt... Ez el is jött a 22. percben, amikor egy szép támadás után Füzér Zoltán adott kiváló labdát a szélről középre, az érkező Antal Zsombor nem hibázott, 1-0. Továbbra is aktívabbak voltak a vendégek, de ordítóan nagy helyzet nem alakult ki. A 40. percben a Sárbogárd közel volt a gólszerzéshez, de Bencze lövésénél a bal kapufa mentette meg a Martont. Néhány perc múlva ismét a kapufa hárított, ezúttal a másik oldalon, Antal lövését hárította a bal felső léc. A félidő vége előtt Farkas Csaba bravúrja kellett, hogy ne landoljon a labda a hazai hálóban. A második játékrészben rákapcsoltak a vendéglátók, a 48. percben Patkós Kevin lövése ment nem sokkal a kapu mellé, aztán az 58. percben Hernádi Ádám 30 méterről elvégzett életerős szabadrúgása vágódott ki a felső lécről. Ahogy telt az idő a játékosok nem kímélték egymást, sok volt a szabálytalanság. A vendégek mindent egy lapra tettek fel, de a Martonvásár nagyon jól védekezett, és életveszélyes kontrákat vezetett. Így történt a 94. percben is, amikor Victor Michel remek labdát kapott a balszélről, és bombázott a kapuba, 0-2. A gól is szép volt, de a bemutatott hátraszaltók is, jogosan járt a taps a nézőktől a lefújás után a hazai csapatnak! A lelkesen és okosan játszó Martonvásár az FC Főnix legyőzése után ismét nagy skalpot gyűjtött be.
Tudósított: Gutyina Attila

Melde Kft.-Kápolnásnyék – Videoton Baráti Kör 4–0 (1–0)
Kápolnásnyék, 300 néző.
Vezette: Erni Edmond Attila.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán, Kharboutli Noor (Lőrincz B.), Őz, Szajkó (Domak) - Varga József, Csörge, Lipóth (Szöllősi), Nagy E. - Imrefi (Gáspár), Zsigmond (Lőrincz M.). Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés, Tóth K., Papp M. (Gerencsér), Timár (Sasvári) - Forró (Farkas B.), Marton, Boros M. (Király D.), Polacsek (Inzsöl) - Kocsy, Hegedűs M. Edző: Juhász Gábor.
Gól: Varga József (18.), Zsigmond (53.), Gáspár (78.), Lőrincz M. (90.).
Jók: Urbán, Nagy E., Szajkó, Varga József, ill. Forró, Marton
Kiválóan előkészített pályán, sok néző előtt csaptak össze a felek. A Kápolnásnyék a kezdő sípszótól átvette az irányítást, míg a vendégek mélyen, a saját térfelükön húzódtak vissza, és fegyelmezetten védekeztek mind a tizenegyen. A hazai fölény a 18. percben érett góllá, Varga József remek fejesével megszerezte a vezetést a Nyék, 1-0. A Baráti Kör a hátrány ellenére sem változtatott taktikáján, kontrákra rendezkedett be. A második félidőben bátrabbá váltak a vendégek, de ezzel együtt teret engedtek a nyéki kontráknak is. Az 53. percben Zsigmond Levente villanása döntőnek bizonyult, szépen cselezte ki védőjét, majd 16 méterről a rövid sarokba lőtt, 2–0. A hajrában tovább nőtt a különbség, a 78. percben Gáspár Benedek egy lecsorgó labdát pattanásból juttatott a kapuba, majd a lefújás előtt Lőrincz Márton állította be a 4–0-s végeredményt. A Kápolnásnyék teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.
Tudósított: Höltzl Richárd.

Lajoskomárom – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 2–3 (1–1)
Lajoskomárom, 250 néző
Vezette: Illés Áron.
Lajoskomárom: Berta – Szontagh (Juhász M.), Fodor P., Varga F., Simon Gy. - Hajdinger (Makai), Gergye, Magyaródi, Kövecses (Csörgei) - Nyikos (Szulimán), Szalai K. Vezetőedző: Dopuda Igor.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Németh R. – Balogh Á., Reizinger, Pauer (Szabó B.), Prantner - Balogh B., Klauz, Héger (Hajdu Z.), Bozai B. - Pekowski, Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.
Gól: Simon Gy. (7.), Varga F. (65.), ill. Balogh Á. (22, 86.), Reizinger (48.).
Kiállítva: Varga F. (89.).
Jók: Gergye,  Simon Gy., Magyaródi, ill. Balogh Á., Prantner,  Pekowski.
A két középső védőjét (Pécseli Szilárd, Dudar Ervin) sérülés miatt nélkülöző hazai csapat nagy elánnal kezdte a mérkőzést, és a 4. percben Simon György 15 méteres elemi erőjű lövése a bal kapufa belső éléről pattant ki. A 7. percben Nyikos Martin tálalt Simon Gy. elé, aki közelről nem hibázott, 1-0.
A 20. percben egy baloldali vendég akciónál könnyű síppal befújt büntetőhöz jutott a Gárdony, melyet Balogh Ádám értékesített, 1-1. A 30. percben a kapufák számában is egyenlített a vendég együttes, Bozai Bence találta el a felső lécet.  A 48. percben hazai labdavesztés után Reizinger Bence léphetett ki, és vette be a kaput, 1-2. Az 59. percben történt a mérkőzést döntően befolyásoló játékvezetői hiba, a kilépő és egyértelmű gólhelyzetbe kerülő Simon Györgyöt hátulról lerántotta Prantner Zoltán, óriási meglepetésre azonban elmaradt a kiállítás... A 65. percben Varga Ferenc baloldalról élesen belőtt szabadrúgását, nem tudta Németh Roland hárítani, 2-2. A megyei szinten ritkán látható, színvonalas küzdelemben Gergye Krisztián, a mezőny egyik legjobbja, 14 méterről leadott lövését a gólvonalról hárította az egyik vendég védő. A 85. percben jobb oldali gárdonyi akciónál Balogh Ádám elé került a labda, lapos lövése pedig utat talált a hálóba, 2-3. A 89. percben második sárga lappal Varga Ferencet kiállította Illés Áron játékvezető, akinek teljesítménye - mellyel döntő szituációkban a hazaiakat sújtotta - ezen a találkozón nem volt méltó, az egyenlő erők küzdelmét hozó rangadóhoz.
Tudósított: Mosberger Mátyás

Enying – FC Főnix 2–8 (0–3)
Enying, 100 néző
Vezette: Kovács Róbert.
Enying: Surányi – Hunyadi (Paluska K.), Mohai, Kollár, Kizlinger - Lakatos, Halász, Németh Sz., Horváth P. - Kovács L. (Horváth D.), Király Zs. (Pfeifer). Vezetőedző: Molnár Ferenc.
FC Főnix: Barsch – Sarok, Borbély, Homola (Neidhardt), Galovics (Balogh L.) - Pápai, Trampler (Magyari), Király B. (Falus), Jungwirth - Horváth M. (Berkei), Csiba. Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Gól: Kollár (68.), Horváth P. (83.), ill. Pápai (15., 32.), Homola (45.), Galovics (50.), Neidhardt (73.), Balogh L. (78.), Horváth M. (87.), Berkei (90.).
Jók: Horváth P., ill. Homola, Galovics, Pápai, Balogh L.
Már az első percektől irányította az FC Főnix a mérkőzést, de a játék jobbára mezőnyben zajlott. Az első helyzet a hazai középpályás, Kovács László előtt adódott, aki egy labdaszerzés után emelt az üres kapura, de Barsch Gábor nagyszerű érzékkel lepkézte ki a labdát. Aztán a 15. percben az első komoly helyzetét gólra váltotta a Főnix, egy oldalról beívelt labda szállt át a hosszúra, ahol a létszám fölényben lévő támadók közül Pápai Kristóf bólintott védhetetlenül a kapuba, 0-1. A 32. percben ismét Pápai kapott egy nagyszerű indítást a támadóharmadban, 16 méteres, felső sarokba tartó lövésébe Surányi Márk csak beleütni tudott, 0-2. Majd a 45. percben Homola Simon egy kapu előtti nagy kavarodást kihasználva pöccintett a hosszúba, 0-3. Az 50. percben Galovics Péter kapott indítást a hazai védők mögé, és 12 méterről lőtt a hosszúba, 0-4. A 68. percben Horváth Patrik oldalról élesen beadott labdájába Paluska Krisztián csúsztatott bele, majd Kollár Péter tessékelte a labdát a kapuba, 1-4. A 73. percbe Neidhardt Dávid egy felszabadítást csípett el, és 15 méterről szép mozdulattal tekert a hosszúba, 1-5. A 78. percben Balogh László lövését védte Surányi, de a labda túlcsordult, a kapus ugyan kiütötte azt a gólvonalról, de az asszisztens intésére a játékvezető találatot ítélt, 1-6. Még ebből az erősen vitatott szituációból is megpróbált felállni az Enying, és a 83. percben Horváth Patrik csodálatos szabadrúgással szépített, kinézte magának a rövid oldalt, és Barsch kapus az éppen előtte lepattanó labdát már nem tudta védeni, 2-6. A 87. percben a túloldalon Balogh L. fejjel középre centerezett labdáját Horváth Marcell helyezte el az enyingi kapuba, 2-7. A 90. percben Balogh L. teljesen tisztán vitte egy az egyben a kapusra a labdát, de nagyon önzetlenül passzolt Berkei Bálint elé, aki beállította a végeredményt, 2-8. A csapatok közötti játéktudás és erőnlétbeli különbség jócskán megmutatkozott, így viszonylag simán hozta a papírformát a vendég gárda.
Tudósított: Mohai Norbert.

Adony – Ikarus-Maroshegy 3–1 (0–0)
Adony, 250 néző
Vezette: Gebei Bálint.
Adony: Andrejev – Tóth D. (Tatár), Balogh B., Mónus, Kovács L. – Kaló (Bartha), Holentoner (Kelemen) - Virág, Hamar, Bognár B. (Fábián) – Schnierer B. (Major). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi (Skultéti A.), Kecskés, Kindl, Kókány - Drexler (Fülöp), Junior Joaz, Rumpler, Nagy B. (Zsöllei) - Gimes (Schmuck A.), Harangozó (Bíró). Vezetőedző: Szarka Martin.
Gól: Hamar (52.), Bartha (61.), Virág (85.), ill. Bíró (81.).
Kiállítva: Junior Joaz (45.), Rumpler (52.).
Jók: Hamar, Balogh B., Bartha, ill. Kókány, Bíró.
Két egyaránt jól rajtoló csapat összecsapása jó mérkőzésnek ígérkezett. Az első játékrészben mezőnyfölényben futballozott a vendégcsapat, amiből két nagy helyzetet is kialakítottak az Ikarus játékosai, az ellentámadásokból azonban a hazaiak előtt is adódott két nagyobb lehetőség. Az első félidő végén Junior Joaz borzolta a hazai nézők kedélyeit, aki egy percen belül kapott két sárga lapjával a kiállítás sorsára jutott. Emberelőnyben inkább az Adony birtokolta a többet a labdát, viszont a vendégek nem adták, könnyen tetszetős támadásokat vezettek. Az 52. percben Hamar Erik ugrott ki, akit kiállítást érően csak buktatni tudott Rumpler Péter, a jogos büntetőt Hamar lőtte magabiztosan a kapuba, 1-0. A 61 percben Bartha Roland egyéni akcióból szépen lőtte ki 17 méterről a jobb alsó sarkot, 2-0. Ez mintha túlságosan is megnyugtatta volna a hazaiakat, mert az Ikarus kilenc emberrel is egyre-másra
vezette a veszélyes támadásait. A 81 percben Kelemen Norbert
rosszul visszapasszolt labdáját lefülelték a vendégek, és Bíró Patrik szép gólt lőtt Andrejev kapujába, 2-1. A folytatásban némileg összekapta magát az Adony, ezt egy kapufával és a mérkőzést eldöntő góllal nyomatékosította. A 85. percben Major Milán futott el a jobb oldalon, beadását Virág Joakim lekezelte és 6 méterről a kapuba helyezett, 3-1. A mérkőzés összképe alapján a vendégcsapat saját magát verte meg a két kiállítással.
Tudósított: Pálinkás András.

Szabadnapos: Csór Truck-Trailer.

A góllövőlista állása:
1. Balogh Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 4-4 gól
2. Balogh László (FC Főnix), Hamar Erik (Adony VSK), Kocsis Gergő (Móri SE), Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer), Varga József (Melde Kft.-Kápolnásnyék) 3-3 gól
3. Bozai Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Szabó Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Virág Joakim (Adony VSK), Zsigmond Levente (Melde Kft.-Kápolnásnyék) 2-2 gól.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu