Vajtai rangadó, Délen

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 3. fordulóban a tabella éllovasa, a Lovasberény számára nem okozhat gondot a Pátka II: csapatának legyőzése, míg kemény csata várható Magyaralmáson, ahol a Mány II.-Csabdi vendégeskedik. Keleten az előző héten remek formát mutató Pázmánd-Kápolnásnyék II. bizonyíthat Zichyújfaluban, az élen álló Tordas-Gyúró Egyetértésre pedig nehéz kilencven perc vár Besnyőn. Délen jó mérkőzésre van kilátás Vajtán, és a Káloz cecei kirándulása sem lefutott párharc.

Az Iszkaszentgyörgy (kék) hazai pályán a Csókakő ellen növelné pontjai számát Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT 2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00 Pátka II. (8.) – Lovasberény (1.), Újbarok (7.) – Etyek II. (6.), Magyaralmás (4.) – Mány II.-Csabdi (3.), Iszkaszentgyörgy (5.) – Csókakő (9.).

Szabadnapos: Söréd (2.). KELETI CSOPORT 2025. szeptember 20., szombat, 16:00 Besnyő (6.)– Tordas-Gyúró Egyetértés (1.), Rácalmás (9.) – Baracska-Kajászó (3.). 2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00 Szabadegyháza (2.) – Kulcs (11.), Zichyújfalu (7.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (4.), Pusztaszabolcs (10.) – MPF-Ráckeresztúr (12.), Dinnyés (5.) – Velence II. (8.). DÉLI CSOPORT 2025. szeptember 21., vasárnap, 16:00 Dég (3.) – Alap (7.), Kőszárhegy (6.) – Sárszentágota (8.), Vajta (4.) – Tác-Csősz (1.), Cece (9.) – Káloz (2.).

Szabadnapos: Sárbogárd II. (5.).

