szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

28°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utánpótlás tornát rendeznek festői környezetben

1 órája

Váczi Péter emlékére rögbiznek majd Sukorón

Címkék#Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület#Váczi Péter#emléktorna

A Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület szombaton, négy korcsoport számára ismét megrendezi hagyományos utánpótlás tornáját Sukorón. Az eseménnyel tisztelegnek Váczi Péter emlékének, aki mindössze 50 évesen, súlyos betegség után hunyt el, és a sportág egyik legnagyobb hazai alakjának ismerték.

Tihanyi Tamás

Váczi Péter nem csak kiváló játékos, többszörös magyar ligaválogatott volt, hanem példaértékű edző és közösségépítő is – emlékezett a FEOL-nak Hollósi Gábor, a Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület elnöke. – A Velencei-tó partján végzett munkájának köszönhetően sok-sok gyermek ismerhette meg a rögbi szépségeit. Aktív sportoló évei után edzőként és lelkes közösségi emberként folytatta munkáját Agárdon és a Velencei Tavi Rögbi SE-nél, generációkat nevelt nem csupán a sport szeretetére, de a legfontosabb értékek tiszteletére is. Hittel vallotta, hogy „nem csak sportolókat, hanem embereket kell nevelni”, és életének utolsó percéig eszerint cselekedett. Emlékét sokan őrzik a pályán és azon kívül, öröksége tovább él azokban, akiket tanított, támogatott és inspirált.

Szeretettel várják Sukorón a rögbivel megismerkedni kívánó szülőket és fiatalokat
Forrás: Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület

A szombati eseményre 10 órától mindenkit várnak a szervezők, akik szurkolnának, vagy megismerkednének a játékkal, különösen szívesen látják a legkisebbeket, az óvodás korú ifjakat, lányokat és fiúkat. Akik hétvégente játékos formában maguk is kipróbálhatják a rögbit festői környezetben, a Toldi Géza Emlék- és Sportparkban. A holnapi eseményen túl ugyanis minden vasárnap 10-től 11 óráig várják 6-tól 9 éves korig a kislányokat és kisfiúkat játékos rögbire, mozgáskoordinációs fejlesztésre a sukorói pályán, ahol a szülők meggyőződhetnek arról, hogy a tévhittel ellentétben a rögbi egyáltalán nem durva sport, sokkal inkább épít az ügyességre, miközben kitartásra és egymás tiszteletére nevel.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu