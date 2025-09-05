1 órája
Váczi Péter emlékére rögbiznek majd Sukorón
A Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület szombaton, négy korcsoport számára ismét megrendezi hagyományos utánpótlás tornáját Sukorón. Az eseménnyel tisztelegnek Váczi Péter emlékének, aki mindössze 50 évesen, súlyos betegség után hunyt el, és a sportág egyik legnagyobb hazai alakjának ismerték.
– Váczi Péter nem csak kiváló játékos, többszörös magyar ligaválogatott volt, hanem példaértékű edző és közösségépítő is – emlékezett a FEOL-nak Hollósi Gábor, a Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület elnöke. – A Velencei-tó partján végzett munkájának köszönhetően sok-sok gyermek ismerhette meg a rögbi szépségeit. Aktív sportoló évei után edzőként és lelkes közösségi emberként folytatta munkáját Agárdon és a Velencei Tavi Rögbi SE-nél, generációkat nevelt nem csupán a sport szeretetére, de a legfontosabb értékek tiszteletére is. Hittel vallotta, hogy „nem csak sportolókat, hanem embereket kell nevelni”, és életének utolsó percéig eszerint cselekedett. Emlékét sokan őrzik a pályán és azon kívül, öröksége tovább él azokban, akiket tanított, támogatott és inspirált.
A szombati eseményre 10 órától mindenkit várnak a szervezők, akik szurkolnának, vagy megismerkednének a játékkal, különösen szívesen látják a legkisebbeket, az óvodás korú ifjakat, lányokat és fiúkat. Akik hétvégente játékos formában maguk is kipróbálhatják a rögbit festői környezetben, a Toldi Géza Emlék- és Sportparkban. A holnapi eseményen túl ugyanis minden vasárnap 10-től 11 óráig várják 6-tól 9 éves korig a kislányokat és kisfiúkat játékos rögbire, mozgáskoordinációs fejlesztésre a sukorói pályán, ahol a szülők meggyőződhetnek arról, hogy a tévhittel ellentétben a rögbi egyáltalán nem durva sport, sokkal inkább épít az ügyességre, miközben kitartásra és egymás tiszteletére nevel.