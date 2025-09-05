Váczi Péter emlékére rögbiznek majd Sukorón

– Váczi Péter nem csak kiváló játékos, többszörös magyar ligaválogatott volt, hanem példaértékű edző és közösségépítő is – emlékezett a FEOL-nak Hollósi Gábor, a Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület elnöke. – A Velencei-tó partján végzett munkájának köszönhetően sok-sok gyermek ismerhette meg a rögbi szépségeit. Aktív sportoló évei után edzőként és lelkes közösségi emberként folytatta munkáját Agárdon és a Velencei Tavi Rögbi SE-nél, generációkat nevelt nem csupán a sport szeretetére, de a legfontosabb értékek tiszteletére is. Hittel vallotta, hogy „nem csak sportolókat, hanem embereket kell nevelni”, és életének utolsó percéig eszerint cselekedett. Emlékét sokan őrzik a pályán és azon kívül, öröksége tovább él azokban, akiket tanított, támogatott és inspirált.

Szeretettel várják Sukorón a rögbivel megismerkedni kívánó szülőket és fiatalokat

Forrás: Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sport Egyesület

A szombati eseményre 10 órától mindenkit várnak a szervezők, akik szurkolnának, vagy megismerkednének a játékkal, különösen szívesen látják a legkisebbeket, az óvodás korú ifjakat, lányokat és fiúkat. Akik hétvégente játékos formában maguk is kipróbálhatják a rögbit festői környezetben, a Toldi Géza Emlék- és Sportparkban. A holnapi eseményen túl ugyanis minden vasárnap 10-től 11 óráig várják 6-tól 9 éves korig a kislányokat és kisfiúkat játékos rögbire, mozgáskoordinációs fejlesztésre a sukorói pályán, ahol a szülők meggyőződhetnek arról, hogy a tévhittel ellentétben a rögbi egyáltalán nem durva sport, sokkal inkább épít az ügyességre, miközben kitartásra és egymás tiszteletére nevel.