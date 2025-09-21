szeptember 21., vasárnap

Újabb Puskás Akadémia vereség

A Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott az ETO FC Győrtől a labdarúgó NB I hetedik fordulójában.

Újabb Puskás Akadémia vereség

Lamin Colley sem hozott változást a Puskás Akadémia játékába

Fotó: Kricskovics Antal

Puskás Akadémia–ETO FC Győr 0-2 (0-2)
Felcsút, Pancho Aréna, 2739 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)

 

