NB I
2 órája
Újabb Puskás Akadémia vereség
A Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott az ETO FC Győrtől a labdarúgó NB I hetedik fordulójában.
Lamin Colley sem hozott változást a Puskás Akadémia játékába
Fotó: Kricskovics Antal
Puskás Akadémia–ETO FC Győr 0-2 (0-2)
Felcsút, Pancho Aréna, 2739 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre