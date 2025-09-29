Újabb csatát nyert a Gárdony

Csór Truck-Trailer: Lukács – Finta (Mód), Salacz (Katona), Zs. Nagy (Sasvári), Spánitz - Takács G., Viniczai, Ács, Báles I. (Báles Zs.) - Klein (Kásler Barnabás), Horváth H. Vezetőedző: Vajda Gusztáv.

Gól: Klémán M. (42.), Horváth Á. (53.).

Jók: az egész csapat, ill. Báles I., Horváth H.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapaton látszott, hogy szeretne győzni. Félórányi játék után kezdett érződni a hazai fölény, mely a félidő hajrájában góllá érett. A 42. percben Tölgyesi Péter egy labdaszerzést követően remekül játszotta meg Klémán Mátét, aki azonnal be is vette a csóri kaput, 1-0. A szünet után sem lassult a tempó, ám csak egy találat született mellyel a Bogárd eldöntötte a meccset. Az 53. percben Szalai Ádám és Horváth Ádám remek összjátéka egy szép támadást eredményezett, ezt Horváth Á. góllal zárt le, 2-0. Egy büntetőből szépíthetett volna a vendégcsapat, de a lövés elszállt Nyári Bence kapuja felett. Jó mérkőzést láthattak a nézők, ahol a hazaiak megérdemeltem tartották otthon a pontokat.

Tudósított: Lengyel István.

Videoton Baráti Kör – Martonvásár 2–5 (1–1)

Szabadbattyán, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés, Tóth K. (Szenner), László, Madarász - Timár (Sasvári), Forró, Marton, Polacsek (Inzsöl) - Kocsy (Boros M.), Hegedűs M. (Papp M.). Edző: Márkus Lajos.

Martonvásár: Kertész M. – Antal, Füzik (Dudás), Hajdu I., Füzér (Gábor) – Zoboki L. (Balassa), Trizna, Victor (Patkós K.), Hernádi (Juhász B.) - Veres, Cziklin. Edző: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.

Gól: Polacsek (40.), Forró (63.), ill. Victor (48., 61.), Zoboki L. (10.), Trizna (75.), Balassa (82.).

Jók: Forró, ill. Zoboki L., Trizna, Victor

A találkozó első negyedében a Martonvásár a hazaiak pontatlanságait kihasználva többször jutott el lövésig, amelyek ugyan kaput nem találtak, de sok veszélyt tartogattak. Aztán a 10. percben egy bal oldali elfutás, és beadás végén Zoboki Levente révén a vezetést is megszerezték, 0-1. A gól után kiegyenlítettebb lett a játék, és ennek köszönhetően Polacsek Dominik átlövése után sikerült egyenlíteni a VBK csapatának, 1-1. A második félidő egy jogos büntetővel indult, melyet Victor Michel értékesítette a 11-est, 1-2. Majd egy hazai egyéni védelmi hibát használt ki Victor, 1-3. A 63. percben Forró Máté 11-esből szépített, 2-3. Az egyenlítés viszont nem sikerült, helyette két súlyos védelmi megingást követően, két martonvásári beadás után Trizna Márk és Balassa Szilveszter alakította ki a végeredményt, 2-5. A vendégcsapat teljesen megérdemelten győzött, elsősorban tudatos játéka jóvoltából.