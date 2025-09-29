1 órája
Újabb csatát nyert a Gárdony
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójának csúcs rangadóján a vártnál könnyebb győzelemmel zárt a listavezető, és makulátlan mérleggel bíró Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő az FC Főnix otthonában. A Lajoskomárom Sárosdon, a Mór Adonyban nyert, míg a továbbra is szárnyaló Martonvásár a Videoton Baráti Kört győzte le. Az alsóházban pedig ikszelt az Enying Mezőfalván, így már nincs pont nélküli csapat a bajnokságban.
Az adonyi Schnierer B. (fehér) és a móri Loi Milán Krisztián harcolnak a labdáért.
Fotó: Kricskovics Antal
Sárosd – Lajoskomárom 1–2 (1–0)
Sárosd, 150 néző
Vezette: Gebei Bálint.
Sárosd: Tibor – Várnai, Ódor, Hanzli, Hushegyi - Németh L. (Buza), Paksi P., Szrnka (Németh B.), Hallósy - Németh P., Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Lajoskomárom: Berta – Szontagh (Szulimán), Juhász M., Varga F., Pécseli – Simon Gy. (Magyaródi), Hajdinger (Németh Á.), Gergye, Kövecses (Csörgei) - Nyikos, Szalai K. (Makai). Vezetőedző: Dopuda Igor.
Gól: Németh P. (30.), ill. Hajdinger (46.), Szulimán (82.).
Jók: Tibor, Németh P., ill. Berta, Juhász M., Gergye.
Először egy lajosi szabadrúgás kontrájából indult meg a hazai csapat, az akció Németh László lövésével zárult, de hárított Berta Ádám. Majd Paksi Patrik kapott jó labdát, ezt lepasszolta Németh Péternek, akinek lövése kissé gyengén ment a kapu felé, erre Hanzli Dominik érkezett volna, de Berta védeni tudott. Aztán Juhász Márton beadását Gergye Krisztián lőtte kapura, ám Tibor József nagyot védett. A 30. percben Paksi P. oldalról érkező labdájára Németh Péter érkezett remek ütemben és a hosszúba lőtt, 1-0. Az első félidő Hallósy Gergő fejesével zárult, amely nem sokkal ment fölé. Nyomban a szünet után, a 46. percben egy kapu előtti kavarodásból Hajdinger Raul találatával egyenlítettek a vendégek, 1-1. Ezt követően egy lajosi szabadrúgást Tibor bravúrral védett. A folytatásban formás hazai támadás végén Várnai Ádám 25 méteres lövése szállt mellé. A hajrához közeledve Gergye kapott jó labdát, Nyikos Martinhoz továbbított, de erős lövése a kapu mellé szállt, majd a következő támadásban egy kapuba tartó lajosi lövést Kónya Krisztián mentett a kapu torkából. A 82. percben beküldött szögletből fejelt Szulimán Roland kapura, a labda pedig becsúszott a felső léc alá, 1-2. A hosszabbítás első percében Kónya passzából Buza Balázs labdája elkerülte a kaput. Hiába próbálkoztak a vendéglátók, a Lajoskomárom elvitte a három pontot.
Tudósított: Németh Réka.
Adony-Mór Vármegye I-es labdarúgó-mérkőzésFotók: Kricskovics Antal / FMH
Sárbogárd – Csór Truck-Trailer 2–0 (1–0)
Sárbogárd, 150 néző
Vezette: Cseh Roland.
Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Szalai Á. - Bencze (Kiss B.), Klémán M. (Varga Z.), Horváth Á., Rodenbücher (Horváth A.) - Farkas G. (Csőgör), Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Csór Truck-Trailer: Lukács – Finta (Mód), Salacz (Katona), Zs. Nagy (Sasvári), Spánitz - Takács G., Viniczai, Ács, Báles I. (Báles Zs.) - Klein (Kásler Barnabás), Horváth H. Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Gól: Klémán M. (42.), Horváth Á. (53.).
Jók: az egész csapat, ill. Báles I., Horváth H.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapaton látszott, hogy szeretne győzni. Félórányi játék után kezdett érződni a hazai fölény, mely a félidő hajrájában góllá érett. A 42. percben Tölgyesi Péter egy labdaszerzést követően remekül játszotta meg Klémán Mátét, aki azonnal be is vette a csóri kaput, 1-0. A szünet után sem lassult a tempó, ám csak egy találat született mellyel a Bogárd eldöntötte a meccset. Az 53. percben Szalai Ádám és Horváth Ádám remek összjátéka egy szép támadást eredményezett, ezt Horváth Á. góllal zárt le, 2-0. Egy büntetőből szépíthetett volna a vendégcsapat, de a lövés elszállt Nyári Bence kapuja felett. Jó mérkőzést láthattak a nézők, ahol a hazaiak megérdemeltem tartották otthon a pontokat.
Tudósított: Lengyel István.
Videoton Baráti Kör – Martonvásár 2–5 (1–1)
Szabadbattyán, 100 néző
Vezette: Wittner József.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés, Tóth K. (Szenner), László, Madarász - Timár (Sasvári), Forró, Marton, Polacsek (Inzsöl) - Kocsy (Boros M.), Hegedűs M. (Papp M.). Edző: Márkus Lajos.
Martonvásár: Kertész M. – Antal, Füzik (Dudás), Hajdu I., Füzér (Gábor) – Zoboki L. (Balassa), Trizna, Victor (Patkós K.), Hernádi (Juhász B.) - Veres, Cziklin. Edző: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Gól: Polacsek (40.), Forró (63.), ill. Victor (48., 61.), Zoboki L. (10.), Trizna (75.), Balassa (82.).
Jók: Forró, ill. Zoboki L., Trizna, Victor
A találkozó első negyedében a Martonvásár a hazaiak pontatlanságait kihasználva többször jutott el lövésig, amelyek ugyan kaput nem találtak, de sok veszélyt tartogattak. Aztán a 10. percben egy bal oldali elfutás, és beadás végén Zoboki Levente révén a vezetést is megszerezték, 0-1. A gól után kiegyenlítettebb lett a játék, és ennek köszönhetően Polacsek Dominik átlövése után sikerült egyenlíteni a VBK csapatának, 1-1. A második félidő egy jogos büntetővel indult, melyet Victor Michel értékesítette a 11-est, 1-2. Majd egy hazai egyéni védelmi hibát használt ki Victor, 1-3. A 63. percben Forró Máté 11-esből szépített, 2-3. Az egyenlítés viszont nem sikerült, helyette két súlyos védelmi megingást követően, két martonvásári beadás után Trizna Márk és Balassa Szilveszter alakította ki a végeredményt, 2-5. A vendégcsapat teljesen megérdemelten győzött, elsősorban tudatos játéka jóvoltából.
Tudósított: Juhász Gábor
KK Grain Kft.-Mezőfalva – Enying 2–2 (0–1)
Mezőfalva, 80 néző
Vezette: Rózsa Ádám.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó O., Kovács D., Rakonczai - Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K. (Kisari) - Csicskovics P. (Csicskovics D.), Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Enying: Surányi – Hunyadi, Mohai, Kollár, Kizlinger - Paluska K. (Mándoky), Halász, Németh Sz., Horváth P. - Kovács L., Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Gól: Kovács D. (57.), Rózsahegyi (89.), ill. Németh Sz. (42.), Kovács L. (81.).
Kiállítva: Kovács B. (81.).
Jók: Rózsahegyi, Kovács K., ill. Paluska K., Németh Sz.
Az első félidő derekáig kellett várni az első helyzetre, ezt az enyingiek hagyták ki Paluska Krisztián révén, illetve Kovács Ádám védett óriásit egy 12 méterről eleresztett löket után. A hazaiak csupán néhány gyengécske lövésecskével jelentkeztek. A másik oldalon viszont nagy enyingi lövést láthattunk Németh Szabolcstól 15 méterről, ami alig kerülte el a vendéglátók kapuját. A 42. percben egy bal oldali beadás után Németh Szabolcs fejese a kapu jobb oldalában landolt, 0-1. A második játékrészben frissebben mozgott a mezőfalvai gárda, ennek meg is lett az eredménye, amikor is az 57. percben ugyan Németh Krisztián közeli lövését még hárította Surányi Márk, Kovács Dániel ismétlésével szemben viszont tehetetlennek bizonyult, 1-1. Öt perccel később csak a gólvonalról tudták menteni Csicskovics Dávid fejesét a házigazdák. Noha a hazaiak támadóbban léptek fel, mégis a látogatók szereztek újra vezetést, igaz vitatható körülmények között, hiszen mintha ellökték volna akció közben az egyik védőjátékost. Mindenesetre a labda a 81. percben Kovács László révén utat talált a hálóba, 1-2. A jelenetet hevesen vitató Kovács Balázst ki is állította a játékvezető. Ennek ellenére a 89. percben egy, az enyingi kapu elé balról érkező beívelésből az előre húzódó Rózsahegyi Gábor fejese a hálóban kötött ki, 2-2. Sőt a 91. percben Rakonczai Zoltán jól eltalált labdája alig kerülte el a vendégek kapuját. Az alacsony színvonalú mérkőzésen a döntetlen igazságos eredmény, ezzel mindkét csapat megszerezte első pontját a bajnokságban.
Tudósított: Bán Balázs.
Ikarus-Maroshegy – Ercsi Kinizsi 3–1 (2–1)
Székesfehérvár, 110 néző
Vezette: Jónás Péter.
Ikarus-Maroshegy: Marchi – Kecskés, Kindl, Kókány, Drexler - Nagy B. (Bíró), Junior Joaz (Zsöllei), Bogdány, Gimes (Fülöp) - Harangozó (Skultéti A.), Szabó B. (Békefi). Vezetőedző: Szarka Martin.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Réthy (Buzás), Bánszki (Békes), Szili, Schnierer J. - Kun, Hompót D., Lak (Rebők), Bodnáruk (György) - Kuti, Lőrincz D. (Gál Benedek). Vezetőedző: Hargitai László.
Gól: Drexler (36., 66.), Szabó B. (44.), ill. Lak (35.).
Jók: Kindl, Kecskés, Kókány, Drexler, ill. Lak, Kun
Tapogatózó játékkal kezdődött az összecsapás, inkább az IKA birtokolta többet a labdát, a vendégek tudatosan visszaállva próbáltak hibáikból helyzetet kialakítani. Az első lehetőség Drexler Lóránt előtt adódott, de Schnierer Joel szabályosan nagyot mentett utolsó emberként. A 35. percben egy beadás után maradtak le a hazaiak Lak Imréről, aki közelről a hálóba fejelt, 0-1. Egy perc sem telt el, és Junior Joaz jó ütemben indította Drexlert, aki ziccerben nem hibázott 1-1. A 44. percben egy szöglet utáni kipattanó labdára Szabó Balázs reagált elsőként és fejesével megszerezte a vezetést a hazaiaknak, 2-1. A második félidőben is inkább mezőnyben zajlott a játék, kisebb helyzetek adódtak mindkét csapat előtt. A 66. percben Bíró Patrik lövése után védett nagyot Kovács Norman, azonban Drexler érkezett elsőként a kipattanóra és a felső sarokba lőtt 3-1. Küzdelmes mérkőzésen, a helyzeteivel jobban gazdálkodó Ikarus megérdemelten fordította meg a mérkőzést.
Tudósított: Mezővári András.
FC Főnix – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–3 (0–1)
Székesfehérvár, 150 néző
Vezette: Erni Edmond Attila.
FC Főnix: Demeter – Trampler, Homola (Balogh L.), Andróczi (Weisengruber), Pierre (Jungwirth) - Magyari, Pápai, Neidhardt (Berkei), Király B. - Horváth M., Csiba. Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á., Reizinger, Tar L. (Pauer), Balogh B. - Szabó B. (Prantner), Klauz M., Héger (Hajdu Z.), Bozai (Czabai) - Pekowski, Papucsek. Vezetőedző: Dukon Béla.
Gól: Reizinger (57., 69.), Papucsek (12.).
Jók: senki, ill. Papucsek, Balogh Á., Reizinger
A Főnix sporttelepén megépített centerpálya avatójára került sor a bajnokság rangadóján. Igaz a találkozó egyoldalú játékká silányodott a házigazdák jóvoltából. A 11. percben egy szögletrúgás után Papucsek Barna megelőzve Csiba Zoltánt és Homola Simont a kapu bal oldalába fejelt, 0-1. Éledeztek a hazaiak, előbb Francis Pierre Krisztián lövésébe blokkoltak, majd Horváth Marcell fejese kerülte el a kaput. A 18. pecben Balogh Ádám szabadrúgása pattant meg a sorfalon, és vágódott szögletre. A 25. percben Csiba óriási lövése csattant a felső lécen, majd percekkel később Pápai Kristóf került kecsegtető helyzetbe, de a labda átvétele hosszúra sikerült és így a vendégek kapusa felszedte előle. A második félidő elején többet próbálkoztak a hazaiak, míg az 57. percben ismét egy óriási hiba után - Horváth M. számította ki rosszul a labda ívét - Reizinger Bence pöckölt a kapuba, 0-2. A 68. percben pedig le is zárta mérkőzést a Gárdony, amikor Reizinger megszerezte második találatát, 0-3. Már a második gól után érezni lehetett, hogy szétesik a Főnix játéka, de a harmadik találat után szinte azt csinált a pályán a Gárdony, amit akart. Sorra dolgozta ki helyzeteit és a hazaiak szerencséje, hogy nem kaptak több gólt. A második mérkőzés volt, amikor nem rúgott gólt a hazai együttes, pedig a helyzetei megvoltak, hogy meccsben maradjon. A végeredmény teljesen megérdemelt, az a csapat nyert, amelyik berúgta a helyzeteit.
Tudósított: Pavlik József.
Adony – Móri SE 0–1 (0–0)
Adony, 170 néző
Vezette: Závotka Csongor.
Adony: Andrejev – Tatár, Tóth D., Balogh B., Kovács L. – Kaló (Bognár B.), Holentoner – Virág (Hodula M.), Hamar, Bartha – Schnierer B. (Vukajlovics). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Móri SE: Rigó Á. – Rózsa, Loi, Szekeres (Lehota R.), Kocsis G. - Kocsis D., Tetzl, Varga B., Sötét - Mészáros B. (Hajdu M., Paulik), Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.
Gól: Kocsis G. (57.)
Jók: Andrejev, Tatár, Balogh, Holentoner, ill. az egész csapat
Jó iramban kezdődött két veretlen csapat összecsapása, a móriak ragadták magukhoz a kezdeményezést az egész első félidőben mezőnyfölényben futballoztak, viszont a hazaiaknak is adódtak nagy lehetőségeik, legnagyobb első félidei helyzeténél Tatár Levente remek beadását Hamar Erik fejelte kapura azonban a léc alá tartó labdát Rigó Ádám hatalmas bravúrral ütötte a léc fölé. A második félidőben is maradt a móri mezőnyfölény, melynek eredményeképpen az 57. percben Tóth Dániel röviden fejelt ki egy beadást Loi Milán Krisztián lőtt kapra 17 méterről a menteni igyekvő Balogh Bálintról azonban balszerencsésen Kocsis Gergő elé pattant a labda, aki közelről a kapuba fejelt, 0-1. A mérkőzés hátralévő részében nagy küzdelem folyt a pályán azonban több gól már nem született. Megérdemelt vendégsiker született azonban az Adonyt is dicséret illeti, végig egyenrangú ellenfelei voltak az előzetesen esélyesebbnek tartott Mórnál.
Tudósított: Pálinkás András.
Szabadnapos: Melde KFT. Kápolnásnyék
A góllövőlista állása:
1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 7 gól
2. Balogh Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Victor Michel, Zoboki Levente (mindkettő Martonvásár) 5-5 gól
3. Kocsis Gergő (Móri SE), Pápai Kristóf (FC Főnix), Varga József (Melde Kft.-Kápolnásnyék) 4-4 gól